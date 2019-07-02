Условия для развития научно-технического прогресса. Михаил Величко
Как реализовать познавательно-творческий потенциал?
“Научно-технический прогресс – порождение человеческого субъективизма. Для того, чтобы появилась жизненно состоятельная научная и техническая идея, субъективизм должен обладать двумя качествами:
- познавательно-творческий потенциал личности должен быть освоен в достаточной для этого мере и быть активным в области научно-технического творчества;
- личность должна быть осведомлена о тех достижениях науки и техники, которые являются необходимыми предпосылками для возникновения новой идеи и ее реализации в жизни общества.
Почему современное социально-экономическое положение нашего общества оставляет желать лучшего? К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книгах:
Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.
Основы социологии. Комплект из 6 томов
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/usloviya-dlya-razvitiya-nauchno-tehnicheskogo-progressa-mihail-velichko