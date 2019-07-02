Иллюзия выбора.

Из точки А в точку В движимый силой тока и железной волей машиниста поезд мчится в далёкие неизведанные дали. И на каждом перегоне поезд «делает выбор»: переключаются стрелки, сужается пространство вариантов и всё меньше и меньше становится возможных направлений. Итог этого — достижение точки В. Но в жизни всё далеко не так просто, чтобы можно было спрогнозировать движение из одной точки в другую и заранее на пути следования переключить все стрелки. Вернее, далеко не всё зависит от нас, и порой стрелки, как в современной автоматизированной системе железных дорог, переключаются диспетчером лёгким движением пальца. И со стороны может показаться, что поезд или машинист имеют выбор, куда им ехать. Но это всего лишь иллюзия. То же самое сегодня можно сказать и про жизнь большинства из нас: пребывая в некой иллюзии, что мы полностью управляем своей жизнью и контролируем её, мы, словно такой же поезд, регулярно делаем выбор, но наш ли это выбор?

Уже довольно давно детские психологи разработали некую систему манипуляции детской психикой. Эта система позволяет корректировать поведение ребёнка в нужном направлении, но при этом ребёнок пребывает в полной иллюзии, что он сам делает выбор и его никто ни к чему не принуждает. Как это работает? Очень просто. Если мама желает, чтобы ребёнок, к примеру, помог ей в уборке квартиры, она говорит ему примерно следующее: «Сынок, ты что будешь делать: вытирать пыль, мыть пол или убирать игрушки?» Заметьте, вариант «отказаться от уборки» просто не предлагается. И мышление ребёнка, загнанное в рамки трёх вышеуказанных вариантов, начинает хаотично искать менее болезненный и трудный. Таким образом, ребёнок как бы делает выбор, но при этом никакого выбора у него попросту нет.

Мать заранее знала, что мыть пол ребёнок, скорее всего, не будет, да и пыль вытрет так, что станет ещё грязнее, и её задачей изначально было заставить ребёнка убирать игрушки. Поэтому она предложила ему два трудных варианта и третий не в пример легче первых двух. Заранее зная, что ребёнок выберет, она предложила ему иллюзию выбора.

А теперь рассмотрим другой вариант, если бы мать сказала: «Сынок, убери, пожалуйста, игрушки». Скорее всего, ребёнок бы начал ныть, канючить, и матери пришлось бы прибегнуть к менее педагогичному развитию событий и пообещать ребенку какую-нибудь «награду» за уборку игрушек – вкусняшки или ещё что-нибудь в этом роде.

И вторая модель взаимодействия с ребёнком будет взращивать в нём сознание потребителя: он и дальше будет в любом действии искать личную выгоду и такую модель взаимодействия с внешним миром перенесёт во взрослую жизнь. Таким образом, такая система манипуляции ребёнком позволяет избежать ненужных конфликтов, истерик и мягко, ненавязчиво «предложить» ребёнку именно тот вариант событий, который оптимально выгоден и родителю, и ребёнку.

Как нами управляют

И всё бы отлично, но есть одно «но». Такую модель поведения уже давно применяют не только в отношении детей, а и в отношении взрослых. По мере своего развития и взросления мы постоянно делаем тот или иной выбор, но если мы в пути оглянемся назад, то поймём, что нами всё так же мягко и ненавязчиво манипулируют — и уже не родители, а иные заинтересованные силы, которые мотивированы далеко не желанием воспитать из нас адекватных людей. Как это делается?

Один из наиболее ярких примеров манипуляции взрослыми (казалось бы, адекватными и свободомыслящими людьми) — это навязываемая в обществе культура так называемого «умеренного пития», или «культурного пития». В нашем обществе сейчас довольно успешно людям внедряется программа, что употреблять алкоголь — это такое же естественное действие, как, к примеру, чистить зубы по утрам. Даже более того: отказ от алкоголя называют крайностью. А крайностей, как известно, следует избегать.

