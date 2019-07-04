М.В.Попов. 08. «Общественное бытие и общественное сознание». Социальная философия К-2019.
09:40. 4 июля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
8 апреля 2019 года состоялась очередная лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для конфликтологов по теме “Общественное бытие и общественное сознание”. Рассматривалось понятие материального производства и определяющая роль материального производства по отношению к общественному сознанию.
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