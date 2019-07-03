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Список погибших офицеров “АС-31″

22:42. 3 июля 2019 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал:


Министерство обороны опубликовало список офицеров, погибших при пожаре на "АС-31".

1. Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Денис Долонский;


2. Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Николай Филин;


3. Капитан первого ранга Владимир Абанкин;


4. Капитан первого ранга Андрей Воскресенский;


5. Капитан первого ранга Константин Иванов;


6. Капитан первого ранга Денис Опарин;


7. Капитан первого ранга Константин Сомов;


8. Капитан второго ранга Александр Авдонин;


9. Капитан второго ранга Сергей Данильченко;


10. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;


11. Подполковник медицинской службы Александр Васильев;


12. Капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;


13. Капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;


14. Капитан-лейтенант Михаил Дубков.


https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12239672@egNews – цинк (по ссылке также приведены награды погибших офицеров)

1. Также сообщается, что спаслось 4 человека.
2. Гражданского специалиста спас Дмитрий Соловьев, именно он вытолкнул его из отсека и задраил за ним люк.
3. Капитан 1-го ранга Воскресенский родился и вырос в Севастополе.
4. Влад Шурыгин сообщает https://www.facebook.com/vlad.shurygin/posts/2053265971468887, что принято решение о восстановлении лодки.


Севастополь. Аллея городов-героев.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5109127.html

Метки: герои, мо рф, подводники, подводные лодки, потери, севастополь, северный флот

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