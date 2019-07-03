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Галопом по Европам #55 (Гибель моряков, Дерипаска и ФБР)

20:00. 3 июля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- 14 моряков погибли в Баренцевом море в результате пожара на секретном глубоководном аппарате;
- Вода ушла из 11 населенных пунктов в Иркутской области;
- Российские фирмы нашли применение закону о самозанятых;
- Голикова заявила о катастрофической убыли населения России;
- В 13 регионах страны каждый сотый болен ВИЧ – это доклад Роспотребназдора;
- Правительство отказалось повышать пошлины на иностранную электронику;
- У главного продавца алкоголя – сети «Красное и Белое»;
- На Украине грядет большая приватизация – об этом Зеленский сказал во время визита в Канаду;
- Директор Моссада заявил, что впервые в истории арабские государства объединяются вокруг Израиля в его борьбе с Ираном;
- В Ливии разбомбили лагерь мигрантов – погибли около 40 человек;
- В Алтайском крае ликвидируют Рубцовский хлебокомбинат;
- Строители московского метро третий месяц не получают зарплату;
- АвтоВАЗ приостанавливает производство в Тольятти и Ижевске;
- Дерипаска признался в контактах с ФБР.


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galop.feedback@gmail.com



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cH8XYsCaDwU

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