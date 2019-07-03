Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2019
- 08:43 Готовится диверсия: к границе ЛНР прибыл спецназ ВСУ.
- 06:08 Тайная операция СБУ: в ДНР похищен командир ПВО для обвинения в крушении «Боинга» MH17.
- 04:47 Невидимая война: Военные ВСУ убивают друг друга и охотятся на технику ОБСЕ (ВИДЕО).
- 02:00 В ЛНР ополчение поменяли на российских военных и готовят захват территорий, — Тука (ВИДЕО).
- Вчера 21:38 ВАЖНО: ВСУ ведут огонь по ДНР с четырёх вечера.
- Вчера 21:13 Важно. Глава ДНР обратился к военнослужащим республики.
- Вчера 20:42 СРОЧНО: Пушилин обратился к Армии ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 20:01 День на Трудовских: раненый житель и журналисты под обстрелом ВСУ.
Готовится диверсия: к границе ЛНР прибыл спецназ ВСУ
Министерством государственной безопасности ЛНР получена информация о временной дислокации на оккупированной ВСУ территории Луганщины сводного отряда 8-го отдельного полка сил специального назначения ВСУ.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.
Установлено, что оперативно-тактическая группа противника прибыла в с. Лиман Старобельского района для проведения диверсионно-террористических операций. Она действует в составе ОТГ «Север» под руководством командира сводного отряда 8-го ОП сил специального назначения (штатная должность — командир 3-го отряда 8-го ОП СпН) — подполковника Ковальчука Евгения Александровича и начальника штаба сводного отряда — майора Шевцова Дмитрия Олеговича.
Силовые структуры ЛНР готовы противостоять вызовам противника и адекватно реагировать на попытки проведения диверсий на территории Республики.
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Тайная операция СБУ: в ДНР похищен командир ПВО для обвинения в крушении «Боинга» MH17
1 июля в Сети появились сообщения о похищении спецназом СБУ (или ССО) командира ополчения ДНР с позывным «Борисыч» и вывозе его на территорию Украины.
Цемах Владимир Борисович — бывший начальник ПВО ДНР, служил в 1-й Славянской бригаде. В 2014 году он находился на позициях в районе города Снежного в момент крушения «Боинга» MH17.
Telegram-канал «Штрих из ДНР» пишет, что Владимира Борисовича оглушили возле дома и под видом парализованного, накачав психотропными препаратами, вывезли на Украину через КПВВ «Марьинка», а камеры на пункте пропуска ДНР зафиксировали Цемаха в инвалидной коляске.
Пограничникам же были предъявлены фальшивые документы на отца и сына.
Кроме того, сообщается, что незадолго до похищения двое неизвестных сняли квартиру в том подъезде, где проживал «Борисыч».
Похищение, по мнению автора канала, организовали Силы Специальных Операций Украины.
Всё это было затеяно с целью оживления темы крушения Boeing над Донбассом летом 2014 года, а из похищенного будут выбивать информацию по событиям тех дней, пока, по всей вероятности, не «выбьют» нужное.
«Русская Весна» выяснила, что действительно на территории ДНР проведена тайная операция украинских спецслужб. Информацию подтвердили близкие похищенного.
Кроме того, экс-советник правительства ДНР Роман Манекин опубликовал письмо, которое получил в личных сообщениях в социальной сети. В письме изложена аналогичная версия похищения.
«27 июня в нашем славном городе Снежном, силами ССО Украины, был похищен ополченец с позывным „Борисыч”. В четырнадцатом он командовал ПВО нашего города. И именно из-за этого, надо полагать, он стал целью спецоперации — скорее всего, раскрутить тему малайзийского „Боинга”.
На сегодняшний день известно, что квартира напротив была снята двумя светловолосыми молодыми людьми, машину свою они ставили чуть поодаль в зеленых насаждениях, что в обилии растут вокруг бывшего Политцентра.
Утром Цемах Владимир Борисович отвёз свою жену на работу (директор Снежнянского горного техникума), вернувшись, получил по голове удар бутылкой, после чего на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков на коляске под видом парализованного отца по подложным документам.
На следующее утро в пятницу жене Цемах Ирине Владимировне на почту в техникум пришло представление от украинского адвоката, что именно он будет защищать его на суде. Сработали профессионально, действовали днем и абсолютно нагло… боюсь, что без опубличивания этой трагедии “Борисыч” никогда не попадет в списки на обмен. С сотню ополченцев подтвердят эту инфу», — гласит текст письма.
От силовых ведомств ДНР пока не поступало официальных сообщений относительно этого инцидента.
