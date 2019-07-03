Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2019

1 июля в Сети появились сообщения о похищении спецназом СБУ (или ССО) командира ополчения ДНР с позывным «Борисыч» и вывозе его на территорию Украины.

Цемах Владимир Борисович — бывший начальник ПВО ДНР, служил в 1-й Славянской бригаде. В 2014 году он находился на позициях в районе города Снежного в момент крушения «Боинга» MH17.

Telegram-канал «Штрих из ДНР» пишет, что Владимира Борисовича оглушили возле дома и под видом парализованного, накачав психотропными препаратами, вывезли на Украину через КПВВ «Марьинка», а камеры на пункте пропуска ДНР зафиксировали Цемаха в инвалидной коляске.

Пограничникам же были предъявлены фальшивые документы на отца и сына.

Кроме того, сообщается, что незадолго до похищения двое неизвестных сняли квартиру в том подъезде, где проживал «Борисыч».

Похищение, по мнению автора канала, организовали Силы Специальных Операций Украины.

Всё это было затеяно с целью оживления темы крушения Boeing над Донбассом летом 2014 года, а из похищенного будут выбивать информацию по событиям тех дней, пока, по всей вероятности, не «выбьют» нужное.

«Русская Весна» выяснила, что действительно на территории ДНР проведена тайная операция украинских спецслужб. Информацию подтвердили близкие похищенного.

Кроме того, экс-советник правительства ДНР Роман Манекин опубликовал письмо, которое получил в личных сообщениях в социальной сети. В письме изложена аналогичная версия похищения.

«27 июня в нашем славном городе Снежном, силами ССО Украины, был похищен ополченец с позывным „Борисыч”. В четырнадцатом он командовал ПВО нашего города. И именно из-за этого, надо полагать, он стал целью спецоперации — скорее всего, раскрутить тему малайзийского „Боинга”.

На сегодняшний день известно, что квартира напротив была снята двумя светловолосыми молодыми людьми, машину свою они ставили чуть поодаль в зеленых насаждениях, что в обилии растут вокруг бывшего Политцентра.

Утром Цемах Владимир Борисович отвёз свою жену на работу (директор Снежнянского горного техникума), вернувшись, получил по голове удар бутылкой, после чего на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков на коляске под видом парализованного отца по подложным документам.

На следующее утро в пятницу жене Цемах Ирине Владимировне на почту в техникум пришло представление от украинского адвоката, что именно он будет защищать его на суде. Сработали профессионально, действовали днем и абсолютно нагло… боюсь, что без опубличивания этой трагедии “Борисыч” никогда не попадет в списки на обмен. С сотню ополченцев подтвердят эту инфу», — гласит текст письма.

От силовых ведомств ДНР пока не поступало официальных сообщений относительно этого инцидента.

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