Только здесь имеет место типичная манипуляция методом ложной интерпретации понятий. Отказ от наркотического яда никак нельзя назвать крайностью. Так же как крайностью не является отказ от кокаина или героина. И тут как раз таки имеет место манипуляция методом иллюзии выбора. В предновогоднюю пору часто можно увидеть по телевизору различные «медицинские» передачи или короткие сюжеты в новостях на эту тему.

В таких предновогодних выпусках якобы на тему здоровья обсуждается вопрос употребления алкоголя в праздники. И здесь начинается программирование и мягкое направление мышления человека в нужное русло.

Во-первых, важность, необходимость и рациональность такого факта, как празднование каких-то дат вроде Нового года, сомнению даже не подвергается. В Новый год, как положено, нужно взять все сэкономленные средства, отнести их в магазин, смести с полок всё, что жуется, – и употребить в неадекватном количестве. Заметьте: данная концепция сомнению не подвергается.

Во-вторых, рассматривается вопрос: «Как правильно пить в новогодние праздники?» Опять-таки, вариант «не пить вовсе» попросту не рассматривается. Человеку предлагают «выбор»: напиться так, чтобы утром не вспомнить своё имя, или же отравиться алкогольным ядом «умеренно и культурно». Человеку подробно и с «заботой» о его здоровье расскажут, что надо обильно закусывать (желательно, жирной тяжелой пищей) и не смешивать разные виды алкоголя. Но то, что употреблять алкогольный яд по такой сомнительной причине, как конец календарного года, — это необходимость, традиция, и отказаться от этого могут только какие-то совершенно ненормальные люди, это в подобных передачах преподносится как нечто совершенно очевидное, что не подлежит сомнению.

И лишь осознанным людям (которые пока, видимо, в меньшинстве) совершенно очевидно, что население в данном случае просто программируют на потребление и самоотравление, да ещё и под маской якобы заботы об их здоровье. А это, согласитесь, в нашем эгоистичном мире очень ценно, когда кто-то заботится о твоём здоровье и благополучии. В этом и подлость данной манипуляции. Ведущие подобных передач выступают в роли добрых и заботливых наставников, которые могут дать полезные и нужные советы. На самом же деле, просто действуют по заказу, в данном случае, алкогольных корпораций. И на самом деле, система работает.

Если попытаться «умеренно пьющему» доказать вред даже минимальных доз употребления алкогольного яда, в ответ мы, скорее всего, услышим набор шаблонных фраз и, конечно же, столь популярную среди любителей разного рода интоксикантов и вредной еды поговорку о том, что «всё яд и всё лекарство — всё дело в дозе». «Умеренно пьющие» вам подробно расскажут о том, как вино полезно для сердца, коньяк расширяет сосуды, и вообще надо же как-то расслабляться. И здесь у человека тоже «полная свобода выбора». Можно расслабиться коньяком, а можно пивом. А если не хочешь коньяком и пивом — можно водкой. Такой вот выбор. Никто не предложит расслабиться с помощью медитации, к примеру. Потому что это попросту невыгодно.

Однажды обучившись медитации, человек освоит её и будет практиковать регулярно. И это позволит не только преодолевать стрессовые ситуации — такие ситуации в жизни просто перестанут происходить, и необходимость расслабляться путём употребления интоксикантов просто отпадёт. Выгодно ли это алкогольным и пищевым корпорациям? Вопрос риторический.

Иллюзорная свобода

Опыт тоталитарных режимов показывает, что грубое навязывание и принуждение человека к какой-либо деятельности, правилам, ритуалам и т. д. приводит рано или поздно к краху самой системы. Потому что такова человеческая природа: мы всегда стремимся к свободе. Это глубинное желание человека — быть свободным и независимым. Поэтому любое грубое ограничение этой свободы приводит к тому, что человек начинает бунтовать.

