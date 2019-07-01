Проект «Научи хорошему» – 5 лет вместе!

Друзья, здравствуйте!

27 июня 2014 года был опубликован первый видеообзор «Научи хорошему» под названием «Чему учит сериал Интерны?» Сайт и одноимённая группа ВКонтакте, которая в тот момент ещё не имела приставки «2.0», появились за пару недель до этого. Эти дни можно считать временем создания проекта и начала достаточно обширной и многоаспектной деятельности, протекающей под девизом «За возрождение нравственности в СМИ!».

Окидывая прошедшие несколько лет общим взглядом, вспоминается множество задач и разных направлений, которыми было интересно заниматься и вкладывать в них творческие силы. Основным делом на протяжении 5 лет оставалось создание и распространение аналитических материалов – в формате статей и видеороликов, посвящённых оценке популярных произведений массовой культуры, их влиянию на аудиторию, а также обзорным и теоретическим публикациям по теме бесструктурного управления обществом.

На сайте сейчас размещено 1200 статей, на канале YouTube – более 200 видеороликов, а количество публикаций в нынешней группе ВКонтакте (она появилась после блокировки первого сообщества в конце 2014 года) – порядка 25000, в числе которых несколько сотен авторских демотиваторов и картинок. Конечно, такой объём материала невозможно создать одному и даже нескольким людям. Значительная часть этих публикаций были написаны, озвучены или нарисованы участниками проекта, соратниками или просто читателями и подписчиками сообществ в социальных сетях. И хотя каждый из материалов освещает свою тему, все они построены на примерно единой методологической базе, которая в упрощённом виде сводится к вопросу «чему учит?» Поэтому постепенное ознакомление даже с частью предложенной информации позволяет выработать привычку системно и достаточно целостно оценивать любые произведения массовой культуры и понимать неоглашаемые принципы работы современных СМИ.

Ещё одна важная особенность всей формируемой информационной базы – в том, что за разрабатываемые статьи, видеоролики или картинки никто никому ничего не платит. Они либо создаются по вдохновению и желанию поделиться с окружающими чем-то важным, либо никак. На начальном этапе были отдельные попытки ввести финансовую составляющую, но практически сразу по разным причинам от этого пришлось отказаться и весь творческий процесс всегда протекал и протекает только на добровольных началах. Иногда кого-то удаётся поощрить постфактум, но прямо скажем – это происходит крайне редко.

Кроме создания материалов, постоянно старались придумывать и развивать и другие направления деятельности. Так появились такие группы ВК как «Сборка советских мультфильмов от НАУЧИ ХОРОШЕМУ», «Распространяем хорошее», «Научи хорошему – Позитив!», «Правильное граффити» и так далее. Какие-то из них продолжаем вести, какие-то используются как базы данных или находятся в замороженном состоянии и ждут своего часа, а точнее своего вдохновлённого человека, кому интересна эта тема.

По мере развития юридического направления появился проект СтудентВДеле и сайт «Семейное ТВ», посвящённый одноимённой инициативе. После накопления первоначальной базы материалов был разработан курс лекций и возникла возможность регулярно проводить учебный онлайн-марафон «Осознанное восприятие информации». При поддержке читателей удалось создать английскую версию сайта Научи хорошему и выпустить в электронном или печатном виде около 10 изданий. В результате формирования более целостного понимания технологии манипулирования обществом через кинематограф возник проект КиноЦензор – как инструмент противодействия деградационным тенденциям в этой сфере. За последний год получилось немного «взбодрить» отдельных рэперов и внести свой вклад в объединение родителей в регионах России.

Не всё было гладко: трижды блокировали канал на Ютубе, откуда полностью удалены или частично заблокированы около 40 видеороликов; серьёзные ограничение в тематику публикаций пришлось ввести в Инстаграме и Фейсбуке (мы не вписываемся в их толерантный подход); в Интернете уже созданы десятки видеообзоров, развенчивающих секту мракобесов «Научи хорошему»; а в комментариях группы ВКонтакте всегда есть несколько профессиональных троллей. Но в целом всё это мелочи, которые только внесли свою изюминку в процесс и помогли ему развиваться более динамично. По серьёзному никому из авторов никто никогда не мешал, поэтому можем констатировать, что в России сегодня достаточно благоприятные условия, чтобы распространять правду! И пожалуй, это одно из главных преимуществ нашей страны перед всем остальным миром. Но, конечно, в этом процессе не надо никогда переходить грань разумного и тем более поддаваться эмоциям.

Удалось ли за эти 5 лет возродить нравственность в СМИ или в массовой культуре? – Вряд ли. Мы , конечно, оптимисты, но не витаем в облаках. Это стратегическая цель на много десятилетий вперёд. За 5 лет удалось внести свой вклад в формирование новой информационной среды и создать или простимулировать развитие ряда процессов, которые теперь будут влиять на формирование тенденций в этой сфере. Ну и надеемся, что кого-то всё же удалось научить хорошему)

Это были 5 насыщенных и радостных лет, полных творчества, здоровой борьбы и поддержки друзей, соратников и читателей. Вероятно, впереди будет ещё интереснее! Поэтому приглашаем всех желающих присоединяться к общему делу. Проект Научи хорошему открыт для каждого, кто хочет развиваться в этом созидательном направлении.

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/proekt-nauchi-horoshemu-5-let-vmeste/