Сводки от ополчения Новороссии 02 июля 2019
- 16:24 36-я бригада морской пехоты ВСУ снова несет потери.
- 13:27 “Тихая война”.
- 12:57 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 02.07.2019.
- 11:56 Годовщина авианалета на село Кондрашевка.
- 10:19 Огонь ВСУ несёт новые разрушения, ранен мирный житель.
36-я бригада морской пехоты ВСУ снова несет потери
Управление Народной Милиции ДНР сообщает, что в ходе попытки проникновения украинской ДРГ через линию фронта на мариупольском направлении 36-я бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери – 4 200х и 6 300х. В этом году это уже далеко не первые ее потери (только вчера https://colonelcassad.livejournal.com/5103927.html на противотанковой мине подорвались еще двое). У военных ДНР за вчера 1 погибший и 3 раненых в результате артиллерийских обстрелов.
Зеленский по поводу потерь на Донбассе заявил, что это "провокации" с целью срыва "движения к миру" (имея ввиду развод войск у Станицы Луганской и разговоры про необходимость встречи в Нормандском или Минском формате). Видимо обстрелы Горловки и Ясиноватой, это не провокации, а как "хероев" начинают в землю ложить, так сразу начинается "это провокация". Сократить потери в таких вылазках очень просто – прекратить обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР и наложить запрет на зафронтовые действия ДРГ. Но что-то мне подсказывает, что Зеленский этого делать не будет.
PS. Сегодня в районе Александровки из минометов едва не накрыли съемочную группу ВГТРК. В данном случае повезло.
PS2. Здание дома престарелых в Ясиноватой было обстреляно по приказу комбрига 93-й омбр Брыжинского.
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“Тихая война”
Документальный фильм "Тихая война" о позиционной войне на Донбассе. О той самой войне, которой "как бы нет", но которая продолжается вот уже 4 года, унося все новые и новые жизни.
И еще из накопившегося по Донбассу.
1. О похищении бывшего начальника ПВО Славянской бригады в Снежном – https://www.politnavigator.net/stali-izvestny-podrobnosti-pokhishheniya-nachalnika-pvo-pervojj-slavyanskojj-brigady-dnr.html
2. Дмитрий Корчинский как зеркало украинской политики – http://asd.news/articles/persony/dmitriy-korchinskiy-kak-zerkalo-ukrainskoy-politiki/
3. На западе Донецка минометным огнем ранен гражданский – https://dan-news.info/defence/mirnyj-zhitel-tyazhelo-ranen-na-zapade-donecka-minometnym-ognem-so-storony-vsu-sckk.html
4. Пьяный ВСУшник поджег сигнальной ракетой блиндаж с сослуживцами – http://lug-info.com/news/one/pyanyi-boets-vsu-podzheg-blindazh-zapustiv-v-nem-signalnuyu-raketu-narodnaya-militsiya-46545
5. В ВУЗах ДНР началась выдача дипломов российского образца – https://novorosinform.org/780195
Сегодня занимаюсь разборов завалов за прошлую неделю.
То, что наприсылали, постепенно выложу.
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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 02.07.2019
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Годовщина авианалета на село Кондрашевка
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Огонь ВСУ несёт новые разрушения, ранен мирный житель
Представительство ДНР в СЦКК сообщает о новых разрушениях, которые несут обстрелы ВСУ. Огнём карателей в н. п. Александровка ранен мирный житель.
За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 35 раз.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялись миномёты 120 мм и 82 мм, АГС, орудия БМП и БТР, гаубицы 152 мм и 122 мм, РПГ и СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, Широкая Балка), Минеральное, Спартак, Ясиноватая, Вольво-Центр, Жабичево, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск, Дзержинское, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Качкарское, Саханка.
На юге Республики получили повреждения домостроения и объекты инфраструктуры в н. п. Красноармейское (ул. Зои Космодемьянской, 2), н. п. Коминтерново (ул. Черняховского, д. 18, ул. Победы), н. п. Дзержинское (ул. Вартазаровой, д. 12).
В 04:55 ВСУ открыли огонь со стороны н. п. Марьинка в направлении н. п. Александровка с применением минометов калибром 120 мм.
В результате обстрела множественные осколочные ранения мягких тканей, конечностей и шеи получил мирный житель 1982 г. р., проживающий по адресу ул. Роборовского, 10.
Пострадавший доставлен в городскую больницу №14 Донецка. Раненый находится в тяжелом состоянии после 4-часовой операции.
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