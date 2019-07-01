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Путин и Трамп против, слив доллара и либерализма, Фирташ, Зеленский

22:10. 1 июля 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Тридцать шестой выпуск

- Президент России Владимир Путин провел несколько встреч с главами нескольких государств в рамках саммита G20 в Осаке;
– Россия и Китай начали реализацию подписанного в начале июня межправительственного соглашения о переходе на расчёты в национальных валютах;
- Перед саммитом G20 Владимир Путин в интервью редактору газеты The Financial Times Лайонелу Барберу и руководителю московского бюро The Financial Times Генри Фою о конце либерализма;
- Виктор Медведчук провел переговоры об освобождении военнослужащих ВСУ.

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ГОСПЛАН. Вчера. Сегодня. Завтра, Антипов Валерий Иванович

Сравнительное богословие. Комплект из 6-ти книг, Прогнозно-аналитический центр Академии управления

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-tramp-protiv-sliv-dollara-i-liberalizma-firtash-zelenskiy

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