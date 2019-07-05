О «немогликах»
09:50. 5 июля 2019 Просмотров - 487 23 коммент. Опубликовал: feedmatic
Тут ко мне в бложик часто захаживают альтернативные люди со своими версиями Великого Потопа 19 века, откапыванием Петербурга и другим подобным трэшем. Я то думал, что в основном они живут по ЖЖ и вконтактиках, но, как выяснилось все гораздо хуже. Александр Соколов, главный редактор портала «Антропогенез.Ру», прекрасный популяризатор науки посчитал нужным написать отличную статью на тему. Он словно прочитал перед написанием многочисленные комменты в моем блоге.
Полностью статья – здесь
Петербург построен таинственной цивилизацией тысячи лет назад
Среди борцов с «официальной историей» особо агрессивную касту составляют так называемые немоглики. Эти персонажи названы так потому, что восклицают «НЕ МОГЛИ» при виде сооружения или изделия, процесс создания которых они не могут постичь в течение двух минут. Учитывая, что исторические знания немоглика обычно находятся на уровне средней школы или ниже, то таковыми объектами могут оказаться любые произведения древних зодчих, изящностью и размерами превосходящие сарай. Немоглики описывают людей далеких эпох как криворуких неумех (видимо, судя по себе), а результаты, приписываемые им «официальной историей», считают делом неких загадочных цивилизаций — инопланетян, рептилоидов, атлантов etc. Особенно гремучая смесь — «немогликость» в сочетании со строительной профессией. Это вселяет в адепта уверенность, что он обладает неким тайным знанием и может на глаз разоблачать фальсификации на фотографиях и старинных гравюрах! Официальные историки при этом выставляются ничего не понимающими гуманитариями или злобными заговорщиками.
Но прежде чем продолжить, я хотел бы обратить ваше внимание на характерную ошибку «бытового мышления» — ловушку, в которую охотно попадается немоглик. Мы привыкли, что для любой обыденной задачи существует привычное решение. Зубы можно почистить зубной щеткой, банку открыть открывашкой; дырку в стене просверлить перфоратором. А гранит надо пилить болгаркой с алмазным диском — это вам любой камнерез скажет. Мы, люди XXI века, живем в удобном коконе из высоких технологий и технических устройств. Однако одна и та же задача может иметь множество разных решений. Люди прошлых эпох, которым были неведомы электричество, сталь и даже колесо, тем не менее умудрялись решать непростые технические задачи. Решали они их по-своему, пользуясь тем, что было доступно, и нередко в ущерб своему здоровь
Так, до развития металлургии главным материалом для орудий был камень, и за тысячелетия древние достигли высокого мастерства в его обработке и использовании.
Да, те технологии имели низкий КПД и работа велась медленно. Поэтому, когда появилась возможность, люди стали решать те же задачи более эффективными способами, а старые решения забылись. Разумеется, о том, как древние работали с камнем, ничего не знает ни современный строитель, ни работник камнерезной мастерской. Не верите — попросите того, кто, ссылаясь на профессиональный опыт, рассуждает про тайные технологии древних, изготовить у вас на глазах кремневое рубило. Одно. Обычное. Руками. Слабо? Конечно, слабо. Между тем питекантропы такие делали влегкую. А их потомки в неолите прекрасно умели и полировать камень, и сверлить. Тысячи шлифованных каменных топоров с отверстиями — тому доказательства.
Вернемся к теме немогликов. В спорах с пирамидиотами часто приводят в качестве довода выдающиеся архитектурные памятники Петербурга, построенные в XVIII–XIX веках без сложной техники, ручным трудом русских мастеровых. Внезапно этот довод обращается немогликом против вас. Не моргнув глазом, ваш оппонент заявляет, что и Петербург не мог быть построен Петром I и сменившими его царственными особами — технологии не позволяли! На самом деле Петр пришел на готовенькое — «мегалиты» Питера здесь стояли с незапамятных времен, как наследие «цивилизации богов». Историки нас обманывают! В доказательство на вас вываливается 100 500 фотографий, сделанных немогликом на телефон или скачанных из интернета. «Гляди, какой идеальный шов — вручную это нереально». «Такую вазу руками не сделать — в XXI веке ТАКОЕ мы делаем только на станках с ЧПУ».
«Здесь износ мрамора очень сильный — подобное возможно только за тысячу лет».
«Смотри, как арка под землю ушла, — сколько веков должно пройти, чтобы дом настолько просел». «Идеальная поверхность! Это не гранит, а геополимерный бетон!»
Вот это поворот! Гуманитарии выпадают в осадок — а что возразишь оппоненту-знатоку, который продолжает с напором: «Убейте меня как камнереза — руками это не сделать». Столь эмоциональное восклицание обосновывать необязательно — важен эффект!
Особое внимание немогликов в Петербурге привлекают Медный всадник и Гром-камень, на коем он стоит (1,5 тыс. тонн же!), Исаакиевский собор (колонны по 114 тонн! Не могли!) и, конечно, Александрийский столб (600 тонн только колонна! Голыми руками? Ха-ха!).
