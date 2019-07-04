Анонс лекции “Начало русской столетней войны”

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Серия лекций «Военное дело Руси»

«Начало русской столетней войны»

Место проведения – Конференц-зал Санкт-Петербург, м. Новочеркасская, Заневский 37 (5 этаж)

Дата проведения – 18 июля 2019 года.

Время – с 19:00 до 21:00



Представляем вашему вниманию серию лекций о военном деле Руси 13-16 вв. Вы сможете узнать о военно-политической системе зарождавшейся в 14 столетии единой державы; проследить наиболее интересные военные предприятия; окунуться в быт боевых будней средневекового дворянства; узнать в подробностях о вооружении и снаряжении русских воинов.



Вторая лекция из серии — Начало русской столетней войны

Дмитрий Иванович Донской возглавил победный княжеский союз, сумевший разгромить грозного Мамая на Дону в 1380. Однако надо помнить, что не менее опасным и куда более настойчивым противником было Великое Княжество Литовское.



Именно походы литовского князя Ольгерда, едва не покончившие с претензиями Москвы на общерусское значение, выковали сплочённость русского войска, мобилизационной системы и политического единства в доступном феодальному обществу ключе. И именно они положили начало великому стратегическому противостоянию, которое по праву можно назвать Русской Столетней Войной.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oGUecpDoZqc