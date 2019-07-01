Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 июля 2019
- 10:12 Эксклюзивное видео, изъятое у террористов в Сирии.
- 03:14 Защитники боевиков и убийц из коалиции США: «Сирийская сеть» — враги Асада.
- 02:31 Удары Израиля в районе Дамаска. 01.07.2019.
- 02:16 СРОЧНО: По Сирии нанесён мощный ракетный удар, гремят сильные взрывы (ВИДЕО).
- 30.06 22:35 Авиация Хафтара уничтожила турецкий БПЛА.
- 30.06 20:05 История старого военного билета.
Эксклюзивное видео, изъятое у террористов в Сирии
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Защитники боевиков и убийц из коалиции США: «Сирийская сеть» — враги Асада
Знаменитая «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) подвергается нападениям СМИ.
Западные разрушители мифов жалуются на информационные агентства России, Сирии и Ирана, обвиняя журналистов этих стран в распространении «постыдной» лжи, клеветы и пропаганды.
По утверждениям международных волонтеров, союзники САР таким образом пытаются оправдать злодеяния «режима».
Но даже если предположить, что партнеры Дамаска занимают сторону законной власти, то так называемые правозащитники продолжают выгораживать его противников, то есть боевиков террористических организаций и якобы уничтожающих западных союзников.
Международная организация «Сирийская сеть по правам человека» позиционирует себя как нейтральный и беспристрастный источник информации.
Предоставленные ею подсчеты якобы жертв «режима Б. Асада» неоднократно становились достоянием гласности, в том числе благодаря мировым таблоидам, таким как британские издания «Гардиан», «Таймс», американский телеканал «Фокс», катарская газета «Нью Араб» и других.
Но это еще полбеды. Далеко не самой объективной информацией SNHR бездумно (а может, и целенаправленно) пользуются зарубежные правительства и различные ведомства, в том числе международные организации, такие как ООН. Эти институты даже не задаются вопросами, что это за организация, кто ее финансирует и каковы ее отношения с боевиками «умеренной» оппозиции.
Между тем, «Сирийская сеть» далека от беспристрастной точки зрения, собственно, как и от защиты прав человека. На самом деле, это ключевой игрок в команде Запада и сирийской оппозиции. В настоящее время SNHR базируется в катарской Дохе, финансируется иностранными государствами и укомплектовывается исключительно лидерами оппозиции.
Эта так называемая группа мониторинга открыто лоббировала «немедленное вмешательство» в Сирию со стороны «международной коалиции», приводя бомбардировки Югославии в 1999 году как удачный пример.
Волонтерам из SNHR не чуждо тщеславие. «Сирийская сеть» сообщала, что официальный сайт организации являлся наиболее цитируемым источником в докладе госдепа США в 2018 году относительно соблюдения прав человека в Сирии. И в этом случае сайт (и социальные сети) SNHR практически всегда упоминался западными масс-медиа как нейтральный и беспристрастный источник относительно документирования гибели мирного населения.
В своем сегодняшнем сообщении «Сирийская сеть» пытается нас убедить, что международная организация критикует как сторонников Асада, так и действия западной коалиции в Сирии. Дескать, SNHR обнародовало «примерно» (!) 18 докладов о нарушениях со стороны возглавляемых США западных союзников. Однако на фоне каждодневных обвинений Дамаска это капля в море.
Сирийская сеть на протяжении нескольких лет обличает правительство Сирии, и конкретно Асада, в военных преступлениях, целенаправленно преуменьшая преступления не только коалиции, но и боевиков ИГИЛ*, «Аль-Каиды»*, в том числе ее сирийского крыла «Хайят Тахрир аш-Шам».
На этом фоне увеличивается число убитых правительственными силами. В ежегодном отчете за 2017 год подчеркивалось, что сирийское правительство несет ответственность за более чем 92% всех случаев гибели во время вооруженного конфликта. Стало быть, «скромные» 8 нужно разделить между террористами и международной коалицией. В доказательство SNHR, как обычно, обнародовало красивый мультик.
Все вышесказанное можно списать на информационную войну против России и Сирии, которую сегодня ведут западные организации, ближневосточные НПО и СМИ. Однако следы ведут к государственным структурам, спецслужбам, действующих весьма непрофессионально.
Подконтрольным «правозащитным» организациям, наподобие «Сирийской сети», не нужно было высовываться дальше западных СМИ, окучивая иностранных обывателей недостоверными фактами. Но аппетит приходит во время еды, и западные спецслужбы решили предоставить псевдоданным SNHR статус международного уровня.
Сегодня на совбезе ООН постпредами США и ряда европейских стран постоянно приводится статистика «жертв российских бомбардировок». Упоминаются конкретные населенные пункты, по которым якобы наносились удары, и число погибших.
Таким образом, у Запада и монархий Персидского залива появилась возможность обвинять Россию в ООН в неизбирательных ударах со ссылкой на конкретные случаи, что, впрочем, наносит ущерб и без этого неидеальной репутации международных правозащитных структур.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Удары Израиля в районе Дамаска. 01.07.2019
Вчерашний прогноз по поводу возобновления ударов Израиля после провалившихся попыток склонить Россию к разрыву с Ираном, достаточно быстро подтвердился.
