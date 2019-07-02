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Восточный Фронт в динамике. 1944-1945

22:53. 2 июля 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:


На днях вышло продолжение известной серии роликов посвященных движению фронтов в годы второй мировой войны.
Виде ниже достаточно наглядно представляет динамику и силы сторон в завершающих операциях второй мировой войны, акцентируя внимание на Восточном Фронте, где Красная Армия добивала основные сухопутные силы Третьего Рейха. Параллельно демонстрируются операции союзников во Франции и Северной Италии.
Показаны основные наступательные операции, удары, котлы и крупные оперативные единицы (армии, корпуса).




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5107142.html

Метки: 1944, 1945, великая отечественная война, вермахт, вторая мировая война, Германия, история, красная армия, союзники, третий рейх

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