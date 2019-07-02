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Питание, привычки, образ жизни.

16:19. 2 июля 2019 Просмотров - 290 4 коммент. Опубликовал:

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Мы достаточно часто слышим по телевизору и читаем в интернете эту фразу – “здоровье нации”.

И очень часто после этих слов идёт обсуждение России. Дескать, все поголовно пьют и питаются помоями.

На самом деле, это тот самый случай, когда западная машина пропаганды работает на полную катушку, не замечая “бревно в своём глазу”.

Итак, поехали.

Германия – потребление жирной свинины в купе с мучным и огромным количеством пива привело к тому, что немцы стали самой толстой нацией в Европе.

Великобритания – англичане так много курят и пьют, кроме того совершенно неправильно питаются. Овсянка далеко в прошлом. Сегодня национальным блюдом считаются запечённые бутерброды, пирог из свинины, жареный бекон и консервированная фасоль

Бельгия – как не покажется странным, родина так широко рекламируемого шоколада. Именно из-за него каждый второй бельгиец страдает от сахарного диабета,

либо ожирения США – даже объяснять не будем. Фаст-фуд.

Чехия – жареная свинина, жареный картофель и всё это запивается пивом в неимоверном количестве.

Словения – самое большое потребление табака в Европе,

жареная свинина и огромное количество блюд из картофеля Люксембург – лишний раз подтверждает, что деньги – зло. 30% населения страдает от ожирения, большое количество сладостей привело к тому, что каждый десятый – диабетик,

Курят и бухают выше среднего в Европе. Просто мы об этом не знаем.

А вот теперь  – самые здоровые страны –

Афганистан, Гвинея и Непал. Здесь почти не курят, не пьют и употребляют нежирную здоровую пищу. 

Источник: https://na-zapade.ru/zametki/usa/top-7-samyh-nezdorovyh-stran-zapada-pitanie-privychki-obraz-zhizni/

Метки: история, общество

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 755 415
    Онуфрий 2 июля 2019 в 17:04

    На Руси толстых уважали, если толстый – значит богатый. А сейчас фастфуда нажрутся, растолстеют и думают, что богатые.

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  • 999 779
    Женечка 2 июля 2019 в 17:28

    Странные выводы автора статьи, о том что голодный равно здоровый. Безусловно, афганцы с самой высокой детской смертностью в мире и со средней продолжительностью жизни в 44 года, являются самой здоровой нацией.
    Так же, давайте сравним качество пищи-жареная свинина (как рассматривает данная статья) или, например, здесь не упоминаемые сосиски из туалетной бумаги. Что вредней?
    Не могу не проехаться: в оригинале статья называется “Топ-7 самых “нездоровых” стран запада”. Так что упоминание таких стран как Непал, Афганистан и Гвинея, говорит об уровне развития или желании притянуть за уши факты к данной ситуации.
    И еще, если это Топ, то где нумерация участников этого топа? В оригинале она есть.

    I’m watching you.

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