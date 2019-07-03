Повелители погоды. Секретные технологии США

Концептуал СМИ Как работает климатическое оружие?

Можно ли с помощью современных технологий оказывать существенное влияние на стихию? Что ждать в будущем?



Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? В чём заключаются ошибки глобального управления западного типа? Есть ли альтернатива этому порочному пути? Читайте в книге:

Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР

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