Однако:
тысячелетние мегалиты Петербурга почему-то не нашли никакого отражения в шведских летописях — а ведь шведы тут стояли и даже построили в XVII веке крепость Ниеншанц. На шведской карте дельты Невы 1643 года отмечено несколько деревень… и никаких намеков на колоссальные постройки.
Иностранцы — свидетели начала строительства Петербурга — в письмах и отчетах сообщают об ужасных дорогах и деревянных домах… А о каменных исполинах вновь стыдливо умалчивают.
На что способны современные мастера-скульпторы, работающие вручную, легко выяснить, погуглив что-нибудь вроде «Мастер-класс резьбы по камню». У немогликов отвисает челюсть от созерцания того, что возможно сделать при помощи долота и резца, если руки растут из правильного места. А если камень хорошо отшлифовать и отполировать, то он блестит безо всякого геополимерного бетона.
Строительство грандиозных памятников Петербурга происходило не в вакууме и оставило после себя множество документальных свидетельств. Возьмем только один пример — Александровскую колонну. В просвещенном XIX веке уже существовала пресса, которая не обошла вниманием столь значительное событие. Ход изготовления и установки монумента освещался в петербургской «Северной пчеле». Не верите российским газетам? Откройте The Annual Register — лондонскую «Ежегодную хронику» за 1834 год. Среди главных мировых событий минувшего года упоминается открытие Александровской колонны.
Установка монумента стала грандиозным шоу, на которое собралось 10 тыс. человек. Разумеется, кто-то из этих людей делился впечатлениями в письмах, воспоминаниях, мемуарах. О «торжестве 30 августа 1834 года» писал поэт Василий Жуковский.
О строительстве памятника докладывал французский посланник в Петербурге барон П. де Бургоэн, находившийся в те годы в столице.
В архивах сохранилось большое количество «бухгалтерских», как бы сейчас сказали, документов — о выделении для целей проекта денег, людей, материалов, пропитания. Многочисленные чертежи, выполненные Монферраном и его помощниками, воспроизводят технические устройства, использовавшиеся на беспрецедентной стройке: копры, пандусы, леса, катки, кабестаны. На гравюрах и полотнах художников запечатлены все этапы грандиозного проекта.
Не убедил? Все эти документы сфабрикованы в недрах тайного масонского правительства? Что ж, довод «ученые скрывают / все сфальсифицировано» ставит точку в любой околонаучной дискуссии — здесь можно спокойно закрыть окно браузера. Оппонента не пробить, не тратьте на него время.
автор безмоглый шизофреник.Он читает.и смотрит,и не понимает,что о смотрит?Знаний не хватает или просто И ДИ ОТ.Не могли говорят-но ставят условие,что технологии были высокие и не соха и палка,как нас пытаются подобные особи убедить.А Монферан-личность интересная.И по больше задайте вопросов на эту тему и становится ясно,что это миф или как сегодня назвали название фирмы или концерна.Но опять условие-была высокотехнологичная цивилизация.Чувствуется,что автору ближе кушать и потреблять,чем работать мозгами.
Высокотехнологичная это как?
Где атомные реакторы и космические корабли?
Где километры проводов и компьютеры прошлого?
Она была ТЕХНОЛОГИЧНАЯ но это были другие технологии ,не те что нам втирают.
Достаточно примитивные но технологии.
Отлить Наполеонов столб (а он именно так назвался ИЗНАЧАЛЬНО)пользуясь этими технологиями и сегодня не проблема
“Она была ТЕХНОЛОГИЧНАЯ но это были другие технологии ,не те что нам втирают. Достаточно примитивные но технологии.” – а похоронить эти технологии было необходимо, потому что долговечные вещи не позволяют постоянно держать обывателя в интересе работать, что бы приобретать нужное. А пока он работает на хозяина – из него можно веревки вить. Так поддерживается зависимость многих от меньшинства.
Не похоронили.
У меня гранитная столешница точь в точь как колонна в Питере ))
И цветом таким-же заказал ))
Просто лениво что-то рассказывать Шариковым.
Зачем?
Вот мало кто знает кто был прототипом Деда Мороза и зачем мешок и почему дети его БОЯЛИСЬ.
И грузят жтим дедом СВОИХ ДЕТЕЙ большинство.
ЛГУТ даже своим детям
А ведь это уже не трудно узнать.
А если стал САМ что-то УЗНАВАТЬ то выходишь из категории ” Шариковы”.
Это уже другой уровень это уже мыслящий чел.
Уважаемо.
И уже такой чел. будет продолжать лить в уши Шариковым всякие глупости как Соколов.
Ведь САМ он понимает что грузит какой в голову.
Кто-то так с какашками вместо мозга и останется а кто-то выйдет из зомби оцепенения и ВЕРЫ всем на слово.
Сепарация
Дед Мороз – мужик в шапке, с мешком подарков, у меня ассоциируется только с одним “инструментом”. Даже неудобно говорить. Странный образ.
