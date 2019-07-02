Новости Украины и Новороссии 02 июля 2019

Нанятые с шариками вдоль дорог

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Возбужденные звезды Украины

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Указами Главы ДНР увеличены пенсионные выплаты и размер должностных окладов государственных гражданских служащих и сотрудников МЧС Республики

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Указ №201 от 28 июня 2019 года “Об увеличении размера пенсионных выплат”. Соответствующий документ опубликован на сайте Главы Республики.



Согласно указу, с 1 июля 2019 года минимальная пенсия (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии) составляет 4 000 рублей. Пенсия по случаю потери кормильца также составляет 4 000 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи.



Кроме этого, с 1 июля увеличиваются:



- размеры пенсионных выплат (включая исчисленные с учетом пункта 1 настоящего Указа) на 1% от размера минимальной пенсионной выплаты, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указа, за каждый полный год стажа сверх установленного в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении (кроме лиц, указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Указа);



- размеры пенсионных выплат на 25% лицам, пенсии которым назначены в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц до вступления в силу Указа Главы ДНР от 27 октября 2017 года № 290, а также членам их семей;



- размеры пенсионных выплат на 25%, но не более чем на 4000 рублей, получателям пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца вследствие трудового увечья или профессионального заболевания; получателям ежемесячного пожизненного денежного содержания, пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, назначенных на основании специальных законов (лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, государственным, банковским служащим, работникам органов местного самоуправления, работникам средств массовой информации, научным работникам, работникам органов прокуратуры и судебных органов, депутатам и помощникам-консультантам).



Действие настоящего Указа не распространяется на пенсии, назначенные в соответствии с Указом Главы ДНР от 27 октября 2017 года № 290.

Также глава ДНР увеличил на 20 процентов размер должностных окладов государственных гражданских служащих и сотрудников МЧС Республики. Соответствующие указы опубликованы сегодня на официальном сайте главы государства.

«Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих», — говорится в тексте Указа №182.

Уточняется, что повышение касается размера окладов, установленного указами Главы ДНР № 186 от 7 мая 2015 года «О денежном содержании государственных гражданских служащих», № 186-1 от 7 мая 2015 года «Об утверждении размера заработной платы отдельным категориям служащих ДНР», № 327 от 26 сентября 2015 года «О денежном содержании отдельных категорий служащих Совета министров ДНР, государственных гражданских служащих Управления делами Совета министров». Указ №182 подписан 18 июня 2019 года и вступил в силу с 1 июля.

Отдельным Указом – №181 – Глава Республики повысил на 20 процентов размер должностных окладов сотрудников министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Этот документ был также подписан 18 июня и вступил в силу с 1 июля.

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Зеленский снова требует от Рады отставки Климкина и Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к депутатам Верховной рады с настоятельной просьбой «безотлагательно» рассмотреть представление об отставке министра иностранных дел Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-служба «слуги народа». Главой МИД Украины Владимир Зеленский, как и ранее, хочет видеть Вадима Пристайко, который в настоящее время занимает пост заместителя Климкина. Отметим, что оставшиеся на высоких государственных постах соратники бывшего президента Порошенко — в первую очередь, Луценко и Климкин, — сильно мешают Зеленскому, не стесняясь вставлять «слуге народа» палки в колёса по любым вопросам своей компетенции. Однако Рада отказывается согласовывать их отставку из того же мстительного неприятия нового президента. Читайте также: Зеленский прокомментировал обстрел санитарного автомобиля на Донбассе

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Зеленский прибыл в Канаду (+ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, прибыл в Канаду с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса (теперь именно так, на западный манер, на Украине называется Администрация президента – прим. РВ). «Рабочий график главы государства на 2 июля будет насыщенным», — радуются в Офисе Зеленского. Запланированы встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской и руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Кроме этого, Зеленский примет участие в церемонии памяти жертв голодомора, а также в других мероприятиях. Читайте также: Зеленский прокомментировал обстрел санитарного автомобиля на Донбассе

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Азаров: что национал-патриоты сделали хорошего для Украины

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