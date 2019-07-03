Повелители погоды. Секретные технологии США
Как работает климатическое оружие?
Можно ли с помощью современных технологий оказывать существенное влияние на стихию? Что ждать в будущем?
Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? В чём заключаются ошибки глобального управления западного типа? Есть ли альтернатива этому порочному пути? Читайте в книге:
Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/poveliteli-pogody-sekretnye-tehnologii-ssha