ГУГЛ в помощь ))
При чём здесь ГУГЛ?
Александр Соколов это который обьяснил культурный слой тем что люди САМИ закапывали свои дома.Закопал этаж и живёшь на горке. Красота
Для общего понимания, озвучьте Вашу дату вероятного потопа. Это я пытаюсь привязать к данному событию ваши любимые вилочковые кресты, хохлов и гулаги. Ну и пруфы, подтверждающие Вашу теорию, не помешают.
Я не уверен что потоп БЫЛ.
Была иная катастрофа скорее всего.
И танцы с бубнами про потоп чтоб её заболтать.
Могло быть смещение оси вращения,переворот по Джанибекову или просто прилёт множества метеоритов.
Некоторые из которых глиняно-ледяные а некоторые АЗОТНЫЕ.
Вот глыбы твердого азота заморозили мамонтов как киборга в Терминаторе.
Как версия.
И всё было при Годунове.
А потом повторилось в год без лета.
1816.
Кстати именно в этот год мог Наполеон замерзать на Березине.
в 1812 там было солнечно и тепло в ноябре
Появление этого вброса вполне обосновано: неуклюжее “разоблачение” противников официальной истории может стимулировать неравнодушных и сообразительных граждан с новыми силами и дальше копаться в делах давно минувших дней, не отвлекаясь на делишки сегодняшние, которые творятся прямо у них под носом…
Копание в “делах минувших дней” и понимание этих дел ОБЬЯСНЯЕТ и делишки которые сегодня творятся.
Это скакуасам всех мастей и русофобским и кретинопатриотам ничего знать не надо.
Они просто скачут.
Да они и не могут знать .
Обьём понимания не позволяет и чтоб что-то ПОНЯТЬ им надо что-то ЗАБЫТЬ.
Потому и живут одним днём.
Автор статьи действует по старому доброму принципу “ученых” – он опосредованно говорит “сам дурак” и это явно следует из контекста всей статьи и терминологии, которую он использует в отношении оппонентов
Наконец-то нашёлся здраво рассуждающий человек!
Что значит наконец то? Ежели в плане появления данной публикации на сайте, тада-да! А так у Соколова давно уж сайт свой есть, Антропогенез.ру, ученые против мифов. Конференции каждый год проводят – камни для полигональной кладки пилят, всякие “невозможные” артефакты изготавливают. Людям интересно- тянутся к науч-попу, не все в эльфов с троллями поверили.
Дробышевский у них мастер-джедай.
Конференции Соколова часто не менее антинаучны по методам и выводам чем творения дилетантов которым они якобы оппонируют.
Я как-то на них даже продписался сдуру ))
Одни ищут лазерные технологии по которым делались нефритовые или гранитные вазы.
Другие выбивают зубилом кувшины из цельного куска глины.
Сказки про мамонтов которым 40 тыщ лет а кровь жидкая и растения в желудках смогли прорастить итд.
Бива идиотов с идиотами
Я этим мало интересуюсь. Но точка зрения оппонентов автора кажется, мягко говоря, странной.
Это Вы о ком милая барышня?
Об авторе.
Вас обманули
А Вас? Может, Вы сами себя обманули? Чтоб красивше придумать?
Может. Но я “в теме” десяток лет и пытаюсь разобраться.
Во многом не усверен и ничего не утверждаю на 100%
Ничего не утверждаю но перечиленные “гуру” откровенные лжецы и ЭТИМ гордятся и от ЭТОГО получают удовольствие.
Деятельность их мне давно известна
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Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь —
И делай с ним, что хошь!
Какая разница из камня точили вазу или делали с применением полимерного бетона? Главное сделали хорошо, молодцы. Остановимся на том, что можно в принципе делать двумя способами: из камня и применять полимерный бетон. Кстати, полимерный бетон применяли в Древнем Египте. Там видно, что со временем на изделиях полимерный бетон осыпался или был сбит намерено, а под ним известняк или скальная порода. Также этот способ мог применяться повсеместно, в т.ч. в С.-Петербурге.В чём спор? Кстати, как оказались старые здания в городах погребённые многометровым слоем глины и песка?
Есть научная статья, где говорится о ежегодном приросте вещественной массы Земли. В основном, за счёт синтеза твёрдого вещества из эфира. От себя добавлю, что с грунтовыми водами поднимается песок и глина, затем вода отходит, а глина и песок остаются. Этот процесс может сопровождаться разливом рек. Т.к. грунтовые воды и реки единая водная система.
Самое главное по С.-Петербургу в этой статье “О «немогликах»” это не технологии строительства. Это второстепенно. Главное это водружение на Александрийскую колонну персонажей Библейской цивилизации Запада. Т.е. это символ, что Запад оккупировал Россию через Романовых. Напомню, что подмена древнерусского календаря на западный Юлианский в России произошла при Петре 1 в 1700 г.
Поэтому народ здесь спорит с прозападными троллями. Которых все тут знают. Потому что разное мировозрение, разные взгляды и этот спор не прекратится.