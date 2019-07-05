Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 июля 2019

Российские военные продолжают оказывать помощь Сирии, на этот раз конвой Минобороны прибыл в район зоны деэскалации «Идлиб».

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Колонна российской военной техники под защитой БТРов и бронеавтомобилей «Тайфун» прибыла в городок Джарджара. Жители этого населённого пункта с радостью встретили наших военнослужащих.

Провинция Хама граничит с Идлибом, она постоянно подвергается обстрелам и атакам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Как и во многих населенных пунктах данного региона, в Джарджаре очень много домов, разрушенных боевиками, требующих ремонта и восстановления инфраструктуры. Гуманитарная ситуация в населенном пункте остается нестабильной.

Жители города искренне поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь. Одна из жительниц города рассказала «Русской Весне», что для нее значит сотрудничество Сирии с Россией.

«Мы очень благодарны России за оказанную помощь. Эта помощь сейчас нам очень нужна. Благодаря России в нашем городе начали восстанавливать больницу и наши дома. Российские военнослужащие неоднократно помогали нам стройматериалами для их восстановления. Мы очень гордимся дружбой с Россией», — сказала секретарь партии Баас в деревне Джарджара Виссам Аль Аббас.

В этот раз российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон передали 500 продовольственных наборов общим весом более 2,4 тонн. В каждом продовольственном наборе продукты первой необходимости: рис, мука, сахар, мясные и рыбные консервы.

Это уже 30-я акция, проведенная Центром по примирению враждующих сторон с начала года в провинции Хама. По окончании мероприятия российские военнослужащие заверили местных жителей, что и впредь будут оказывать помощь сирийскому народу.

Напомним, с начала 2016 года нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики доставлено около 3400 тысяч тонн продовольствия.

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