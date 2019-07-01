Весёлые и находчивые // Письма
Пишет Алексей из Воронежа: «Мне попалась на глаза одна интересная передача, в которой, как мне кажется, наши замечательные КВН-щики умудрились одновременно пробить дно и влепить пощечину всей стране…»
Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/kvn.html
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su
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«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
«Последний звонок» ВКонтакте: https://vk.com/lastcallfilm
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Наконец-то проняло хоть кого-то!
Разве может быть достойной рабская работа за деньги, даже если непосредственный работодатель – начальник, хозяин (тоже раб, стоящий в земной иерархии ступенькой выше) – уважает, благодарит, любит?
Работа на тех же Воландовских пробудителей, на систему, в которой они возможны.
Достоинство не страдает в Труде вольном, добром, пусть даже за него и платят какой-то минимум.
Быть рабом вынуждает жена, дети, рождённые в неволе?
Либо дети, глядя на отца, растут в полуголоде свободными, в любви, либо в достатке, но рабами, завидующими богатым и презирающими всех, кто беднее?