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Условия для развития научно-технического прогресса. Михаил Величко

17:53. 2 июля 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Как реализовать познавательно-творческий потенциал?

“Научно-технический прогресс – порождение человеческого субъективизма. Для того, чтобы появилась жизненно состоятельная научная и техническая идея, субъективизм должен обладать двумя качествами:

- познавательно-творческий потенциал личности должен быть освоен в достаточной для этого мере и быть активным в области научно-технического творчества;

- личность должна быть осведомлена о тех достижениях науки и техники, которые являются необходимыми предпосылками для возникновения новой идеи и ее реализации в жизни общества.

Почему современное социально-экономическое положение нашего общества оставляет желать лучшего? К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книгах:

Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Попутный ветер

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/usloviya-dlya-razvitiya-nauchno-tehnicheskogo-progressa-mihail-velichko

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