Поэтому сильные мира сего решили пойти иным путем. Сегодня человека никто ни к чему не принуждает, у каждого из нас полная свобода. Но вокруг каждого человека формируют такое информационное поле, которое просто вынуждает его совершать те или иные поступки, выгодные заинтересованным в этом силам. Для этого есть масса инструментов — в первую очередь, СМИ. Человеку никто прямо не говорит: «Поступай так, иначе будет плохо». Человеку просто регулярно транслируют то, как надо поступать. Те или иные модели поведения превозносятся, показываются как норма. А альтернативные модели поведения высмеиваются и показываются как нечто устаревшее, как рудимент ушедшей эпохи.

К примеру, человека никто прямо не вынуждает вступать в интимные отношения с самого раннего возраста. Никто не создаёт никаких законов в этой сфере и нет никаких чётких правил. Но путём постоянной трансляции в СМИ человеку мягко и ненавязчиво (а порой очень даже навязчиво) внушается, что нравственность и целомудрие — это «прошлый век». Заметьте, никто не ограничивает выбор человека и не учит, как надо жить. Человек как бы может пойти по пути нравственности и целомудрия, но во всех фильмах и сериалах ему обязательно покажут, что при таком раскладе он будет посмешищем. А кто хочет быть посмешищем? Никто.

Поэтому человек делает тот выбор, который сделан далеко не им самим и задолго до его рождения. И если такому человеку сказать, что выбор той или иной модели поведения – это не его выбор и его свобода ограничена, он, скорее всего, будет очень возмущён подобными словами. И справедливо заметит что-нибудь вроде: «Как это я несвободен? Я же могу идти, куда захочу». И надо отметить, что тут он будет прав: он может идти, куда хочет, только вот направление, куда он хочет идти, выбрано за него и определяется далеко не им самим. Но делается это очень мягко и ненавязчиво, в форме красивых ярких фильмов, сериалов, внедрения общепринятых концепций, начиная буквально с пелёнок. И потом человеку практически бесполезно объяснять, что в него просто загружены определённые программы, которые определяют его поведение.

Кармические причины

Однако стоит предостеречь от выводов о несправедливости мира. А такие выводы порой часто напрашиваются, когда возникает вопрос о той степени свободы, которая доступна сегодня большинству людей. Да, у большинства людей свобода выбора иллюзорна и ограничена. Но тут следует задать вопрос: «Почему тот или иной человек попадает в такое информационное поле, которое, к примеру, формирует в нём алкоголика?» Этот вопрос следует рассматривать с точки зрения кармы, которая так или иначе обуславливает всё.

Итак, представим себе какого-нибудь крупного алкогольного магната, который потратил всю свою жизнь на то, чтобы подсаживать людей на алкоголь: разрабатывал глобальные рекламные кампании, руководил алкогольным бизнесом и получал с этого баснословную прибыль. Но все мы смертны в этом мире, и вот такой человек умирает. Скорее всего, этот человек жил концепцией, что жизнь одна и надо брать от этой жизни всё. Но, к несчастью для этого человека, жизнь далеко не одна, и вот его душа отправляется на реинкарнацию.

Предположим, что она снова возвращается в мир людей (хотя чаще всего такие души воплощаются в мирах менее уютных), и, как вы думаете, в какой семье воплотится такая душа? Несомненно, в семье людей, которые регулярно употребляют спиртное и считают это нормальным. И уже с раннего детства такой ребёнок будет наблюдать, что травит себя алкогольным ядом: это нормально, более того, уже лет с 10 (а то и раньше) ему будут наливать «по чуть-чуть» на праздники. А лет к 15 он уже будет злоупотреблять по полной программе. И с точки зрения одной жизни, выбора у него нет, но стоит ли воздевать руки к небу и высказывать какие-то претензии к этому миру, если учесть, что в прошлой жизни эта душа приложила немало усилий для того, чтобы затащить других людей в это болото? В этом и есть проявление закона кармы: если человек участвовал в чьей-то деградации — будет деградировать сам. Без вариантов. Поэтому та или иная степень свободы выбора обусловлена накопленной кармой.

