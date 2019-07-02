Средняя себестоимость литра бензина чуть более 25 рублей

Себестоимость барреля нефти в России по данным Минэнерго 25 долл. Игорь Сечин сказал, что у «Роснефти» порядка 3,1 долл., а в Арктике может и 50 долл. В барреле почти 159 л, значит, литр нефти стоит в среднем 10,3 руб. А литр бензина?

Себестоимость добычи нефти вместе с разведкой в России на сегодняшний день составляет 25 долл. за баррель с учетом транспортировки, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью газете «Ведомости».

«У России есть преимущество – низкая себестоимость. В среднем в России операционные затраты – это 3–10 долл. на баррель, еще 5–10 долл. капитальные затраты, транспорт – 5 долл. Итого 25 долл. за баррель – наша себестоимость. При девальвации рубля себестоимость тоже снижается», – сказал замминистра.

По его словам, это позволяет России эффективно конкурировать на мировом рынке и не опасаться потери доли.

Сорокин напомнил, что Минэнерго прогнозирует снижение мирового спроса на нефть не раньше, чем через 20–25 лет. «Спрос на нефть может начать падать через 20-25 лет», – сказал он, отметив, что высокий спрос на нефть будет поддерживаться и ростом производства в сегменте нефтехимии. «Сейчас она занимает очень маленький процент от объемов переработки нефти, примерно 13–14%, хотя этот процент и вырастет почти до 18–20% за следующие 15–20 лет», – сказал замминистра.

Вместе с тем глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что себестоимость добычи нефти у госкомпании является самой низкой среди крупных российских предприятий.

«У нас так называемые расходы на lifting cost [расходы на добычу нефти] составляют порядка 3,1 долл. на баррель. В российских компаниях чуть больше, чем у нас, – в районе 5 долл. на баррель работают», – заявил Сечин.

По его словам, у западных партнеров себестоимость доходит до 17 долл. «Это зависит и от качества ресурсной базы. В этой части мы нормально конкурируем», – подчеркнул глава «Роснефти».

Напомним, что общая сумма вознаграждения, выплаченного 11 членам правления «Роснефти», составила 3,854 млрд руб., включая зарплаты, премии и компенсационные выплаты с учетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что себестоимость нефтедобычи в России составляет от 10–15 долл. за баррель в зависимости от различных российских месторождений, включая в себя как операционные издержки, так и возврат инвестиций капитального характера.

«Где-то у нас, действительно, на действующих месторождениях, где амортизировано имущество, себестоимость может быть и два, три, и пять долларов, а где новое месторождение, арктический шельф, себестоимость, например, не менее 50 долларов за баррель, 40 долларов», – отметил министр.

В общем, средняя цена за добычу барреля нефти в размере 25 долл. с учетом прибыли вполне имеет право на жизнь. В барреле чуть менее 159 л, а доллар сейчас стоит 65 руб. 54 коп., значит, один литр нефти стоит в среднем 10 руб. 30 коп. А литр бензина?

А вот в литре бензина к цене нефти добавляются затраты на логистику (самая дешевая часть – до 1,5% от стоимости литра топлива), затраты на переработку на НПЗ (5–6 % от стоимости конечного продукта) и приведение продукта в соответствие с ГОСТом (менее 1%), расходы на содержание розничной сети автозаправочных станций (АЗС), если она есть, составляют 10–11% от конечной себестоимости литра бензина, плюс наценка АЗС (15–20%).

Далее прибавляем налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ – на 2019 год 493 руб. на тонну, затем 530 руб. и далее 559 руб.), налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД – 50% от суммы дополнительного дохода от добычи), налог на прибыль (от стоимости бензина – 4,8%), акцизы (примерно 8,2% за тонну), налог на добавленную стоимость (НДС – 20%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее сообщала, что «составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%».

Попробуем посчитать. Литр нефти добыли за 10 руб. 30 коп. и повезли на НПЗ. Там этот литр уже стоит 10 руб. 46 коп. Далее нефть перерабатывают, например, в наш бензин, и приводят к ГОСТу. На выходе с НПЗ с учетом прибыли завода (возьмем 25%) литр бензина стоит 13 руб. 99 коп. Далее опять транспортировка и прочая логистика добавляют к цене литра бензина около 20–25 копеек. При заливке в танки АЗС литр бензина в среднем стоит 14 руб. 14 коп., а с учетом наценки самой заправки – 16 руб. 97 коп.

Теперь будем прибавлять налоги. При расчете НДПИ используется большая формула с применением коэффициентов типа КЦ, который показывает скачки цен в мире, ДМ – норматив добычи продукта, КВ – уровень выработки недр при добыче, КЗ – запасы на этом участке, КД – сложность ресурсодобычи в этой скважине, КДВ – уровень выработки нефтепродукта в этой скважине, ККАН – непосредственная область добычи нефти. Темный лес.

Если условная компания добыла 1 т углеводородов в феврале 2019 года на среднем условном месторождении, то она заплатит НДПИ в среднем 530 руб. за эту тонну нефти. НДД, льготы, отрицательные акцизы считать не будем, у нас среднее разработанное месторождение.

Налоги на литр бензина стоимостью 16 руб. 97 коп. в емкостях АЗС составят: акцизы – 1 руб. 39 коп., налог на прибыль – плюс 81 коп., НДС – 3 руб. 39 коп. Отчисления в социальные фонды и всякие зарплаты не считаем, они заложены в прибыль АЗС. В итоге имеем минимальную сумму налогов на литр бензина в размере 5 руб. 60 коп., или минимум 33%. Но ФАС говорила о 65% налогов в конечной стоимости бензина. Мы возьмем среднее значение – 49%.

Таким образом, российский автомобилист мог бы купить литр бензина на АЗС за 25 руб. 28 коп. Марка АИ-92 стоит дешевле, АИ-95 – дороже. Все, что выше этой цифры, – прибыли компаний.

По данным Росстата, на 18 февраля 2019 года средние потребительские цены на бензин и дизель составили: марка АИ-92 стоила 41,76 руб. за литр, АИ-95 – 45,05 руб., АИ-98 – 50,86 руб., дизельное топливо – 47,08 руб. Средняя стоимость литра топлива составила 44,06 руб.

То есть 44 руб. 06 коп. минус 25 руб. 28 коп. – равно 18 руб. 78 коп., что является прибылью компаний, или почти дополнительно 75%. А вместе с уже учтенными показателями компании закладывают размер своей прибыли 100–150%.

А еще нужно учесть, что по всей цепочке – от недр до бензоколонки – все налоги включаются в стоимость продукта. Таким образом, конечный потребитель, то есть люди, платят не только за бензин или дизельное топливо, но и оплачивают налоги компаний и заводов наравне со своими.

Источник: https://fingazeta.ru/business/tek/454564/