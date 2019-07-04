СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: Сторожа стали Ворами

Сгнившая, вороватая советская "элита", сгнившая голова убила тело. На пути к коммунизму кормить не обещали. Хрущёв как садовник разрыхливший почву для семян "перестройщиков" 80-х. Как Филипп Бобков выдал страшную "тайну" КГБ. Покушение на Горбачёва? Как выключили иммунитет СССР. Как Кох разрушал ВПК СССР по указке ЦРУ. Владимир Полеванов о том что поведал ему генерал КГБ начальник 5-го главка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=IyKRJFszk7I