Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире

Последний причал тяжелого крейсера “Майя”

11:36. 2 июля 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Фотографии последнего пристанища японского тяжелого крейсера "Майя" потопленного американской подводной лодкой в 1944 году в ходе сражения за Филиппины.

Новая находка команды Пола Аллена.

Японский тяжелый крейсер "Майя" (IJN Maya типа "Такао", 1928 г.п., в 1944 модернизирован в крейсер ПВО 15875 т, 35 уз (7000 миль), 1105 чел, 4х2 – 203мм, 6х2 – 127мм, 13х3 – 25мм, 27 – 25мм, 36 – 13.2мм, 2 – 7.7мм, 2х4ТА – 610мм (24 торпеды), 3 гидросамолета, РЛС, ГБ)
Крейсер входил в состав Первой ударной группы адмирала Куриты, принимавшей участие в сражении у Лейте.

В 05:56час 23 октября 1944 крейсер "Майя" был торпедирован американской подлодкой "Дейс" (USS Dace). Из шести выпущенных носовыми аппаратами торпед Мк14, четыре попали в левый борт:
1-я торпеда попала в район цепного ящика
2-я торпеда попала в район основания башни ГК №1
3-я попала в район котельного отделения №7;
4-я попала в район машинного отделения №3.

Из-за быстрого и обширного затопления крейсер сразу получил крен 30° на левый борт. В 06:05 из-за сильных пожаров, детонирует боезапас башни главного калибра № 1, после чего IJN Maya затонул. Командир Ранджи Оое и 335 членов экипажа погибли вместе с крейсером. Ранджи Оое получил звание контр-адмирал посмертно. Эсминец IJN Akishimo спасает 769 членов экипажа и передает на линкор IJN Musashi, который был торпедирован на следующий день. После гибели линкора IJN Musashi, 635 членов экипажа крейсера IJN Maya, спасает эсминец IJN Shimakaze. Таким образом погибло 470 из 1105 членов экипажа IJN Maya.

Крейсер обнаружен на дне у острова Палаван 19 апреля 2019 года НИС "Петрел" команды Пола Аллена. Находка опубликована 1 июля 2019.
Корабль лежит на ровном киле на глубине 1850 метров. Носовая часть до первой башни оторвана и лежит неподалеку в перевернутом состоянии

https://vk.com/club17280747 – цинк (из паблика "Погибшие корабли")

https://www.facebook.com/rvpetrel/ – цинк

В прошлом году в Японии был спущен на воду новый эсминец УРО https://colonelcassad.livejournal.com/4354419.html, названный в честь погибшего крейсера.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5104905.html

Метки: война на море, война на тихом океане, Майя, подводная археология, флот, фотографии, Япония, японская империя

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 ноября 2016
... тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Как сообщала «Русская Весна», с 6 мая..., а, напротив, сражаться до последнего. Причем сам он тоже якобы находится...всей западной ближневосточной политике последних десятилетий и последних двух лет. Конструкт ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 ноября 2016
...России в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий... Причем можете себе представить, каковы потери иракской армии, если американцы за последнее...северо-запада и западу от Маана, а так же в ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 декабря 2015
... добровольный, но тяжелый. Так заканчивается ...этой страны. Причем деньги американцам платили...отправились к курдам. Последний пункт заслуживает отдельного ...противника в Тайр-Маала, Дар эль...отозван ракетный крейсер «Варяг» Гвардейский ракетный крейсер «Варяг...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 декабря 2015
... проходимости с установленным тяжелым вооружением». К оглавлению...группировку. Впервые за последние годы — за ...ракетным крейсером «Москва» (его меняет ракетный крейсер «...Асад гарантировано ушел, причем чем раньше, тем...загранпаспорт и 27 мая вместо того,...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
...в Москве 17 мая 1606 года, ...очень же опасно и тяжело. И он ответил...благоприятного экономического климата. Последнее поправимо вследствие сближения...российского военного флота – крейсера «Аврора». Однако ...вполне искусственную оболочку, причем куда более надежную...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 мая 2016
...мире исламского радикализма. Последние военные неудачи Халифата и...нужны для противодиверсионной обороны, причем не сколько нашей корабельной ..., что наш ракетный крейсер (будь то флагман ЧФ... оказалось слишком тяжелым. Парень умер 7 мая. Ерыгиным сообщили...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)