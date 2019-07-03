Новости Украины и Новороссии 03 июля 2019
- 09:29 ОФИЦИАЛЬНО: В ДНР увеличен размер пенсий.
- 08:53 Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
- 08:22 Зеленский и Волкер поговорили о Донбассе (ФОТО).
- 07:57 В ДНР подросткам без паспортов Республики перекрыли въезд в Россию.
- 07:31 «Большая беда»: Ляшко обвинил Зеленского в развязывании гражданской войны (ВИДЕО).
- 07:09 Канада будет поставлять Украине бронетехнику (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:13 У Зеленского предлагают «языковую оттепель» для Донбасса, но какой ценой?.
- 04:22 Большего не заслужили: в ноябре Украина вступит в «картонный» НАТО.
- Вчера 23:03 Слуга Народа решили пободаться?.
- Вчера 21:51 Майдан в дыму: По призыву Порошенко неонацисты вышли на улицы (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:18 Порошенко дарит нам пиар.
- Вчера 20:36 Дополнительные преференции для украинцев.
- Вчера 19:50 Пятипроцентные опять хотят нагнуть большинство.
ОФИЦИАЛЬНО: В ДНР увеличен размер пенсий
Минимальный размер пенсионной выплаты в Донецкой Народной Республике с 1 июля 2019 года повышен до 4000 рублей.
Соответствующий указ Главы ДНР Дениса Пушилина опубликован на официальном сайте руководителя государства.
«Установить с 1 июля 2019 года минимальную пенсионную выплату (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии) в размере 4000,00 (Четыре тысячи) российских рублей 00 копеек, пенсию по потере кормильца в размере 4000,00 (Четыре тысячи) российских рублей 00 копеек на каждого нетрудоспособного члена семьи», — говорится в тексте указа № 201.
До сегодняшнего дня размер минимальной пенсионной выплаты в ДНР составлял 3194 рубля с учетом повышения на 10%, которое было произведено с 1 июля 2018 года.
Указ № 201 также предусматривает повышение с 1 июля 2019 года пенсий на 1% от минимальной пенсионной выплаты за каждый полный год рабочего стажа сверх установленного законодательством о пенсионном обеспечении. Кроме того, предусмотрено повышение размера пенсий на 25% для отдельных категорий лиц.
Глава Республики поручил Пенсионному фонду ДНР провести перерасчет пенсионных выплат в соответствии с указом № 201. Указ № 201 вступил в силу с 1 июля 2019 года.
Ранее Глава ДНР анонсировал предстоящее значительное повышение зарплат бюджетников и госслужащих, а также пенсий в Республике в июле.
Дополнительное повышение выплат ожидается с января 2020 года.
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Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
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Зеленский и Волкер поговорили о Донбассе (ФОТО)
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Канаде, решил не терять времени даром и заодно встретиться со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.
Президент «незалежной» поблагодарил Волкера «за всё, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине».
Зеленский отметил, что Украина якобы полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.
«Свидетельством этого является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской», — уверяет украинский президент.
При этом Зеленский добавил, что «Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта».
«В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной „хлебное“ перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи (имеются в виду провокации украинской стороны — прим. РВ), на неподконтрольной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ», — перечисляет глава украинского государства.
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В ДНР подросткам без паспортов Республики перекрыли въезд в Россию
В ДНР подростки с 14 лет теперь не могут пересечь границу с РФ, если у них нет паспорта Республики.
Соответствующий закон вступил в силу в ДНР с 1 июля.
«В условиях усиливающихся обстрелов с украинской стороны ситуацию можно считать катастрофической, многие дети не смогут выехать на отдых в Россию, как это бывало раньше», — говорит Андрей Седлов, руководитель координационно-правового центра «Война и мир».
В данный момент он как раз пытается помочь решить эту проблему сразу нескольким донецким семьям.
«В нашей группе трое таких детей. Троим были вынуждены отказать в выезде на территорию РФ. Дети очень расстроены, родители тоже».
К сожалению, у абсолютного большинства подростков соответствующего возраста паспорта ДНР в наличии нет по естественным причинам — они его ещё не получили.
И в ближайшем будущем оформить вряд ли смогут — в Республике и без того царит миграционный коллапс из-за массовой сдачи документов на оформление российского гражданства по указу Владимира Путина.
«Помимо обычной, у нас даже появилась льготная детская очередь, но и в ней тоже сотни человек», — ужасаются мамы.
«Не попадаем в летний лагерь», «К родственникам в Ростовскую область на каникулы не выпускают», — жалуются дончане, заранее предрекая скандалы на пропускных пунктах.
Дело в том, что раньше паспорта местным тинейджерам выдавали в 16 лет. Теперь этот возраст, как и в России, снизили на два года. И дали всего два месяца для того, чтобы все, кому положено, решили проблему с документами: это и нынешние 14-летние, и те, кому исполнилось 16 (то есть кто должен получить паспорт еще по старым правилам).
Спустя два месяца граница для беспаспортных подростков закрылась на замок. Час икс настал 1 июля.
