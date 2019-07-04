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Репрессированная музыка композитора Задерацкого

16:02. 4 июля 2019 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал:


Наглядный и доходчивый разбор ужасных и безостановочных репрессий против композитора Задерацкого.
Семейные легенды не могут врать!



И еще на историческую тематику из накопившегося:

1. Как товарища Сталина обвиняли в причастности к "эксам" – https://prorivists.org/doc_stalin-expropriation/ (о судебном заседании, где Мартов обвинял Сталина, а в итоге обвинили самого Мартова)
2. Дания в период нацистской оккупации 1940-1945 – https://runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=6327&PORTAL_ID=6325 (как жили датчане под нацистской оккупацией в годы второй мировой войны)
3. Поющий колокольчик – https://fanfanews.livejournal.com/420434.html (советский диафильм 1969 года по рассказу Айзека Азимова)
4. Технический прогресс и снижение нормы прибыли при капитализме – https://comprosvet.livejournal.com/1130632.html (доходчивый разбор о том, почему снижается норма прибыли)
5. Дело "Промпартии" и работа среди просоветских франк-масонов – http://istmat.info/node/61460 (забавный документ в котором указывается на возможность донесения советской позиции во Франции через местных масонов, которые комплиментарно относились к СССР).

Плюс "Любовь и голуби" с английскими субтитрами.













https://vott.ru/entry/550740 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5110428.html

Метки: 30-е, Видео, задерацкий, история, кровавая гэбня, музыка, нквд, репрессии, ссср, сталин, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4158 3808
    жора шапов 4 июля 2019 в 18:29

    Классика (зевая). Как грит-ся, смотри ФИО ! Этот народец ВСЕГДА мутно-лжив, жалуясь на обмане,- получает свой гешефт. Мимикрируя, получает незаслуженное от таких-же своих , обсевших всё и вся , и , бросаясь собственным гуаном, пачкает всё вокруг. Этим он и проявляется. ВСЕГДА. А мальчик, горбоносо-рыжий, и к гадалке не ходи, поц свой ,притянутый как надо.

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