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Невидимая война: Военные ВСУ убивают друг друга и охотятся на технику ОБСЕ (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады, преступника Войченко обстрелу из 82-мм минометов подвергся населенный пункт Пришиб.
На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады, преступника Майстренко из крупнокалиберных пулеметов был обстрелян населенный пункт Молодежное.
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На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады, преступника Гараза из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны населенные пункты Логвиново и Килиновка.
Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 14, 54 и 30 бригад.
Как мы ранее неоднократно заявляли, командование «ООС» продолжает активно препятствовать работе наблюдателей спецмиссии ОБСЕ в зоне ответственности воинских частей и подразделений ВСУ.
Помимо радиоэлектронного подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов, украинские силовики регулярно подвергают обстрелам беспилотники наблюдателей, с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, расположенного в жилых кварталах населенных пунктов.
Так, 29 июня по приказу командира 54 бригады ВСУ Майстренко из стрелкового оружия был сбит БПЛА спецмиссии ОБСЕ в районе н. п. Золотое, который ранее был задействован в видеофиксации мероприятий в районе разведения сил и средств в Станице Луганской, а также зафиксировал размещенную на окраине населенного пункта Выскрива самоходную гаубицу «Акация».
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Нашими источниками в штабе «ООС» сообщается о сокрытии небоевых потерь в воинских частях ОТГ «Север».
Так, 30 июня в населенном пункте Нижнетеплое военнослужащий 25 бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в сослуживца, который от полученных ранений скончался. Данный факт командованием от вышестоящего штаба традиционно тщательно скрывается.
При этом командир бригады Зенченко приказал изъять у личного состава мобильные телефоны, а начальнику медицинской службы дал указания оформить потерю как самоубийство.
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В завершение хочу вспомнить события пятилетней давности, которые потрясли без преувеличения весь мир, когда ВВС Украины нанесли авиаудар по Старой Кондрашовке и Станице Луганской. В тот день, 2 июля 2014 года, погибли 12 мирных жителей, в том числе пятилетний ребенок.
Сегодня по всей республике проходят траурные мероприятия, только близкие погибших, которые сейчас живут в данных населенных пунктах, не могут должным образом почтить память родных.
С тех пор, как Станица Луганская перешла под контроль украинских военных, тема авиаудара, уничтожившего целую улицу, закрыта. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших и заверяем, что мы не забудем данной трагедии.
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В ЛНР ополчение поменяли на российских военных и готовят захват территорий, — Тука (ВИДЕО)
На блокпосту ЛНР в Станице Луганской местных военнослужащих сменили российские кадровые военные. По крайней мере, так утверждает украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.
Также Тука «нашёл» на территории ЛНР «много российской военной техники».
«Несколько слов о разведении войск в Станице Луганской. Только факты. Этот вопрос ждал своего решения около двух лет. НВФ (незаконные вооружённые формирования, так на Украине называют армии Республик Донбасса — прим. РВ) постоянно нарушали “режим тишины”, отменяя процесс разведения.
Местные жители, напуганные перспективой оказаться без защиты, неоднократно устраивали акции протеста, требуя не отводить украинскую армию», — рассказывал на прошлой неделе привычные украинские «сказки» министр-оккупант.
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Тука напомнил, что на левом берегу Северского Донца расположена высота «Князь Игорь», которая позволяет Армии ЛНР контролировать окружающую местность.
«В 2016 году четыре представителя НВФ в конце дня, за спинами последней партии гражданских, перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на правом берегу, который контролируется ВСУ.
По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных не было, что дало возможность сепаратистам устроить блокпост и взять под контроль мост», — вспоминает былое Тука.
Он утверждает, что на прошлой неделе местные жители, пересекавшие линию разграничения, «рассказали, что личный состав российский оккупантов на блокпостах был заменен на кадровых российских военных».
«Кто-нибудь может перевести эти бредни на нормальный, человеческий язык? Я вот так и не понял, в чём разница между оккупантами и кадровыми военными? », — задаётся вопросом читатель «Русской Весны» с ником Рус Вата.
Местное население якобы называет этих военных «не наши».
Кроме того, украинская разведка донесла Туке, что в ходе совещания у главы ЛНР Леонида Пасечника, «один из местных крепких хозяйственников доложил, что уже изготовлена металлическая конструкция, которая позволит быстро возобновить движение транспорта по разрушенному мостовому переходу».
«Не имея лично никакого доверия к слепо-глухо-немой пророссийской СММ ОБСЕ (тем более — сепаратистам), уповаю исключительно на нашу разведку и вооруженные силы, которые не позволят сепаратистам, при поддержке ВС РФ перейти мост и осуществить попытку захвата плацдарма на правом берегу Северского Донца», — сокрушается Тука, вопящий о «зраде».