Ночью Израиль из воздушного пространства Ливана обстрелял цели к западу от Дамаска. В районе авиабазы Маззех было 1 или 2 существенных попадания. Часть ракет были сбиты системами ПВО Дамаска.
Ущерб как обычно будет понятен в течение суток, когда появятся оф.данные и фотографии, ну и спутниковые снимки в течение 2-3 дней.
Пока сообщают о 4 погибших – из них 3 гражданских,включая ребенка. Ранено около 50 человек, включая 12 военных.
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СРОЧНО: По Сирии нанесён мощный ракетный удар, гремят сильные взрывы (ВИДЕО)
В Сирии прогремела серия мощных взрывов, вспышки и грохот фиксируются в воздухе и на земле в районе городов Дамаск и Хомс.
Очевидцы рассказывают о взрывах в окрестностях военных объектов в районе аль-Кисва (в 15 км южнее Дамаска). Сообщается также, что удару подвергся исследовательский центр в районе н.п. Джамрая. Отметим, что здесь находятся объекты иранских формирований и ливанской «Хезболлы», которые много лет регулярно атакует ЦАХАЛ. По имеющимся данным, ракетные пуски совершены со стороны Средиземного моря.
Часть ракет перехвачена противовоздушной обороной Вооружённых сил САР.
В то же время сирийское государственное информагентство SANA передаёт, что силы ПВО Сирийской армии противостоят вражеским ракетным ударам, осуществляемым израильскими военными самолётами из воздушного пространства Ливана в направлении ряда военных объектов в Хомсе и окрестностях Дамаска.
Репортер САНА заявил, что взрывами ракет в небе над Дамаском ряду жилых домов мирных жителей в городе Сахная был нанесен материальный ущерб, окна разбиты, а несколько граждан получили легкие ранения.
Агентство напоминает, что 11 июня силы ПВО Сирийской армии отразили израильскую ракетную агрессию на Таль-эль-Хара в южном регионе, было сбито несколько вражеских ракет.
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Авиация Хафтара уничтожила турецкий БПЛА
Авиация Хафтара уничтожила в аэропорту Митига (Триполи) турецкий БПЛА (по другим заявлениям, самолет).
Вылеты из Митиги снова приостановлены. С начала боев в апреле, аэропорт уже несколько раз подвергался авиаударам, но так как через него идет снабжение войск Сараджа, повреждения регулярно устраняют.
Кроме того, арестованы 6 граждан Турции (2 из них представлены на фото). Турция выдвинула ультиматум – освободить пленных турок в течении 24 часов, иначе она будет рассматривать силы ЛНА в качестве законной военной цели. Министр обороны Турции объявил, что цена для ЛНА может оказаться "очень тяжелой".
ЛНА в свою очередь угрожает атаковать турецкие корабли и самолеты, которые возят оруже Сараджу. Турецкие силы в Ливии уже называют вражескими. Ополченцы Хафтара также массово снимают турецкие вывески и указатели в Восточной Ливии. Также сообщается о погроме в турецком салоне красоты.
Тупик под Триполи, когда спонсоры Хафтара и Сараджа взаимно уравновесили друг друга, приводит к втягиванию некоторых спонсоров войны в данный конфликт сильнее, чем ожидалось на первом этапе войны связанного с наступлением на Триполи.
Также было анонсировано контрнаступление с целью возвращения Гарьяна, при этом обе стороны подпитываются иностранными государствами, вбрасывающими ресурсы в топку идущего сражения.
PS. Как и предполагалось, "Джевелины" для Хафтара пришли из ОАЭ.
Кроме того, ОАЭ поставила Хафтару (из того, что было захвачено в Гарьяне) партию 155-мм китайских артиллерийских снарядов и большой ассортимент различных ПТРК.
Прекрасно и весело живется в Ливии после скучной "тирании" полковника Каддафи.
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История старого военного билета
О военном билете погибшего в первой чеченской войне Андрея Бражникова и его убийце, который попался российским военным в Сирии спустя 25 лет.
Эту историю рассказал мне один знакомый, который тоже «поучаствовал» в Сирийской кампании. На днях он встречался с сослуживцами, которые вернулись из командировки оттуда. Они передали ему военный билет и письма Бражникова Андрея Анатольевича, который погиб в Чечне в 14 июля 1995 года, чтобы тот разыскал родственников этого парня.
Письма и военный билет были обнаружены после того как в ходе боестолкновения в Сирии в плен был взят боевик (араб), который, как выяснилось, в 1995 году воевал на стороне «нохчей». Со слов моего знакомого, Андрея Бражникова тогда взяли в плен и уже потом после издевательств убили. Об этом вроде как сам, пленный араб рассказал.
Официально же Андрей Бражников погиб от огнестрельного пулевого ранения в голову. Со слов же моего знакомого, который уже связался Союзом ветеранов боевых действий Чувашской республики, чтобы передать им документы, хоронили его в закрытом гробу.
Близких родственников у Андрея Бражникова вроде как не осталось. В Союзе сказали, что если найдут кого-то из близких, то передадут документы им. Если не смогут найти, то военный билет и письма будут переданы в местный музей.
- А что с боевиком стало? – спросил я.
- Ну как что? Ты же все понимаешь…. Он уже минимум лишних 25 лет по земле ходил…
(с) Curb
https://vott.ru/entry/550455 – цинк
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