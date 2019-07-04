Американские интеллидженты о стратегических интенциях России
20:43. 4 июля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Американские интеллидженты о стратегических интенциях России
Интеллидженты – представители американского разведывательно-идеологического сообщества. В российской классификации – гибрид силовиков и смысловиков.
На фоне бесконечного сериала американских комиксов про монстров с Россией в главной роли – неожиданно обнаружился достаточно умный и живой текст. Это аналитическая записка, а на самом деле – объемный аналитический доклад («многоуровневая стратегическая оценка») о стратегических намерениях России. Он подготовлен коллективом авторов, среди которых встречаются и носители русских фамилий. Аналитики представляют целую роту «мыслящих танков», которую повзводно мы ещё разберём. Наибольший интерес вызвал у нас главный «думающий абрамс», вернее практически командующий корабль класса C4I – Высшая военно-морская академия (Naval postgraduate school), которая выступила интеллектуальным лидером при составлении доклада.
Мы в Севастополе просто не могли пройти мимо работы наших военно-морских визави. И не прогадали. Доктор Джон Аркила (Arquilla) начал введение к докладу с Токвиля. Это сразу подкупило. Вспомнилось, как в 2009 г. профессор факультета политологии МГУ Ширинянц (как написали на его табличке американцы, Dr. Shiriny Ants) в Университете Нью-Йорка подверг критике американскую демократию с прочной опорой на цитаты из Токвиля и отцов-основателей. Пока амер. коллеги подбирали со столов челюсти после этого выступления, я думал о том, что американская политология, да что там, сама демократия в Америке никогда так не были близки к провалу. И именно к этой мысли возвращает нас Док. Аркила: он называет Россию реальной угрозой американскому миропорядку.
Но совершенно сразило нас идеальное понимание Российской геостратегии Большого Средиземноморья: «Интервенция России в Сирии подтверждает пронесённый через столетия интерес к приобретению своего рода средиземноморского плацдарма. Поддержку социалистического правительства в Венесуэле можно трактовать в терминах точечных инвестиций в обеспечении устойчивости «красного побережья» (pink tide) в Латинской Америке, что обеспечивает серьезное отвлечение внимания американцев на происходящее у них прямо перед носом». Да, в этой фразе есть клише времён Холодной войны и однополярного момента. Но нигде в американских источниках мне не приходилось читать более точного определения Российской геостратегии Большого Средиземноморья.
Жемчужина этого небольшого введения – фактически признание того, что Российская стратегия является ответом на расширение НАТО. Даже в российских учебниках истории пишут, что Россия например при Петре расширялась, так как ей нужны были новые земли. Уже редко кто вспоминает, что на протяжении всей истории Россия находилась в кольце врагов и являлась империей вопреки, империей-в-ответ. И тут – американец. Не зря Википедия называет его специалистом по превентивной войне. Википедия врать не будет.
В основном же тексте главное внимание уделяется стратегии и инструментарию гибридной войны, которую якобы ведёт Россия. Отметим, что авторы используют набирающий популярность термин «конфликт серой зоны». И вот все оттенки этого серого интеллидженты мазохистски анализируют, в целом склоняясь к мнению, что Россия в этом гибридном деле доминирует. По мнению авторов, Россия практикует устрашение и принуждение. Это мы уже где-то слышали, поэтому опускаем. Перейдём сразу к третьему экзерсису – «управление эскалацией». А вот это подмечено точно. На наш взгляд, ключевой проблемой анализа гибридной войны является именно вопрос определения пороговых значений состояния войны для разных измерений конфликта. Например, где заканчивается негативная информационная кампания и начинается война? Где заканчивается недобросовестная конкуренция и начинается война экономическая? Этот же вопрос можно развернуть во времени: сколько может продолжаться инфокампания перед тем, как мы можем охарактеризовать ее как войну и тп. Соответсвенно передвижение этих «эквалайзеров» на режиссёрском пульте гибридной войны и составляет ее искусство. «Оркестрирование», по изящному выражению аналитиков.
Остальные тезисы интеллиджентов банальны. Про энергетическое давление, пропаганду и проксипарамилитантов читать уже не интересно.
Интересны рекомендации для США и выводы для истории. Штатам интеллидженты предлагают напрячь все силы разработать для каждого региона по нарративу, чтобы повлиять на население, правительства, негосударственных акторов. То есть предлагают написать набор идеологий. Русской интеллигенции не может не быть симпатичным столь графоманский прожект.
Что же касается истории, то автор по фамилии Weitz (ну практически Waltz 21 века) утверждает, что «новая эра международной политики будет определяться оттенками серого». И похоже, что интеллидженты пока отводят России в этом деле роль «верхней».
Иван Чихарев
http://ionmo.ru/news-24.html – цинк
https://www.documentcloud.org/documents/6177953-Pentagon-Russia.html – скачать цитируемый документ
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5110896.html