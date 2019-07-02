Питание, привычки, образ жизни.

Мы достаточно часто слышим по телевизору и читаем в интернете эту фразу – “здоровье нации”.

И очень часто после этих слов идёт обсуждение России. Дескать, все поголовно пьют и питаются помоями.

На самом деле, это тот самый случай, когда западная машина пропаганды работает на полную катушку, не замечая “бревно в своём глазу”.

Итак, поехали.

Германия – потребление жирной свинины в купе с мучным и огромным количеством пива привело к тому, что немцы стали самой толстой нацией в Европе.

Великобритания – англичане так много курят и пьют, кроме того совершенно неправильно питаются. Овсянка далеко в прошлом. Сегодня национальным блюдом считаются запечённые бутерброды, пирог из свинины, жареный бекон и консервированная фасоль

Бельгия – как не покажется странным, родина так широко рекламируемого шоколада. Именно из-за него каждый второй бельгиец страдает от сахарного диабета,

либо ожирения США – даже объяснять не будем. Фаст-фуд.

Чехия – жареная свинина, жареный картофель и всё это запивается пивом в неимоверном количестве.

Словения – самое большое потребление табака в Европе,

жареная свинина и огромное количество блюд из картофеля Люксембург – лишний раз подтверждает, что деньги – зло. 30% населения страдает от ожирения, большое количество сладостей привело к тому, что каждый десятый – диабетик,

Курят и бухают выше среднего в Европе. Просто мы об этом не знаем.

А вот теперь – самые здоровые страны –

Афганистан, Гвинея и Непал. Здесь почти не курят, не пьют и употребляют нежирную здоровую пищу.

Источник: https://na-zapade.ru/zametki/usa/top-7-samyh-nezdorovyh-stran-zapada-pitanie-privychki-obraz-zhizni/