Отныне школяров не выпустят из ДНР даже с родителями. В виде исключения могут только впустить обратно тех, кто покинул Республику со свидетельством о рождении до вступления данного закона в силу.
В паспортных столах столпотворение: «В час принимают по одному. В кабинете сидят две девочки и никто никуда не спешит, за рабочий день максимум через них проходят человек десять-двенадцать», — возмущается жительница Макеевки Яна, ее сын Артур должен был выехать в начале июля в детский лагерь в Россию, но в связи с ажиотажем, видимо, мальчик останется дома.
«Представьте себе толпу подростков. Кому 14, кому 16, кому-то срочно нужно поступать после школы, а без паспорта в приёмной комиссии вуза не берут остальные документы. Мы стояли 122-е, но очередь не двигалась совсем, в итоге путёвка в лагерь пропала…».
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«Большая беда»: Ляшко обвинил Зеленского в развязывании гражданской войны (ВИДЕО)
Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о снятии запрета на продажу земли обернётся для Украины гражданской войной.
«На Украину и на украинское село надвигается чёрная туча. Большая беда», — начал своё выступление в зале заседаний Верховной рады Олег Ляшко.
Главный украинский «радикал» уверен, что команда Зеленского, как и предыдущая власть, не планирует заниматься решением насущных вопросов простых украинцев, в особенности крестьян.
Перед Зеленским, заявляет Ляшко, не стоит задача поднять украинское село. Новая власть вместо этого уже ведёт тайные переговоры с европейцами о продаже земли, пугает главный радикал.
«Украинская власть хочет продать землю. Продажа украинской земли — это убийство села. План Зеленского продать землю — это начало гражданской войны, противостояния не только в селе, а по всей Украине», — распалялся Ляшко.
Он утверждает, что люди Зеленского уже ездят по европейским столицам и договариваются о продаже земель.
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Канада будет поставлять Украине бронетехнику (ФОТО, ВИДЕО)
Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто.
«Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для покупок канадского оружия. И это позитивное решение», — заявил канадский премьер.
Трюдо отметил, что уже существуют инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов на Украине.
«Мы продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование», — добавил он.
Премьер Канады пояснил, что для Украины важна поддержка «в тех проблемах, с которыми она сталкивается».
«Мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России», — завёл привычную западную шарманку Трюдо.
Зеленский подтвердил, что принято принципиальное решение о поставках Канадой оборонительного оружия и военной техники Украине. По его словам, стороны договорились о поставках бронетехники и о том, что будут развивать сотрудничество в этой сфере.
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У Зеленского предлагают «языковую оттепель» для Донбасса, но какой ценой?
Несмотря на то, что на Украине есть масса куда более насущных вопросов, нежели языковой, политики почему-то к нему неизменно возвращаются.
Получается своеобразная прокрастинация на государственном уровне: вместо того, чтобы заняться урегулированием конфликта на Юго-Востоке, реформами в экономике, повышением уровня жизни, борьбой с коррупцией и безработицей, все зачем-то пляшут вокруг языка. Хотя для самих украинцев это вопрос отнюдь не приоритетный.
Сперва Порошенко спекулировал на этой теме, продавливая (и продавив под занавес) закон об исключительности украинского языка. Закон неоднозначный, в понимании многих даже антиконстуционный и стоивший Украине хороших отношений с ближайшими соседями.
В частности, в Венгрии обвинили Киев в антивенгерской политике и нарушении прав национальных меньшинств. После этого отношения между странами сильно испортились.
Сейчас к теме языка обращаются политики из лагеря Зеленского. Глава администрации президента Андрей Богдан предложил предать русскому языку статус регионального языка на Донбассе. Но с оговоркой — только если Донецкая и Луганская народные республики признают себя частью Украины.
«Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос — „да / нет“. Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке».
Секретарь СНБО Александр Данилюк также предлагает разрешить использование русского языка на территории республик, но уже с другой оговоркой — чтобы сподручнее было вести пропаганду среди местного населения:
«Если мы хотим, чтобы неконтролируемая территория Донбасса получала информацию в комфортном виде…, нужно говорить на языке, который они будут слышать. Должен быть качественный контент, который бы конкурировал с тем, что сейчас втюхивает Россия».
Откровенно говоря, неплохо бы, чтобы вместо внедрения «качественного контента» киевская власть для начала прекратила вести обстрелы Донецка и пригородов. Но об этом пока речи не идёт, зацикливаться на языковом вопросе куда проще.
Вместе с тем возникает вопрос: а что команда Зеленского будет делать с другими регионами Украины? Например, в Харькове, Одессе и Николаеве добрая половина населения говорит на русском. В Закарпатье проживает много венгров, а в Житомире и на Волыни — поляков. Как им объяснить столь избирательную «лингвистическую оттепель», а если не объяснять, то не будет ли это чревато народным возмущением?
Дать добро на «русский язык для Донбасса» может, и неплохая идея на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении чревата серьезными проблемами.
Опять же, Богдан предлагает решать вопрос в форме референдума. Какого референдума — непонятно. Если всеукраинского, то те же Житомирщина и Закарпатье как пить дать ответят на вышеприведенный вопрос отрицательно. Если регионального, то начнется буча а-ля «почему нас не спросили?».
