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Арестован помощник полпреда Путина на Урале

16:31. 5 июля 2019 Просмотров - 198 5 коммент. Опубликовал:


Кучно сегодня пошло на тему арестов.
По делу о государственной измене задержан помощник полномочного представителя Путина на Урале.

Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО).
Об этом рассказал сам задержанный, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы, который рассматривал ходатайство о мере пресечения.
Статья УК "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Воробьев находился в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления.
После этого заседание закрыли для слушателей и представителей СМИ. В итоге суд постановил арестовать подозреваемого.
Как сообщается на сайте УФО, Воробьев родился 30 апреля 1980 года, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С января 2018-го управлял аппаратом помощника президента России Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.

https://ria.ru/20190705/1556248477.html – цинк


У помощника уральского полпреда Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене, найден при себе паспорт гражданина Польши и специальная записывающая аппаратура.
Об этом сообщают источники деловой газеты «ВЗГЛЯД» в правоохранительных органах. Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов отказался комментировать изданию информацию о задержании Воробьева.

https://ura.news/news/1052390198

Двоякое впечатление от подобных новостей.
С одной стороны, это хорошо, что таких деятелей выявляют и сажают.
С другой стороны, нельзя не отметить уровень поражения гос.системы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5112937.html

Метки: государственная измена, польша, предатели, урал, фсб

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 684 432
    xazzar berlazzar 5 июля 2019 в 19:38

    шпион… да ещё и с паспортом… меня терзают смутные сомнения

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  • 10291 6057
    Maleos 5 июля 2019 в 20:08

    Путин намекает матёрым агентам в ГД и министерствах или переобуваться, пока не поздно, или валить к хозяевам в жыдосаксонию…

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    • 12583 9373
      ЪMaleos 5 июля 2019 в 20:27

      Сукас малый.Скажи,пожалуйста,когда Бого,через сколько лет…как бы намекнет всем остальным чиновникам?20 лет….это не срок..Сукс малый…-это почти капрал.Сукас большой-это сержант.Даже прапор-это….что-то родное.Хочется заколотить подвал с крысами.Воняет…Тупо дискомфорт.Вроде и укусить можешь,но…тебя убивать палкой мерзко как-то…Прям не россомаха,хотя все обгаживаешь,что не прикоснуться.Просто уйди…Детей обкусываешь своим рылом….ММММерзкое создание.Пойду руки помою.

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      -1
  • 4165 3815
    жора шапов 5 июля 2019 в 20:18

    Свинохряк и шпиён ? Хм, не вяжется.

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