Сводки от ополчения Новороссии 05 июля 2019
- 04:40 ВСУ самоуничтожаются на Донбассе, каратели теряют личный состав и беспилотники (ВИДЕО).
- Вчера 23:27 Донбасс под огнём ВСУ: шестой час обстрела.
- Вчера 22:58 Детей «АТОшников» переводят на особое положение в школах оккупированного Краматорска.
ВСУ самоуничтожаются на Донбассе, каратели теряют личный состав и беспилотники (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады военного преступника Войченко обстрелам из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись населенные пункты Пришиб и Голубовское.
На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады военного преступника Майстренко из крупнокалиберных пулеметов был обстрелян населенный пункт Первомайск.
Читайте также: На линию фронта прибыли британские БТРы: сводка о военной ситуации в ЛНР (ВИДЕО)
Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 14 и 54 бригад.
Боевики 25 бригады пополнили свою коллекцию очередным преступлением в отношении мирных жителей Донбасса. Из-за беспорядочного минирования военнослужащими ВСУ районов вблизи линии соприкосновения и отсутствия карт минных полей 3 июля на мине подорвался трактор.
В результате подрыва ранения различной степени тяжести получил тракторист, 1984 года рождения, который в данный момент находится в ЦРБ Станицы Луганской.
Читайте также: Немецкий военный и румынские журналисты прибыли наблюдать как ВСУ жгут непокорный Донбасс
От доверенного источника в штабе «ООС» нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в воинских частях ОТГ «Север».
3 июля в районе населённого пункта Луганское в 30 омбр рядовой Сигаев покончил жизнь самоубийством.
По данному резонансному факту начато разбирательство комиссией штаба «ООС» во главе с генералом Сырским, в ходе которого установлено, что командир роты неоднократно наносил телесные повреждения военнослужащему и вымогал у него денежные средства.
Вчера нашими военнослужащими на славяносербском направлении была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата.
В районе населенного пункта Сокольники слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа «квадрокоптер».
Военный преступник 14 омбр Войченко лишился очередного средства воздушного наблюдения. Фото и видеоматериалы с БПЛА изучаются нашими специалистами.
Читайте также: Доказательств нет: участники войны на Донбассе впервые в истории приговорены в Италии (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс под огнём ВСУ: шестой час обстрела
Вот уже неделю украинские оккупанты наращивают интенсивность обстрелов.
Сегодня, 4 июля, огонь по городам и посёлкам Республики ведётся с утра, с небольшим перерывом с четырёх вечера до половины седьмого.
В 18:25 с позиций ВСУ в Авдеевке (воинская часть) по Спартаку выпущено 4 гранаты из СПГ.
В 18:40 со стороны Опытного по Спартаку выпущено 4 мины калибром 82 мм.
В 19:10 с позиций ВСУ в Авдеевке по посёлку Минеральное произведено 80 выстрелов из БМП-2.
В 19:10 со стороны посёлка Новосёловка Вторая по посёлку Васильевка выпущено 5 мин калибром 82 мм.
Под огонь попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище.
Васильевская насосная станция — один из ключевых объектов водоснабжения Донбасса. ВНС подключена к Южнодонбасскому водоводу и обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения.
В 19:20 со стороны Каменки по Ясиноватой произведено 40 выстрелов из БМП-2.
В 19:40 с позиций ВСУ в Авдеевке по Ясиноватой произведено 60 выстрелов из БМП-2.
В 19:40 со стороны Новотроицкого по Докучаевску выпущено 2 гранаты из РПГ, 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулемёты.
В 19:50 со стороны Опытного по району Донецкого аэропорта выпущено 4 ПТУР.
В 20:00 с позиций ВСУ в Авдеевке по посёлку Минеральное произведено 300 выстрелов из БМП-2.
В 20:15 со стороны Новотроицкого по посёлку Ясное выпущено 6 мин калибром 82 мм, также применялось стрелковое оружие.
В 20:50 с позиций ВСУ в Авдеевке (воинская часть) по Спартаку произведено 20 выстрелов из БМП-2.
В 20:50 со стороны посёлка Пищевик по посёлку Октябрь выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие.
В 22:00 с позиций ВСУ в Песках по Донецкому аэропорту (Вольво-Центр) выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
В 22:20 на южном направлении со стороны Широкино по Саханке применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Последний дневной обстрел был зафиксирован в 16:55: с позиций ВСУ в Песках по Донецкому аэропорту была выпущена 1 мина калибром 82 мм.
Читайте также: Коломойский: Война на Донбассе готовилась 20 лет, и Россия к ней не причастна
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Детей «АТОшников» переводят на особое положение в школах оккупированного Краматорска
Детям «АТОшников» отныне положено бесплатное питание в школах оккупированного Краматорска — кормить их будут за счёт местного бюджета.
Сегодня члены городского исполкома утвердили проект решения о внесении изменений в Порядок предоставления льгот по плате за питание детей в учебных заведениях за счет местного бюджета.
На Украине появилась новая льготная категория — «дети, родители которых принимали участие в проведении в АТО и ООС».
Реакция на это нововведение в Сети не заставила себя ждать.
Читайте также: На Украине предлагают поделить жителей Республик Донбасса на категории
«А детей убитых этими участниками уже никто кормить не будет», — пишет пользователь с ником Владимир Борисович
«Значит, я так понимаю, зарплаты у них маленькие, ниже среднего, что они своих детей сами прокормить не могут. Бедненькие, жалко прям их», — Татьяна Богданова.
Цинизм украинских властей в отношении оккупированных городов Донбасса, которые наравне с Донецком, Луганском, Горловкой участвовали в референдуме, обсуждать не имеет смысла. Мы лишь добавим, что в школах и дошкольных учреждениях ДНР и ЛНР питание предоставляется бесплатно.
Напомним, сегодня исполняется ровно пять лет с того дня как ополчением были оставлены Славянск и Краматорск.
Украинская пропаганда преподносит это как победу и «освобождение», но все помнят, как это было на самом деле.
Читайте также: Путин предложил издать указ вместо Порошенко (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su