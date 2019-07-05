Сводки от ополчения Новороссии 05 июля 2019

Вот уже неделю украинские оккупанты наращивают интенсивность обстрелов.

Сегодня, 4 июля, огонь по городам и посёлкам Республики ведётся с утра, с небольшим перерывом с четырёх вечера до половины седьмого.

В 18:25 с позиций ВСУ в Авдеевке (воинская часть) по Спартаку выпущено 4 гранаты из СПГ.

В 18:40 со стороны Опытного по Спартаку выпущено 4 мины калибром 82 мм.

В 19:10 с позиций ВСУ в Авдеевке по посёлку Минеральное произведено 80 выстрелов из БМП-2.

В 19:10 со стороны посёлка Новосёловка Вторая по посёлку Васильевка выпущено 5 мин калибром 82 мм.

Под огонь попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище.

Васильевская насосная станция — один из ключевых объектов водоснабжения Донбасса. ВНС подключена к Южнодонбасскому водоводу и обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения.

В 19:20 со стороны Каменки по Ясиноватой произведено 40 выстрелов из БМП-2.

В 19:40 с позиций ВСУ в Авдеевке по Ясиноватой произведено 60 выстрелов из БМП-2.

В 19:40 со стороны Новотроицкого по Докучаевску выпущено 2 гранаты из РПГ, 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулемёты.

В 19:50 со стороны Опытного по району Донецкого аэропорта выпущено 4 ПТУР.

В 20:00 с позиций ВСУ в Авдеевке по посёлку Минеральное произведено 300 выстрелов из БМП-2.

В 20:15 со стороны Новотроицкого по посёлку Ясное выпущено 6 мин калибром 82 мм, также применялось стрелковое оружие.

В 20:50 с позиций ВСУ в Авдеевке (воинская часть) по Спартаку произведено 20 выстрелов из БМП-2.

В 20:50 со стороны посёлка Пищевик по посёлку Октябрь выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие.

В 22:00 с позиций ВСУ в Песках по Донецкому аэропорту (Вольво-Центр) выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

В 22:20 на южном направлении со стороны Широкино по Саханке применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Последний дневной обстрел был зафиксирован в 16:55: с позиций ВСУ в Песках по Донецкому аэропорту была выпущена 1 мина калибром 82 мм.

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