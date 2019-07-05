Где «вперед» для «Единой России»?
Перед вами свежий выпуск моего блога, записанный совместно с коллегами из РИА ФАН.
«Единая Россия» и Медведев, Иркутское наводнение и информационная война. Канада и Бандера. Операция «Багратион» и возмездие за 22 июня 1941 года, наступившее для нацистов спустя три года.
Хронометраж:
00:16 — Кто причастен к наводнению в Иркутской области
08:54 — О Медведевском «курсе на перемены»
23:20 — О поставке Канадой оружия на Украину
30:04 — Об операции «Багратион» 22 июня 1944 года
P.S. Краткая текстовая версия блога:
https://riafan.ru/1192607-kanada-postavit-vooruzhenie-na-ukrainu-nikolai-starikov-fan-tv
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105368