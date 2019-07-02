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Поворотный момент в истории России и мира уже наступил: прямо на наших глазах

16:46. 2 июля 2019 Просмотров - 390 8 коммент. Опубликовал:
Уже политики всего мира знают: Путин никогда публично ничего лишнего не говорит. А то, что произнёс – значит, на это есть серьёзные основания.

Вот буквально на днях наш президент сделал заявление, которое попало во все основные заголовки мировой прессы:

„ Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это.

Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.


Вот заголовок в итальянской центральной газете:




А здесь пишет американское издание на русском языке: российская газета "Ведомости"


Вот издание „Financial Times”, в ходе интервью которому Владимир Владимирович и сделал упомянутое заявление. Причём заголовок идёт в рубрике „Наиболее читаемое”.


Французское издание „Монд”, понятное дело, тоже не осталось в стороне.

Такое публичное распахивание настежь „окна Овертона” – это многого стоит, очень многого. Россией запущен очередной мощный глобальный процесс: обретение странами и народами своих истинных смыслов, которые десятилетиями коверкались и извращались либерализмом.

Однако вдумчивый и внимательный читатель может вполне резонно заметить, мол, хорошо, процесс нужный и он запущен. Но нам-то что с того? Как это в нашей сегодняшней и завтрашней жизни отразится?

Отразится. И уже отразилось: на базе университета МПГУ (где советником ректора является известный историк, создатель „Единого учебника истории” Е.Ю. Спицын) только что прошло расширенное совещание Учёного совета ВУЗа. С непосредственным участием министра просвещения РФ О.Ю. Васильевой и видеоподключением других учебных заведений.

И даже в отсутствие Спицына, любящего, невзирая на лица рубить правду-матку, тон и содержание предоставленных фрагментов совещания являет собой некий рубеж: между тем, что было и тем, как должно быть. И обязательно будет!






***


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4529527.html

Метки: васильева, глобализация, либерализм, президент, Путин, Россия, СМИ, смысл, Спицын

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 391 301
    Золотой_дракон 2 июля 2019 в 16:59

    Путин, ставленник всяких Ротшильдов-Рокфеллеров, любит потроллить своих хозяев
    То китайцам землю передаст, то заявит о крахе либерализма
    Развлекает себя как хочет

    Но разве его в этом упрекнешь?)

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  • 22408 11230
    Ursus 2 июля 2019 в 17:19

    Эпохальный момент значит наступил. Сам президент заявление сделал. Ну все теперь, конец нашим бедам.

    самим не смешно?

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  • 7420 6498
    Руса 2 июля 2019 в 17:49

    В. Путин озвучил свое мнение о крахе либерализма и теперь в масс-медиа всего мира обсасывают его интервью, в том числе по поводу ЛГБТ и мультикультурализма. Конечно, русофобам и врагам России не в жилу.
    Но с другой стороны: зачем ждать, например, когда в России появятся свои Брейвики. Есть дела на порядок поважней во внутренней политике страны, чем плодить либерастов в пятой колонне, которые подтачивают национальную безопасность. Поздновато он пришел к такому заключению, но лучше поздно, чем никогда.

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    1
  • 755 415
    Онуфрий 2 июля 2019 в 17:54

    Всё богатства России принадлежат Путину и его друзьям. Какой тут может быть либерализм? Пора крепостное право вводить.

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    -1
  • 661 409
    xazzar berlazzar 2 июля 2019 в 18:04

    путин как-то говорил что пока он президент, то повышения пенсионного возраста не будет. чёт я не понял, когда наступил поворотный момент

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    -1

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