Гибридная ликвидация позитива

Главной целью ГВ является искусственное создание реальных экономических и социальных проблем с возложением вины на местное руководство, и с параллельным, искусственным же, насаждением пессимистичных настроений и иррациональных мыслей о катастрофическом ухудшении жизни, отсутствии перспектив и возрастающем недовольстве народа, как главной предпосылки свержения власти.

Все мероприятия или операции-диверсии Гибридной Войны (ГВ) всегда имеют несколько целей и бьют в разные стороны, но не наугад, как осколки гранаты, а направленно. Что предназначено для рассеивания защитных мер, маскировки приоритетных целей и, в то же время, тестирования болевых точек наибольшего отклика для суммирования протестной энергии в будущем. Поэтому и было у российских экспертов так много разных версий недавних гибридных учений ЦРУ в Москве под прикрытием «протеста в ответ на арест журналиста».

Если исходить из главных задач Запада в отношении России – подчинение, раскол, уничтожение – то легко можно увидеть во многих инспирированных резонансных событиях методы и средства подготовки к их решению .



Мешают только позитивные события (праздники, спортивные соревнования, экономические и политические форумы…). А позитив, как известно, оставляет приятное впечатление, дальше по цепочке – моральное удовлетворение, хорошее настроение и ощущение счастья, даже несмотря на некоторые социальные несовершенства. Счастливый человек — психически уравновешеннее, свободнее (от предрассудков, страсти к излишествам и пр.), патриотичнее, производительнее… Счастливый человек не пойдет рушить государство.

Именно поэтому, как уже все заметили, задействуются значительные внутренние и внешние либерально-враждебные ресурсы для противодействия позитиву в нашей стране. Не заметили? — вот, краткий список их недавних мерзостей:

— чрезмерно раздутая агрессивная реакция пятой колонны на задержание по подозрению в распространении наркотиков журналиста «Медузы» (зарегистрированной в Латвии как подразделения ГВ против России) во время ПМЭФ-2019, с расчетом продления дебоша и на День России;

— очередная календарная демонизация 9-го Мая, усиленная в этом году, и с подозрительно случайной смертью другого змеежура;

— пенсионная «реформа» (деформа(ция)) в день открытия чемпионата мира по футболу;

— попытка сделать Путина убийцей украинских моряков в Керченском проливе, чтобы сорвать его визит на саммит большой двадцатки 2018 в Аргентине;

— срыв визита в Москву министра иностранных дел Австрии (друга Путина) пойманным в этой стране шпионом, якобы работавшим на Россию;

— Олимпийские Игры в Пхенчхане, Бразилии, Сочи, допинговые дисквалификации, Крымский мост, возвращение Крыма и т.д., и т.д.

— плюс, ежегодные очернительные нападки на все народные устойчиво-позитивные праздники: 8 Марта, 23 Февраля, 1 Мая… и даже самый политкорректный праздник в мире – сказочный Новый Год.

И это только то, что делают СМИ.

Вся эта сверхмасштабная информационно-психологическая агрессия направлена на нервное истощение народа, который живя в условиях постоянного стресса без перерыва на позитив, на моральный отдых, должен, наконец, взорваться и потребовать навести порядок.

Какой порядок? Как требовать? Как «взрываться»? – На эти и подобные вопросы давно заготовлена и вбита в головы через либеральные СМИ матрица ответов-действий.

В данном случае очень нагляден пример Украины, проведенной Западом по пути деградации бытия и сознания.

Сначала, долгое время прозападные украинские СМИ и политики нагнетали эмоциональное напряжение сообщениями о растущих проблемах (возникших, кстати, в чудовищных масштабах после развала СССР в 1991г.) с коррупцией, свободой, чьими-то правами,… и с регулярными уличными протестами по каждой узкой теме — приучали к темам и тактике. Ведь административно-гражданскими правовыми способами ничего нельзя было решить ввиду предусмотрительной узурпации всех ниш общественных организаций прозападными же имитаторами борьбы «за все хорошее», подменяющими и профанирующими правозащитой и благотворительностью социальные возможности/обязанности государства.

Далее, несколько лет внушали, что Янукович – бандит, а государством управляет банда. Демонизировали Россию, чтобы снизить процент голосующих за добрососедские отношения с ней…

В результате, накачали часть народа до мировоззренческого неприятия самих себя — как закономерного итога патологического восхваление всего европейского — вывели неразумную молодежь на майдан, довели до кровопролития и совершили государственный переворот в пользу иностранных инвесторов, превратившихся в одночасье в основных акционеров самой Украины.

Теперь выжигают каленым железом пророссийские настроения и уничтожением производств рвут советские производственные цепочки, как неугодные новым хозяевам Украины потенциалы суверенного экономического роста.

Подобную гибридную логистику внедряют во многих странах, которых мечтой о Европе ведут на убой в промысловых целях.

Таким же образом и в российском обществе намеренно сформирован стереотип действий и выдрессированы группы «активистов» под час икс, когда народ, устав от умело снижаемого пятой колонной уровня жизни и предприняв меры решительного воздействия на власть через уличное давление с требованием социального прогресса и устранения пятой колонны из госструктур, должен будет оказаться под технологично подведенным предводительством все той же пятой колонны, нацеленной на государственный переворот в интересах иностранных заказчиков.

То, что главной целью западных атак в первую очередь является позитив, говорят, например, претензии либералов к двум (как минимум) телеканалам, посмевшим репортаж о протестах во время ПМЭФ-2019 поставить в конце информационного выпуска. Что действительно странно, так как обычно ТВ активно поддерживает все прозападные акции. Достаточно вспомнить ЧМ, где за спортивным информационным блоком, повышавшим настроение, сразу следовала пенсионная реформа, мощно подавлявшая «гормоны счастья».

Это делается потому, что постоянное плохое настроение неизбежно создает нервное напряжение и приводит психику к необходимости исторгнуть из себя переизбыток негативной энергии каким-нибудь безрассудством. Чем сильнее напряжение, тем ужасней гроза. Такого человека (и даже целое государство — Грузия, Украина…), охваченного иррациональным недовольством, можно легко подтолкнуть к действию в направлении хаоса.

Поэтому власть, укрепившая защиту физического пространства России, должна озаботиться и защитой психологического пространства личности своих граждан. Они не должны подвергаться бесконечному моральному издевательству кучки прозападных адептов, оккупировавших с помощью иностранных спецслужб все российские СМИ и другие гуманитарные институты.

Люди должны иметь право на эстетическое удовлетворение от соблюдения и развития своих культурных норм жизни.

Но этого-то права они и лишены. Его иезуитски вытеснило чужое право на нравственную инквизицию под прикрытием «свободы слова».

Именно остановка генерации и защиты идеологического позитива стала одной из основных причин разрушения СССР. Именно это и сегодня является болевой точкой и слабым местом российской политики. И именно это является главной мишенью Запада в плане разрушения России.



Павел Гортаков



***

.