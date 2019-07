Путин и Трамп против, слив доллара и либерализма, Фирташ, Зеленский

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Тридцать шестой выпуск

- Президент России Владимир Путин провел несколько встреч с главами нескольких государств в рамках саммита G20 в Осаке;

– Россия и Китай начали реализацию подписанного в начале июня межправительственного соглашения о переходе на расчёты в национальных валютах;

- Перед саммитом G20 Владимир Путин в интервью редактору газеты The Financial Times Лайонелу Барберу и руководителю московского бюро The Financial Times Генри Фою о конце либерализма;

- Виктор Медведчук провел переговоры об освобождении военнослужащих ВСУ.



