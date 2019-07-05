1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 2
09:45. 5 июля 2019 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома
Стояние сотни 3-го Сибирского казачьего полка в пограничном поселке Кендерлыкский (рядом с Зайсаном)
Учение 3 Сибирского казачьего полка, Зайсан
Школьная гимнастика
Веялка старого типа
Веялка старого типа
Телега старого типа
Телега нового типа
Самопряха во дворе
За красной
Малороссийская соха и железный плуг
Сельскохозяйственный инвентарь
За работами