Дело в том, что так называемые самскары, в которых и записываются прошлые действия и стремления человека, — они являются не только местом хранения кармы, но также и своего рода омрачениями нашего ума. Так, если у человека присутствует самскара — отпечаток в уме, в котором хранится информация о том, что он спаивал других, — то эта самая самскара будет для него определённой призмой, через которую он будет воспринимать информацию об алкоголе. И эта призма будет своеобразным фильтром, который просто не пропустит в сознание человека информацию о вреде алкоголя. То есть, такому человеку можно сутками читать лекции о вреде — он будет либо отшучиваться (как часто любят делать зависимые люди), либо проявлять агрессию, либо просто пропускать мимо ушей. Но факт в том, что пока он не выпьет всё то количество алкоголя, которое продал другим, донести ему информацию о его вреде будет просто невозможно. Единственное, что можно в таком случае посоветовать (если у человека уже проявилась какая-то осознанность и он действительно хочет бросить эту пагубную привычку), – распространять информацию о вреде алкоголя и практиковать йогу. Эти два аспекта помогут изменить негативную карму.

Существует ли свобода выбора

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень свободы выбора определяется кармой человека. И если взять пример просветлённого существа, Будды, который полностью свободен от кармы и, как следствие, от иллюзий и заблуждений, то его свобода выбора — это возможность обзора на 360 градусов. Ну а если взять обычного среднестатистического социального человека, то его свобода выбора — это обзор градусов на 30–40. То есть у него есть некоторое пространство вариантов для действий, но список возможных вариантов, как правило, не особенно велик, да и разнообразием особым тоже не отличается. И как ни прискорбно признать, чаще всего это лишь выбор между несколькими вариантами деградации.

Столкнуться в этой жизни с какими-то адекватными системами саморазвития и не сойти с этого пути на протяжении хотя бы двух–трёх лет — это проявление невероятно благой кармы, и вот это уже можно назвать «свободой выбора». То есть свобода выбора — это возможность полноценно выбирать между путём деградации и путём эволюции. И если человек может равноценно выбирать между вариантом попить пива или пойти попрактиковать йогу — вот это и есть свобода выбора. А выбор между «Жигулёвским» и «Клинским» — это не выбор, а иллюзия выбора. У человека, который может лишь выбирать, пиво какой марки он будет пить, диапазон выбора 30–40 градусов, но если человек может сделать выбор между деградацией и развитием, у такого человека уже, можно сказать, есть обзор на 180 градусов. То есть он хотя бы может полноценно выбирать между тем, что находится непосредственно перед его глазами. Посмотреть на ситуацию с абсолютной точки зрения, с учётом прошлого, настоящего и будущего — такое доступно только тому, кто достиг состояния Будды. Все же остальные так или иначе ограничены уже какой-то накопленной кармой (в том числе, как ни странно, и позитивной тоже) и не могут иметь обзора на 360 градусов. Но согласитесь, хотя бы обзор на 180 — это уже лучше, чем коридор, в котором у человека есть только выбор в том, чтобы пить то или иное пиво.

Расширяем границы

Как же расширить свой обзор выбора? Ну для начала стоит отметить, что такая роскошь доступна уже разве что осознанным людям. То есть человек как минимум должен осознавать степень своей несвободы. Тот же, кто считает, что он свободен потому, что «может идти куда хочет», — такой человек на данном этапе развития вряд ли может что-то изменить. У него уже задан вектор движения, причём чаще всего — вниз. И могут встречаться лишь различные вариации того, как быстро и как круто он будет катиться вниз. У того же, кто уже достиг определённого состояния осознанности, есть возможность скорректировать свою карму и как следствие расширить свою свободу выбора. И лучшим инструментом для этого, конечно же, будет йога. Йога в широком смысле. И в первую очередь, пожалуй, стоит отметить карма-йогу. Именно какие-то кармические узлы, которые завязаны в прошлом, не позволяют нам более широко смотреть на реальность, и чтобы развязать эти кармические узлы, просто практики на коврике недостаточно. Чтобы развязать эти узлы, следует действовать во внешнем мире.

