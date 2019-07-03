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Как воспитывать детей. Михаил Лепёшкин. Часть 1

20:00. 3 июля 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Как воспитывать детей правильно.

Автор-сказитель – Михаил Лепёшкин
Часть 2 – https://youtu.be/ij7kJKiwumM

В эфире Михаил Лепёшкин – Член союза Российских писателей, автор «Сказок Бурого Медведя» – рассказал, как создать свою эффективную родовую традицию воспитания детей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x0AqF8KhY84

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