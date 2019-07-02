Условия для развития научно-технического прогресса. Михаил Величко

Концептуал СМИ Как реализовать познавательно-творческий потенциал?

“Научно-технический прогресс – порождение человеческого субъективизма. Для того, чтобы появилась жизненно состоятельная научная и техническая идея, субъективизм должен обладать двумя качествами:



- познавательно-творческий потенциал личности должен быть освоен в достаточной для этого мере и быть активным в области научно-технического творчества;



- личность должна быть осведомлена о тех достижениях науки и техники, которые являются необходимыми предпосылками для возникновения новой идеи и ее реализации в жизни общества.



Почему современное социально-экономическое положение нашего общества оставляет желать лучшего? К какой психологии и культуре должно обратиться человечество, чтобы преодолеть кризис? Читайте в книгах:

Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.



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