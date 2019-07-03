Список погибших офицеров “АС-31″
22:42. 3 июля 2019 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Министерство обороны опубликовало список офицеров, погибших при пожаре на "АС-31".
1. Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Денис Долонский;
2. Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Николай Филин;
3. Капитан первого ранга Владимир Абанкин;
4. Капитан первого ранга Андрей Воскресенский;
5. Капитан первого ранга Константин Иванов;
6. Капитан первого ранга Денис Опарин;
7. Капитан первого ранга Константин Сомов;
8. Капитан второго ранга Александр Авдонин;
9. Капитан второго ранга Сергей Данильченко;
10. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;
11. Подполковник медицинской службы Александр Васильев;
12. Капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;
13. Капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;
14. Капитан-лейтенант Михаил Дубков.
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12239672@egNews – цинк (по ссылке также приведены награды погибших офицеров)
1. Также сообщается, что спаслось 4 человека.
2. Гражданского специалиста спас Дмитрий Соловьев, именно он вытолкнул его из отсека и задраил за ним люк.
3. Капитан 1-го ранга Воскресенский родился и вырос в Севастополе.
4. Влад Шурыгин сообщает https://www.facebook.com/vlad.shurygin/posts/2053265971468887, что принято решение о восстановлении лодки.
Севастополь. Аллея городов-героев.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5109127.html
Такие все солидные мужчины, опытные, не молодые. Как не убереглись?