Решили подзаработать
15:17. 5 июля 2019 Просмотров - 351 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Москве задержаны сотрудники "Альфы" и "Вымпела", которые подозреваются в организации хищения в особо крупном размере.
В четверг, 4 июля, были задержаны шесть сотрудников ФСБ России. Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.
По данным одного из источников, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 млн руб. в банке (название банка он не уточнил). По словам другого собеседника — 170 млн руб. По делу также проходит «сотрудник Академии ФСБ».
В материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»). «Обыск проводился по поддельному постановлению», — рассказал источник в ФСБ, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.
«В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка», — рассказал собеседник РБК.
https://www.rbc.ru/society/05/07/2019/5d1f1b3e9a7947cd1960f403 – цинк
Если дело обстоит так как об этом пишут, то это знатное пробитие дна – прямо как в дешевом американском боевике категории Б.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5112668.html
Сгнило! Всё сгнило.
Что, и у Вас знатное пробитие дна?:)
И таки шо? Пацаны к успеху шли. У грефосечиночубайсов зряплаты больше, чем хлопцы хотели тильки для сэбэ долю малую. Ну не пофартило. Бывает.
Это они рассекали по Москве на крутых внедорожниках Это они заканчивают училища что бы обеспечить СВОЕ личное благополучие А на благополучие России им наплевать по большому счету. Это выросли дети жуликов и бандитов
Пока только подозреваются, ващета.
Угу.
Если и подозреваются то не в таком ПРИМИТИВЕ.
Обыск проводился по поддельному постановлению……ха-ха.
Это уровень Шарикова.
Зачем нас пичкают этим идиотизмом мало понятно.
То подводники надышались продуктами горения забыв про индивидуальные дыхательные аппараты.
То офицеры ФСБ ведут себя как глупые нарики…
С “продуктами горения” – ничего в голову не приходит, кроме диверсии мерикосов, слишком много совпадений, чтобы быть случайностью.
А эти ФСБы – кто знает? Пусть сначала расследуют.