Новости Украины и Новороссии 03 июля 2019

В ДНР подростки с 14 лет теперь не могут пересечь границу с РФ, если у них нет паспорта Республики.

Соответствующий закон вступил в силу в ДНР с 1 июля.

«В условиях усиливающихся обстрелов с украинской стороны ситуацию можно считать катастрофической, многие дети не смогут выехать на отдых в Россию, как это бывало раньше», — говорит Андрей Седлов, руководитель координационно-правового центра «Война и мир».

В данный момент он как раз пытается помочь решить эту проблему сразу нескольким донецким семьям.

«В нашей группе трое таких детей. Троим были вынуждены отказать в выезде на территорию РФ. Дети очень расстроены, родители тоже».

К сожалению, у абсолютного большинства подростков соответствующего возраста паспорта ДНР в наличии нет по естественным причинам — они его ещё не получили.

И в ближайшем будущем оформить вряд ли смогут — в Республике и без того царит миграционный коллапс из-за массовой сдачи документов на оформление российского гражданства по указу Владимира Путина.

«Помимо обычной, у нас даже появилась льготная детская очередь, но и в ней тоже сотни человек», — ужасаются мамы.

«Не попадаем в летний лагерь», «К родственникам в Ростовскую область на каникулы не выпускают», — жалуются дончане, заранее предрекая скандалы на пропускных пунктах.

Дело в том, что раньше паспорта местным тинейджерам выдавали в 16 лет. Теперь этот возраст, как и в России, снизили на два года. И дали всего два месяца для того, чтобы все, кому положено, решили проблему с документами: это и нынешние 14-летние, и те, кому исполнилось 16 (то есть кто должен получить паспорт еще по старым правилам).

Спустя два месяца граница для беспаспортных подростков закрылась на замок. Час икс настал 1 июля.

Отныне школяров не выпустят из ДНР даже с родителями. В виде исключения могут только впустить обратно тех, кто покинул Республику со свидетельством о рождении до вступления данного закона в силу.

В паспортных столах столпотворение: «В час принимают по одному. В кабинете сидят две девочки и никто никуда не спешит, за рабочий день максимум через них проходят человек десять-двенадцать», — возмущается жительница Макеевки Яна, ее сын Артур должен был выехать в начале июля в детский лагерь в Россию, но в связи с ажиотажем, видимо, мальчик останется дома.

«Представьте себе толпу подростков. Кому 14, кому 16, кому-то срочно нужно поступать после школы, а без паспорта в приёмной комиссии вуза не берут остальные документы. Мы стояли 122-е, но очередь не двигалась совсем, в итоге путёвка в лагерь пропала…».

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