Напомним, 29 июня стало известно, что власти ЛНР сумели заставить Киев отремонтировать разрушенный украинскими боевиками мост у Станицы Луганской.
«Очередная победа ЛНР! Мост в районе Станицы Луганской скоро будет отремонтирован. Нам удалось заставить Украину согласиться восстановить то, что она разрушила», — написал на своей странице в соцсети глава Республики Леонид Пасечник.
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ВАЖНО: ВСУ ведут огонь по ДНР с четырёх вечера
С четырёх часов вечера продолжаются обстрелы городов и посёлков ДНР со стороны украинских оккупантов.
Об этом сообщили «Русской Весне» в представительстве ДНР в СЦКК.
В 16.00 со стороны посёлка Зайцево (Северное) в направлении Зайцево (Южного) выпущена 1 мина калибром 120 мм, также произведено 10 выстрелов из БМП-2.
В 16.35 со стороны посёлка Зайцево (Северное) в направлении Зайцево (Южного) выпущена 1 мина калибром 120 мм, также произведено 10 выстрелов из БМП-2.
В 17.25 Зайцево (Северное) ведеёт огонь по Зайцево (Южному) — применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 17:35 со стороны посёлка Новотроицкое по Докучаевску выпущено 6 гранат из РПГ, 10 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 17:50 со стороны Новотроицкого по н. п. Докучаевск выпущено 6 мин из 120-мм миномета, 10 гранат из АГС.
С 18:55 до 19:25 со стороны посёлка Новоселовка-вторая по посёлку Васильевка выпущено 7 мин из 82-мм миномета.
В 19:00 с позиций ВСУ в Каменке по Ясиноватой совершено 60 выстрелов из БМП-2.
С 19:35 до 20:05 с позиций ВСУ в Песках по Донецку (район «Вольво-Центра») выпущено 3 мины из 120-мм миномета, 2 гранаты из СПГ.
В 20:10 с позиций ВСУ в Песках по Донецку («Вольво-Центр») выпущено 2 мины из 120-мм миномета.
В 20:20 с позиций ВСУ в Опытном по Донецку (район аэропорта) выпущено 2 мины из 120-мм миномета, 2 мины из 82-мм миномета, 2 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обновлено 22:30
Обстрелы ДНР со стороны украинских оккупантов продолжаются.
С 20:30 до 21:10 со стороны Павлополя в направлении посёлка Сосновское зафиксирован обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С 20:35 до 21:15 со стороны Лебединского по Саханке применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
С 20:44 до 21:20 с позиций ВСУ в Авдеевке по посёлку Крутая Балка совершено 60 выстрелов из БМП-2.
С 20:45 до 21:25 с позиций ВСУ в посёлке Пищевик по посёлку Октябрьский выпущено 4 мины из 82 мм миномета, 9 гранат из СПГ. В 21:10 на южном направлении со стороны Широкино по Саханке выпущено 3 мины из 120 мм миномета, 3 гранаты из СПГ, 44 гранаты из АГС, совершено 50 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 21:20 со стороны Талаковки по Коминтерново выпущено 5 снарядов калибром 152 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 21:40 со стороны Талаковки по Коминтерново выпущено 2 снаряда калибром 122 мм.
С 21:50 с позиций ВСУ у Широкино по Саханке выпущено 2 мины из 120 мм миномета, 65 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 21:55 со стороны Павлополя по посёлку Сосновское выпущено 3 снаряда калибром 122 мм.
В 21:55 со стороны Лебединского по Саханке выпущено 2 мины из 82 мм миномета, 58 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 22:00 со стороны Павлополя по посёлку Октябрь выпущено 9 снарядов калибром 122 мм.
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Важно. Глава ДНР обратился к военнослужащим республики
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СРОЧНО: Пушилин обратился к Армии ДНР (ВИДЕО)
Глава ДНР обратился к военнослужащим Армии ДНР и другим силовым ведомствам из-за резкой эскалации вдоль всей линии столкновения и нарастающих обстрелов со стороны украинской армии.
«Управлению Народной милиции необходимо разрабатывать те механизмы и возможности, которые, с одной стороны, не противоречат Минским соглашениям, а с другой — позволяют обеспечивать безопасность как гражданам Донецкой Народной Республики, так и каждому военнослужащему», — заявил сегодня Денис Пушилин на совещании по вопросу обострения ситуации на линии соприкосновения.
«Русская Весна» публиковала сегодня экстренное заявление официального представителя ВС ДНР Даниила Безсонова в связи с резким ростом напряжённости на фронтах Республики.
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День на Трудовских: раненый житель и журналисты под обстрелом ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com