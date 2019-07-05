1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 2

Стояние сотни 3-го Сибирского казачьего полка в пограничном поселке Кендерлыкский (рядом с Зайсаном)Учение 3 Сибирского казачьего полка, ЗайсанШкольная гимнастикаВеялка старого типаВеялка старого типаТелега старого типаТелега нового типаСамопряха во двореЗа краснойМалороссийская соха и железный плугСельскохозяйственный инвентарьЗа работами

Источник: https://humus.livejournal.com/6714195.html