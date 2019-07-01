Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 июля 2019

Знаменитая «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) подвергается нападениям СМИ.

Западные разрушители мифов жалуются на информационные агентства России, Сирии и Ирана, обвиняя журналистов этих стран в распространении «постыдной» лжи, клеветы и пропаганды.

По утверждениям международных волонтеров, союзники САР таким образом пытаются оправдать злодеяния «режима».

Но даже если предположить, что партнеры Дамаска занимают сторону законной власти, то так называемые правозащитники продолжают выгораживать его противников, то есть боевиков террористических организаций и якобы уничтожающих западных союзников.

Международная организация «Сирийская сеть по правам человека» позиционирует себя как нейтральный и беспристрастный источник информации.

Предоставленные ею подсчеты якобы жертв «режима Б. Асада» неоднократно становились достоянием гласности, в том числе благодаря мировым таблоидам, таким как британские издания «Гардиан», «Таймс», американский телеканал «Фокс», катарская газета «Нью Араб» и других.

Но это еще полбеды. Далеко не самой объективной информацией SNHR бездумно (а может, и целенаправленно) пользуются зарубежные правительства и различные ведомства, в том числе международные организации, такие как ООН. Эти институты даже не задаются вопросами, что это за организация, кто ее финансирует и каковы ее отношения с боевиками «умеренной» оппозиции.

Между тем, «Сирийская сеть» далека от беспристрастной точки зрения, собственно, как и от защиты прав человека. На самом деле, это ключевой игрок в команде Запада и сирийской оппозиции. В настоящее время SNHR базируется в катарской Дохе, финансируется иностранными государствами и укомплектовывается исключительно лидерами оппозиции.

Эта так называемая группа мониторинга открыто лоббировала «немедленное вмешательство» в Сирию со стороны «международной коалиции», приводя бомбардировки Югославии в 1999 году как удачный пример.

Волонтерам из SNHR не чуждо тщеславие. «Сирийская сеть» сообщала, что официальный сайт организации являлся наиболее цитируемым источником в докладе госдепа США в 2018 году относительно соблюдения прав человека в Сирии. И в этом случае сайт (и социальные сети) SNHR практически всегда упоминался западными масс-медиа как нейтральный и беспристрастный источник относительно документирования гибели мирного населения.

В своем сегодняшнем сообщении «Сирийская сеть» пытается нас убедить, что международная организация критикует как сторонников Асада, так и действия западной коалиции в Сирии. Дескать, SNHR обнародовало «примерно» (!) 18 докладов о нарушениях со стороны возглавляемых США западных союзников. Однако на фоне каждодневных обвинений Дамаска это капля в море.

Сирийская сеть на протяжении нескольких лет обличает правительство Сирии, и конкретно Асада, в военных преступлениях, целенаправленно преуменьшая преступления не только коалиции, но и боевиков ИГИЛ*, «Аль-Каиды»*, в том числе ее сирийского крыла «Хайят Тахрир аш-Шам».

На этом фоне увеличивается число убитых правительственными силами. В ежегодном отчете за 2017 год подчеркивалось, что сирийское правительство несет ответственность за более чем 92% всех случаев гибели во время вооруженного конфликта. Стало быть, «скромные» 8 нужно разделить между террористами и международной коалицией. В доказательство SNHR, как обычно, обнародовало красивый мультик.

Все вышесказанное можно списать на информационную войну против России и Сирии, которую сегодня ведут западные организации, ближневосточные НПО и СМИ. Однако следы ведут к государственным структурам, спецслужбам, действующих весьма непрофессионально.

Подконтрольным «правозащитным» организациям, наподобие «Сирийской сети», не нужно было высовываться дальше западных СМИ, окучивая иностранных обывателей недостоверными фактами. Но аппетит приходит во время еды, и западные спецслужбы решили предоставить псевдоданным SNHR статус международного уровня.

Сегодня на совбезе ООН постпредами США и ряда европейских стран постоянно приводится статистика «жертв российских бомбардировок». Упоминаются конкретные населенные пункты, по которым якобы наносились удары, и число погибших.

Таким образом, у Запада и монархий Персидского залива появилась возможность обвинять Россию в ООН в неизбирательных ударах со ссылкой на конкретные случаи, что, впрочем, наносит ущерб и без этого неидеальной репутации международных правозащитных структур.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация.