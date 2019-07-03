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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 июля 2019

14:15. 3 июля 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

В результате авиаудара по центру мигрантов около Триполи погибло 40 человек

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Тактическая юбка



Американские "морские котики" в Йемене оценивают силу тактической хуситской юбки.
Фото, скорее всего, сделано до официального решения Конгресса США прекратить участие в йеменской войне.

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Станция РЭБ в Хмеймиме



Российский комплекс РЭБ на авиабазе Хмеймим.
Как утверждает израильская пресса, в ходе последних атак на Сирию комплекс ставил помехи как над территорией Сирии, так и над северо-восточным Израилем.
Ссылками на данный комплекс израильская пресса пытается обвинить Россию в гибели мирных сирийцев в ходе недавнего налета под Дамаском – мол, комплекс сбивал ракеты с курса и они падали не там где надо.
Особо упоротые персонажи даже связали этот эпизод с "хакерской атакой на фрегат Хельге Ингстад" (если помните, то там тоже некоторые отморозки заявляли, что фрегат столкнулся с танкером "Сола" потому что на его электронные системы было оказано воздействие).
Собственно, данные обвинения, как и атака приведшая к гибели мирных сирийцев, является закономерным итогом провалившихся переговоров в Израиле, где США и Израилю не удалось склонить Россию порвать партнерские отношения с Ираном.

Касательно же объективных возможностей современных российских систем РЭБ, то послдение 2 года околопентагоновская аналитика относит этот сегмент вооружений к числу тех, где США на данном этапе несколько отстают от России, ввиду чего регулярно муссируется вопрос о выделении дополнительных средств на модернизацию существующих и разработку перспективных систем РЭБ, а также средств борьбы с новыми системами РЭБ России и Китая. Для российских РЭБ Сирия стала испытатальным полигоном, где новые разработки были обкатаны в условиях реальных боевых действий против актуального НАТОвского вооружения.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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