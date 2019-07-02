Восточный Фронт в динамике. 1944-1945
22:53. 2 июля 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На днях вышло продолжение известной серии роликов посвященных движению фронтов в годы второй мировой войны.
Виде ниже достаточно наглядно представляет динамику и силы сторон в завершающих операциях второй мировой войны, акцентируя внимание на Восточном Фронте, где Красная Армия добивала основные сухопутные силы Третьего Рейха. Параллельно демонстрируются операции союзников во Франции и Северной Италии.
Показаны основные наступательные операции, удары, котлы и крупные оперативные единицы (армии, корпуса).
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5107142.html