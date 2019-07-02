Галопом по Европам #54 (Контроль за доходами граждан, Танки в Вашингтоне)
В этом выпуске:
- Красноярский губернатор Усс предложил жителям Канска, постралдавшим от наводнения, не качать права и поправить воротнички;
- Минэкономики разрабатывает систему контроля за расходами и доходами граждан;
- Хозяева саммита большой двадцатки пририсовали себе Курилы;
- В РЖД прокомментировали эксклюзивную погрузку в поезд Москва-Рига певицы Пугачевой;
- Объемы железнодорожных перевозок падают третий месяц подряд;
- Полиция Гонконга была вынуждена рвать из рук демонстрантов британский флаг;
- США могут обложить европейские товары четырехмиллиардными пошлинами;
- Трамп исполнит давнее обещание и выведет на парад по случаю дня независимости танки;
- Официальный твиттер-аккаунт бразильской армии почтил память фашиста;
- Калиниградская область вводит бесплатные однократные электронные визы для граждан 53 стран, в том числе 35 европейских;
- Шахтеры украинского госпредприятия Селидовуголь объявили о начале голодовки;
- Наблюдательный совет Уралсиба возглавил сын банкира Когана;
- Оператор системы Платон – СП Ростеха и младшего Ротенберга может стать главным видеофиксатором на российских дорогах.
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