Галопом по Европам #55 (Гибель моряков, Дерипаска и ФБР)

В этом выпуске:

- 14 моряков погибли в Баренцевом море в результате пожара на секретном глубоководном аппарате;

- Вода ушла из 11 населенных пунктов в Иркутской области;

- Российские фирмы нашли применение закону о самозанятых;

- Голикова заявила о катастрофической убыли населения России;

- В 13 регионах страны каждый сотый болен ВИЧ – это доклад Роспотребназдора;

- Правительство отказалось повышать пошлины на иностранную электронику;

- У главного продавца алкоголя – сети «Красное и Белое»;

- На Украине грядет большая приватизация – об этом Зеленский сказал во время визита в Канаду;

- Директор Моссада заявил, что впервые в истории арабские государства объединяются вокруг Израиля в его борьбе с Ираном;

- В Ливии разбомбили лагерь мигрантов – погибли около 40 человек;

- В Алтайском крае ликвидируют Рубцовский хлебокомбинат;

- Строители московского метро третий месяц не получают зарплату;

- АвтоВАЗ приостанавливает производство в Тольятти и Ижевске;

- Дерипаска признался в контактах с ФБР.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cH8XYsCaDwU