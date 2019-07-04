Кудрин дрейфует в сторону Глазьева?!!

... двигаться в какую-либо сторону, его саботируют во всём... дрейфовать вправо, т. е. в сторону капитализма. 36 лет такого дрейфа...Набиулина или Медведев, Греф, Кудрин. Хотя многие старались это ... поворота влево. Страна уже дрейфует влево – очень надеюсь, ...
... другое… Современное образование сегодня дрейфует в сторону дикарской модели мышления. Называют эту...беспрепятственно. Ну, разве что одного Кудрина убрали, который небось разводил своё...его самого нет. Впрочем, насчёт Кудрина – моё предположение, не более того...
... учёных и специалистов подрабатывать на стороне, я занялся предпринимательской деятельностью. И...». Знали бы эти господа, что Кудрин, тогдашний министр финансов, наотрез отказал.... На фото: Артур Чилингаров на дрейфующей станции «Северный полюс-22» Настоящий...
Кудрявый бандит из 90х хочет мейк раша грейт эгейн?)