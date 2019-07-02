Последний причал тяжелого крейсера “Майя”

Фотографии последнего пристанища японского тяжелого крейсера "Майя" потопленного американской подводной лодкой в 1944 году в ходе сражения за Филиппины.





Новая находка команды Пола Аллена.

Японский тяжелый крейсер "Майя" (IJN Maya типа "Такао", 1928 г.п., в 1944 модернизирован в крейсер ПВО 15875 т, 35 уз (7000 миль), 1105 чел, 4х2 – 203мм, 6х2 – 127мм, 13х3 – 25мм, 27 – 25мм, 36 – 13.2мм, 2 – 7.7мм, 2х4ТА – 610мм (24 торпеды), 3 гидросамолета, РЛС, ГБ)

Крейсер входил в состав Первой ударной группы адмирала Куриты, принимавшей участие в сражении у Лейте.

В 05:56час 23 октября 1944 крейсер "Майя" был торпедирован американской подлодкой "Дейс" (USS Dace). Из шести выпущенных носовыми аппаратами торпед Мк14, четыре попали в левый борт:

1-я торпеда попала в район цепного ящика

2-я торпеда попала в район основания башни ГК №1

3-я попала в район котельного отделения №7;

4-я попала в район машинного отделения №3.

Из-за быстрого и обширного затопления крейсер сразу получил крен 30° на левый борт. В 06:05 из-за сильных пожаров, детонирует боезапас башни главного калибра № 1, после чего IJN Maya затонул. Командир Ранджи Оое и 335 членов экипажа погибли вместе с крейсером. Ранджи Оое получил звание контр-адмирал посмертно. Эсминец IJN Akishimo спасает 769 членов экипажа и передает на линкор IJN Musashi, который был торпедирован на следующий день. После гибели линкора IJN Musashi, 635 членов экипажа крейсера IJN Maya, спасает эсминец IJN Shimakaze. Таким образом погибло 470 из 1105 членов экипажа IJN Maya.

Крейсер обнаружен на дне у острова Палаван 19 апреля 2019 года НИС "Петрел" команды Пола Аллена. Находка опубликована 1 июля 2019.

Корабль лежит на ровном киле на глубине 1850 метров. Носовая часть до первой башни оторвана и лежит неподалеку в перевернутом состоянии

https://vk.com/club17280747 – цинк (из паблика "Погибшие корабли")

https://www.facebook.com/rvpetrel/ – цинк

В прошлом году в Японии был спущен на воду новый эсминец УРО https://colonelcassad.livejournal.com/4354419.html, названный в честь погибшего крейсера.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5104905.html