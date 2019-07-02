Как Госдеп с помощью Украины попытался „освободить” Россию



Давид Крамер все годы после окончания университета (что удивительным образом совпало с воцарением в СССР Горбачёва) посещал СССР, а впоследствии – Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию. Сколько вреда он нанёс России – сложно оценить.



Кстати, повидимому американские организаторы фонда „Свободная Россия” надумали „освобождать” нашу страну, используя одного из наших соседей: Украину. Для чего в Киеве было создано пока единственное, кроме выгоняемого Минюстом российского, отделение этого фонда США.



Ниже – исполнительные работники киевского фонда „Свободная Россия”. Просьба не путать их с теми, кто устанавливает правила игры фонда, его политику, целеполагание, концепцию исполнения, т.е. не путать с Давидом Крамером и возглавляемым им советом директоров фонда.





Чтобы это показать, давайте взглянем на биографию единственного заместителя председателя совета директоров: Paige Alexander.



Прямо на сайте „Свободная Россия” (понятно, что на английском) указана её богатейшая биография. Paige Alexander специалист широчайшего профиля: от внедрения ГМО по всему миру (EUCORD) до организации экономики, образования, политических институтов по всей планете. Недаром она немало проработала в Госдепе, в частности, в американском правительственном фонде, некогда изгнанном из России Путиным, USAID.



Сотрудничала и продолжает сотрудничать в качестве члена совета директоров или консультанта с различными американскими фондами, в том числе в фондах Рокфеллера и Сороса.



Один из таких, Фонд Открытое общество (Open Society Foundation), в конце 2015 г. тоже очутился в упомянутом перечне Минюста.



И остальные директоры имеют схожие биографии влиятельных американцев в области управления пропагандой, организации протестов, коррумпирования властей стран пребывания, навязывания выгодных США политических решений и далее в том же духе.



Мы, конечно, не можем не приветствовать подобное решение Минюста РФ по прекращению деятельности американской „Свободной России” на нашей земле. Свою свободу мы рано или поздно обретём сами, через образование, труд и активную гражданскую позицию.



Жаль лишь, что данный



Впрочем, как у нас говорят, лиха беда начало. Положенное лишь в 2015 году.





С.Ю. Сальников



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НАВЕРХ . Кстати, если кто-то посчитает, что Крамер – всего лишь своего рода свадебный генерал, мол, настоящую политику фонда выстраивают другие люди – такая позиция будет ошибочна.Чтобы это показать, давайте взглянем на биографию единственного заместителя председателя совета директоров: Paige Alexander.Прямо на сайте „Свободная Россия” () указана её богатейшая биография. Paige Alexander специалист широчайшего профиля: от внедрения ГМО по всему миру (EUCORD) до организации экономики, образования, политических институтов по всей планете. Недаром она немало проработала в Госдепе, в частности,фонде, некогда изгнанном из России Путиным, USAID.Сотрудничала и продолжает сотрудничать в качестве члена совета директоров или консультанта с различными американскими фондами, в том числе в фондах Рокфеллера и Сороса.Один из таких, Фонд Открытое общество (Open Society Foundation), в конце 2015 г. тоже очутился в упомянутом перечне Минюста.директоры имеют схожие биографии влиятельных американцев в области управления пропагандой, организации протестов, коррумпирования властей стран пребывания, навязывания выгодных США политических решений и далее в том же духе.Мы, конечно, не можем не приветствовать подобное решение Минюста РФ по прекращению деятельности американской „Свободной России” на нашей земле. Свою свободу мы рано или поздно обретём сами, через образование, труд и активную гражданскую позицию.Жаль лишь, что данный перечень Минюста несколько короток: на сегодняшний день в него входят лишь 16 нежелательных для России организаций. Следовало бы его значительно расширить, эдак порядка на два – на три.Впрочем, как у нас говорят, лиха беда начало. Положенное лишь в 2015 году.

Давид проработал заместителем министра иностранных дел США – заведующим департаментом по правам человека. Был президентом мощнейшего русофобского, финансируемого и Госдепом, фонда „Freedom House”, включённого в 2015 г. Советом Федерации РФ в «патриотический стоп-лист», т.е. в качестве организации, чья деятельность нежелательна на территории России.В настоящее время, помимо руководства советом директоров в фонде „Свободная Россия”, является старшим директором другого американского фонда – Маккейнов.В начале Перестройки Давид организовал в Москве отделение ещё одного американского фонда: Карнеги. В нулевых годах успешно поднимался по госдеповской лестнице. Затем поработал и в Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов, который, как и фонд „Свободная Россия”, вошёл год назад в указанный в начале