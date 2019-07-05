Где «вперед» для «Единой России»?

Перед вами свежий выпуск моего блога, записанный совместно с коллегами из РИА ФАН.

«Единая Россия» и Медведев, Иркутское наводнение и информационная война. Канада и Бандера. Операция «Багратион» и возмездие за 22 июня 1941 года, наступившее для нацистов спустя три года.

Хронометраж:

00:16 — Кто причастен к наводнению в Иркутской области

08:54 — О Медведевском «курсе на перемены»

23:20 — О поставке Канадой оружия на Украину

30:04 — Об операции «Багратион» 22 июня 1944 года

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P.S. Краткая текстовая версия блога:

https://riafan.ru/1192607-kanada-postavit-vooruzhenie-na-ukrainu-nikolai-starikov-fan-tv

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105368