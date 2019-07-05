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1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 2

09:45. 5 июля 2019 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:


1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома


Стояние сотни 3-го Сибирского казачьего полка в пограничном поселке Кендерлыкский (рядом с Зайсаном)










Учение 3 Сибирского казачьего полка, Зайсан






Школьная гимнастика

Веялка старого типа


Веялка старого типа


Телега старого типа


Телега нового типа


Самопряха во дворе

За красной

Малороссийская соха и железный плуг

Сельскохозяйственный инвентарь

За работами



Источник: https://humus.livejournal.com/6714195.html

Метки: акмолинская область, история, Россия, фото, этнография

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