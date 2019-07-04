М.В.Попов. 08. «Общественное бытие и общественное сознание». Социальная философия К-2019.

8 апреля 2019 года состоялась очередная лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для конфликтологов по теме “Общественное бытие и общественное сознание”. Рассматривалось понятие материального производства и определяющая роль материального производства по отношению к общественному сознанию.



Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…

___



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E-xE309BREs