Так или иначе, проблем не избежать.
В этом плане был очень хорош закон 2012 года «Об основах государственной языковой политики». Он сохранял за украинским языком статус государственного, но при этом совершенно не ущемлял этнические меньшинства (напомним, что русские на Украине являются большинством, а не меньшинством, – прим. РВ). Сможет ли команда Зеленского придумать что-то похожее — вот в чем вопрос.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Большего не заслужили: в ноябре Украина вступит в «картонный» НАТО
Европейские «партнеры», наобещавшие Украине с три короба в 2014 году, продолжают глумиться над своим полуразрушенным сателлитом. Новое издевательство родилось в сознании британских «друзей», благодаря чему Киев получит возможность «вступить» в НАТО уже в ноябре этого года.
Великобритания профинансировала создание настольной игры «Украина-НАТО», которая, как отмечает пресса, позволит говорить об Альянсе в «доступной форме». Работу над игрой закончат в ноябре, после чего она в немыслимых объемах разойдется по 24-м областям страны.
Забавно, но инициативу британского посольства и некой некоммерческой организации «Стабилизейшн Суппорт Сервисез» тут же поддержал чиновничий аппарат. Минобразования уже сообщило, что 57 экземпляров игры в качестве эксперимента будут переданы в учебные заведения Украины.
В то же время в настоящее НАТО Украину брать не торопятся и, скорее всего, не возьмут никогда.
Как отмечали военные эксперты, на так называемую стандартизацию нормам альянса ВСУ придется потратить не менее 20 лет.
При этом экс-президент Петр Порошенко трубил на каждом углу, что погрязшие в хаосе вооруженные силы дотянут до «эталона» уже в 2020-м.
В чем же заключается мифическая «стандартизация», никто не знает. Учитывая тот факт, что в НАТО состоят такие страны как Румыния, Люксембург и страны Прибалтики, успевшие проскочить, пока блок разбрасывался деньгами, «стандартизация» выглядит не более чем отговоркой.
Де-факто это недвусмысленный намек, что Киев как не ждали, так и не ждут в альянсе.
Для Запада Украина не более чем буферная зона, отделяющая Европу от геополитического конкурента и предназначенная для давления на него.
Такие территории выгодно поддерживать в состоянии дестабилизации, что, собственно, «партнеры» Киева и делают. Да и едва ли НАТО нужны новые нахлебники, учитывая жесткую риторику США касательно «отчислений» на оборону.
Отметим, вступление Украины в НАТО было одним из главных обещаний Порошенко в 2014 году. Вторым — вступление в Евросоюз.
Однако через пять лет вместо альянса Киев получил дешевую «картонку», а вместо ЕС — безвиз, так называемую «ассоциацию», спровоцировавшую рост цен на украинских прилавках, и долговую кабалу на несколько поколений вперед.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Слуга Народа решили пободаться?
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Майдан в дыму: По призыву Порошенко неонацисты вышли на улицы (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня, 2 июля, на киевском Майдане Незалежности снова дым и крики — на этот раз протестуют против регистрации популярного видеоблогера и журналиста Анатолия Шария на выборах в парламент.
Акция названа «Терпіти більше не можна» (терпеть больше нельзя — прим. РВ), а основные её участники — неонацисты, что вдвойне забавно, ведь Анатолий не раз причислял себя к «украинским националистам».
Кроме Шария, неонацистов не устраивает, что в Раду идёт экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.
Акция началась в 20:00. Сейчас весь Майдан в дыму от файеров, которые жгут постоянно.
Участвует в протесте и бывший главарь одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека.
К участию в митинге призвал лично Петр Порошенко.
Собравшиеся на Майдане участники слушают музыку и скандируют: «Ми втомились від лайна» (мы устали от дерьма — прим. РВ).
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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Порошенко дарит нам пиар
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Дополнительные преференции для украинцев
На сайте Кремля появился список поручений Путина для различных ведомств по разным вопросам.
Интерес представляет пункт №9, где Колокольцеву поручено до 1 августа предоставить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины (без уточнения про ЛНР и ДНР, которые Россия официально не признает).
9. МВД России проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций.
Срок – 1 августа 2019 г.
Ответственный: Колокольцев В.А.
Все поручения и сам документ вот тут http://kremlin.ru/events/president/news/60879
Скорее всего, это также является следствием выявленных проблем с подачей документов на российский паспорт в ЛНР и ДНР, когда система не успевает обрабатывать поток желающих, ввиду чего процесс развивается весьма медленно.
Электронная очередь для жителей ДНР и ЛНР https://colonelcassad.livejournal.com/5104464.html очевидно является первой ласточкой грядущих корректив.
В общем, какая-то реакция на обращения снизу все же есть. Посмотрим, чем еще порадует МВД в этом направлении.
А какие еще по вашему нужны преференции для бывших граждан Украины желающих получить российское гражданство?
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Пятипроцентные опять хотят нагнуть большинство
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