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СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: Сторожа стали Ворами

17:30. 4 июля 2019 Просмотров - 230 2 коммент. Опубликовал:

Сгнившая, вороватая советская "элита", сгнившая голова убила тело. На пути к коммунизму кормить не обещали. Хрущёв как садовник разрыхливший почву для семян "перестройщиков" 80-х. Как Филипп Бобков выдал страшную "тайну" КГБ. Покушение на Горбачёва? Как выключили иммунитет СССР. Как Кох разрушал ВПК СССР по указке ЦРУ. Владимир Полеванов о том что поведал ему генерал КГБ начальник 5-го главка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=IyKRJFszk7I

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