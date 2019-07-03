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Повелители погоды. Секретные технологии США

20:01. 3 июля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Как работает климатическое оружие?

Можно ли с помощью современных технологий оказывать существенное влияние на стихию? Что ждать в будущем?

Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? В чём заключаются ошибки глобального управления западного типа? Есть ли альтернатива этому порочному пути? Читайте в книге:

Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/poveliteli-pogody-sekretnye-tehnologii-ssha

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