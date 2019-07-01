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Весёлые и находчивые // Письма

19:25. 1 июля 2019 Просмотров - 229 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Алексей из Воронежа: «Мне попалась на глаза одна интересная передача, в которой, как мне кажется, наши замечательные КВН-щики умудрились одновременно пробить дно и влепить пощечину всей стране…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/kvn.html

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nAS7rL8AKKM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 184 160
    Goodworld 1 июля 2019 в 20:14

    Наконец-то проняло хоть кого-то!
    Разве может быть достойной рабская работа за деньги, даже если непосредственный работодатель – начальник, хозяин (тоже раб, стоящий в земной иерархии ступенькой выше) – уважает, благодарит, любит?
    Работа на тех же Воландовских пробудителей, на систему, в которой они возможны.

    Достоинство не страдает в Труде вольном, добром, пусть даже за него и платят какой-то минимум.

    Быть рабом вынуждает жена, дети, рождённые в неволе?
    Либо дети, глядя на отца, растут в полуголоде свободными, в любви, либо в достатке, но рабами, завидующими богатым и презирающими всех, кто беднее?

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