Галопом по Европам #54 (Контроль за доходами граждан, Танки в Вашингтоне)

В этом выпуске:

- Красноярский губернатор Усс предложил жителям Канска, постралдавшим от наводнения, не качать права и поправить воротнички;

- Минэкономики разрабатывает систему контроля за расходами и доходами граждан;

- Хозяева саммита большой двадцатки пририсовали себе Курилы;

- В РЖД прокомментировали эксклюзивную погрузку в поезд Москва-Рига певицы Пугачевой;

- Объемы железнодорожных перевозок падают третий месяц подряд;

- Полиция Гонконга была вынуждена рвать из рук демонстрантов британский флаг;

- США могут обложить европейские товары четырехмиллиардными пошлинами;

- Трамп исполнит давнее обещание и выведет на парад по случаю дня независимости танки;

- Официальный твиттер-аккаунт бразильской армии почтил память фашиста;

- Калиниградская область вводит бесплатные однократные электронные визы для граждан 53 стран, в том числе 35 европейских;

- Шахтеры украинского госпредприятия Селидовуголь объявили о начале голодовки;

- Наблюдательный совет Уралсиба возглавил сын банкира Когана;

- Оператор системы Платон – СП Ростеха и младшего Ротенберга может стать главным видеофиксатором на российских дорогах.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JVt7lPvthf8