Питание, привычки, образ жизни.
Мы достаточно часто слышим по телевизору и читаем в интернете эту фразу – “здоровье нации”.
И очень часто после этих слов идёт обсуждение России. Дескать, все поголовно пьют и питаются помоями.
На самом деле, это тот самый случай, когда западная машина пропаганды работает на полную катушку, не замечая “бревно в своём глазу”.
Итак, поехали.
Германия – потребление жирной свинины в купе с мучным и огромным количеством пива привело к тому, что немцы стали самой толстой нацией в Европе.
Великобритания – англичане так много курят и пьют, кроме того совершенно неправильно питаются. Овсянка далеко в прошлом. Сегодня национальным блюдом считаются запечённые бутерброды, пирог из свинины, жареный бекон и консервированная фасоль
Бельгия – как не покажется странным, родина так широко рекламируемого шоколада. Именно из-за него каждый второй бельгиец страдает от сахарного диабета,
либо ожирения США – даже объяснять не будем. Фаст-фуд.
Чехия – жареная свинина, жареный картофель и всё это запивается пивом в неимоверном количестве.
Словения – самое большое потребление табака в Европе,
жареная свинина и огромное количество блюд из картофеля Люксембург – лишний раз подтверждает, что деньги – зло. 30% населения страдает от ожирения, большое количество сладостей привело к тому, что каждый десятый – диабетик,
Курят и бухают выше среднего в Европе. Просто мы об этом не знаем.
А вот теперь – самые здоровые страны –
Афганистан, Гвинея и Непал. Здесь почти не курят, не пьют и употребляют нежирную здоровую пищу.
Источник: https://na-zapade.ru/zametki/usa/top-7-samyh-nezdorovyh-stran-zapada-pitanie-privychki-obraz-zhizni/
На Руси толстых уважали, если толстый – значит богатый. А сейчас фастфуда нажрутся, растолстеют и думают, что богатые.
Странные выводы автора статьи, о том что голодный равно здоровый. Безусловно, афганцы с самой высокой детской смертностью в мире и со средней продолжительностью жизни в 44 года, являются самой здоровой нацией.
Так же, давайте сравним качество пищи-жареная свинина (как рассматривает данная статья) или, например, здесь не упоминаемые сосиски из туалетной бумаги. Что вредней?
Не могу не проехаться: в оригинале статья называется “Топ-7 самых “нездоровых” стран запада”. Так что упоминание таких стран как Непал, Афганистан и Гвинея, говорит об уровне развития или желании притянуть за уши факты к данной ситуации.
И еще, если это Топ, то где нумерация участников этого топа? В оригинале она есть.
I’m watching you.
Поправлю: полуголодный = здоровый.)
Еще тогда поправка требуется- нищий полуголодный с краюхой хлеба не равен полуголодному ЗОЖнику со смузи и сбалансированным питанием.