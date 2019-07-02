Сводки от ополчения Новороссии 02 июля 2019

Представительство ДНР в СЦКК сообщает о новых разрушениях, которые несут обстрелы ВСУ. Огнём карателей в н. п. Александровка ранен мирный житель.

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 35 раз.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялись миномёты 120 мм и 82 мм, АГС, орудия БМП и БТР, гаубицы 152 мм и 122 мм, РПГ и СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, Широкая Балка), Минеральное, Спартак, Ясиноватая, Вольво-Центр, Жабичево, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск, Дзержинское, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Качкарское, Саханка.

На юге Республики получили повреждения домостроения и объекты инфраструктуры в н. п. Красноармейское (ул. Зои Космодемьянской, 2), н. п. Коминтерново (ул. Черняховского, д. 18, ул. Победы), н. п. Дзержинское (ул. Вартазаровой, д. 12).

В 04:55 ВСУ открыли огонь со стороны н. п. Марьинка в направлении н. п. Александровка с применением минометов калибром 120 мм.

В результате обстрела множественные осколочные ранения мягких тканей, конечностей и шеи получил мирный житель 1982 г. р., проживающий по адресу ул. Роборовского, 10.

Пострадавший доставлен в городскую больницу №14 Донецка. Раненый находится в тяжелом состоянии после 4-часовой операции.

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