Как именно действовать? Оптимальный вариант — распространять знания. Если в прошлом вы вводили кого-либо в заблуждение или подсаживали людей на какие-либо страсти, вы сами будете обладать теми или иными иллюзиями, которые ограничат вашу свободу выбора, и чтобы это изменить, следует развеивать мрак невежества других людей. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, — это распространять адекватные знания о саморазвитии и адекватном взгляде на мир. Закон кармы абсолютен («Что посеешь — то и пожнешь») и, помогая другим расширить свою свободу выбора, вы будете расширять и границы собственной свободы. Ну и конечно же, не следует пренебрегать непосредственно практиками йоги. Хатха-йога позволяет изменить энергетику и очистить энергетические каналы, засорения в которых и являются частично причинами наших омрачений. Это удивительно, но состояние нашего ума и нашего тела тесно взаимосвязаны. Если есть какое-то закрепощение в теле, то можно быть уверенным, что оно соответствует какому-либо нашему заблуждению или омрачению в уме. И можно очень чётко отследить: когда мы прорабатываем какой-то участок тела долгое время и раскрепощаем его, то и сознание наше меняется, мы избавляемся от каких-то омрачений. Также существует и обратная зависимость: если мы устраняем в своём уме некое заблуждение, то определённый участок тела может неожиданно раскрепоститься.

Таким образом, хатха-йога — это отличный инструмент для работы со своим умом; воздействуя на физическое тело, мы можем трансформировать свою личность. Когда же самые грубые омрачения нашего ума удалось устранить, следует переходить к внутренним практикам, которые позволят проработать более глубинные пласты личности и ещё больше расширить свою свободу выбора. Если, к примеру, у человека совсем нет возможности практиковать йогу, это также говорит об определённых кармических ограничениях. Что в таком случае делать? В этом случае на помощь также придёт карма-йога, которую можно практиковать независимо от места, времени и обстоятельств, потому что никогда не бывает преград для того, чтобы быть доброжелательным, альтруистичным, сострадательным человеком. Это также позволит изменить вектор вашего развития, и если вы движетесь в адекватном направлении, то возможность практиковать йогу рано или поздно появится. Ведь Вселенная всегда способствует тем, кто идёт по пути духовного развития, и предоставляет им все необходимые инструменты именно в тот момент, когда это больше всего нужно.

Нет страшнее тюрьмы, чем та, которая у нас в голове. Всё счастье и все страдания берут начало в уме. Устранив ограничения ума, можно навсегда избавиться от страданий. Можно находиться в состоянии несвободы физической, но быть свободным духовно, а можно «идти куда хочешь», но направление при этом человек выбирает не сам. И в каком-то смысле это всегда наш выбор, просто сделанный много лет или даже жизней назад. Мы сами создаём ту реальность, в которой живём, своими мыслями и поступками. И если ваша жизнь вас чем-то не устраивает, проанализируйте свои действия хотя бы на день/месяц/год назад, и ответы на вопросы начнут приходить. И если сейчас мы не имеем должного уровня свободы, то причины этому мы создали сами, в прошлом. Видеть свою несвободу человек начинает только тогда, когда выходит из зоны комфорта. Поэтому почаще покидайте зону комфорта: только через дискомфорт возможно какое-то развитие. Лошадь, которая послушно ходит кругами в пределах своего загона, тоже может считать себя свободной, ведь она никогда не пыталась выйти за границы своей «свободы». На самом деле свободен лишь тот, кто осознаёт степень своей несвободы и пытается расширить те границы, которыми он ограничен. А тот, кто считает себя свободным, либо уже достиг состояния Будды, либо ещё даже не встал путь духовного развития. Подумайте об этом и оглянитесь вокруг. Может быть вы — как та лошадь, которая даже не познала счастья того, как наперегонки с вольным ветром можно мчаться по бескрайней просторной степи.

Источник: https://www.oum.ru/literature/raznoe/illyuziya-vybora/