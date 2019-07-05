Главная » Невероятное в мире

Решили подзаработать

15:17. 5 июля 2019 Просмотров - 351 7 коммент. Опубликовал:


В Москве задержаны сотрудники "Альфы" и "Вымпела", которые подозреваются в организации хищения в особо крупном размере.

В четверг, 4 июля, были задержаны шесть сотрудников ФСБ России. Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.
По данным одного из источников, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 млн руб. в банке (название банка он не уточнил). По словам другого собеседника — 170 млн руб. По делу также проходит «сотрудник Академии ФСБ».
В материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»). «Обыск проводился по поддельному постановлению», — рассказал источник в ФСБ, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.
«В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка», — рассказал собеседник РБК.

https://www.rbc.ru/society/05/07/2019/5d1f1b3e9a7947cd1960f403 – цинк



Если дело обстоит так как об этом пишут, то это знатное пробитие дна – прямо как в дешевом американском боевике категории Б.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5112668.html

Метки: Альфа, вымпел, криминал, Москва, спецназ, фсб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Панический шоппинг накануне войны
... их дальнейшего обесценивания. Часть покупателей решили не только зафиксировать, но и... на валюте, а народные спекулянты решили подзаработать на ТНП. На биржу за..., зато в магазин — можно. А подзаработать на падении рубля захотелось многим...
Реальные истории эмигрантов, вернувшихся в Россию
... после окончания университета я решил переехать в Японию. На... наполнилась событиями, я постоянно решал организационные вопросы, приобрел кучу...после их отъезда я решил навестить родственников, однако в... не было, и я решил подзаработать в Австралии, а потом...
Сводки от Ополчения Новороссии на 14 марта 2015
.... Почему несколько тысяч человек решает за 45 миллионов, как ... понимаешь, что неправильно все решать дикарскими способами. На следующее ..., как и водится, хунта решила подзаработать на АТО и на себя...регионов Михаилу Чечетову. Суд решил взять его под стражу с...
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
Вот что решили за нас с Вами и ... же Саакашвили, и на войне подзаработали. Корр. - ...вот и создали террористов.... Но он сделал одну ошибку - решил, что будет заносить в Кремль... через 30 лет - пусть Бог решит, может, то испытание нам дается...
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2018
...поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а требуют...учета Печерского управления полиции, решается вопрос о квалификации правонарушения... рисунков. «Кто-то решил таким образом напомнить министру...с WMU, так же решили подзаработать - курсы вывода в ...
Донбасс – впечатления от увиденного
... пару фотографий этих сооружений и, решив, что таможня и была граница...  сволочей с этой стороны, которые решили, что получив оружие в условиях....  Просто какой то «левый отряд» решил подзаработать и взял местных же людей...

7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2069 1850
    VorchunVV 5 июля 2019 в 16:10

    Сгнило! Всё сгнило.

    Ответить
       
  • 2239 1109
    Бабур 5 июля 2019 в 16:18

    И таки шо? Пацаны к успеху шли. У грефосечиночубайсов зряплаты больше, чем хлопцы хотели тильки для сэбэ долю малую. Ну не пофартило. Бывает.

    Ответить
       
    • 790 654
      MazaiБабур 5 июля 2019 в 16:26

      Это они рассекали по Москве на крутых внедорожниках Это они заканчивают училища что бы обеспечить СВОЕ личное благополучие А на благополучие России им наплевать по большому счету. Это выросли дети жуликов и бандитов

      Ответить
      3
  • 2510 1978
    Айва 5 июля 2019 в 16:35

    Пока только подозреваются, ващета.

    Ответить
    2
    • 3713 679
      ХОХОЛАйва 5 июля 2019 в 17:19

      Угу.
      Если и подозреваются то не в таком ПРИМИТИВЕ.
      Обыск проводился по поддельному постановлению……ха-ха.
      Это уровень Шарикова.
      Зачем нас пичкают этим идиотизмом мало понятно.
      То подводники надышались продуктами горения забыв про индивидуальные дыхательные аппараты.
      То офицеры ФСБ ведут себя как глупые нарики…

      Ответить
         
      • 2510 1978
        АйваХОХОЛ 5 июля 2019 в 17:32

        С “продуктами горения” – ничего в голову не приходит, кроме диверсии мерикосов, слишком много совпадений, чтобы быть случайностью.

        А эти ФСБы – кто знает? Пусть сначала расследуют.

        Ответить
           

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)