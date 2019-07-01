Невозможный обсидиан – уникальные изделия из Мехико

Многие исследователи отмечают наличие в Мезоамерике мелких древних артефактов, которые по своим параметрам совершенно не вписываются в тот уровень технологий, которыми обладали известные нам цивилизации, обитавшие на этих землях.

Многие исследователи отмечают наличие в Мезоамерике мелких древних артефактов, которые по своим параметрам совершенно не вписываются в тот уровень технологий, которыми обладали известные нам цивилизации, обитавшие на этих землях.

Так, в экспозиции Национального музея антропологии в Мехико можно увидеть уникальный диск, изготовленный из обсидиана, диаметром в десять сантиметров и очень напоминающий по форме привычные нам компакт-диски. В чем же состоит уникальность данного экспоната?

Во избежание разного рода кривотолков и голословной болтовни со стороны «борцов с лженаукой» и их пособников, обратимся к мнению российского физика А.Склярова, (выпускника МФТУ, т.е. специалиста с техническим образованием) в отношении технологий изготовления этого артефакта.

Вот что он пишет о нем в своей книге «Древние Боги. Кто они?»: «Обсидиан – вулканическое стекло. Очень удобный материал для простой обработки благодаря своей хрупкости. Даже при небольшом ударе обсидиан раскалывается так, что образуются осколки с очень острыми кромками. Ими легко разрезаются мягкие материалы – например, кожа, мясо, некоторые виды растительности. Если аккуратно, то можно разрезать материалы и потверже – типа дерева. А при достаточной сноровке из обсидиана можно изготовить не только ножи, но и более тонкие инструменты, которые могут служить в качестве тонкого лезвия, шила или даже грубой иголки.

Однако стекло есть стекло. Оно легко колется. Но колется так, что ровных поверхностей – таких, как на диске, – не образуется! Получить простым раскалыванием куска обсидиана такую плоскость просто физически невозможно. Для этого нужны уже совсем другие технологии обработки: обсидиан для начала надо распиливать или разрезать. А потом еще и полировать – ведь поверхность диска отполирована! И вот тут-то как раз и начинаются очень серьезные проблемы для той картины прошлого, которую историки нарисовали для Мезоамерики.

Дело в том, что обсидиан легок в обработке, когда используется простое скалывание материала. А вот его резка или распиловка – задача очень непростая. Твердость обсидиана на уровне 5-6 по шкале Мооса – весьма и весьма высокая. Такую твердость имеют, например, привычные нам стальные ножи и некоторые напильники».

В современном процессе обработки изделий из обсидиана используют твердые абразивные диски, которые вращаются с большой скоростью специальным оборудованием, либо чем-то типа электрической дрели. Если взять абразивный диск достаточных размеров и жестко зафиксировать вращающий его инструмент, то можно изготовить такую же ровную плоскость как на «компакт-диске» из музея.

Но ведь, согласно официальной версии истории, у индейцев древних цивилизаций не могло быть такого технологического оборудования, которое есть сейчас и они просто не могли изготовить такой диск. Однако – это официальный экспонат, который современная археология и история не позиционирует как «подделку».

В этом же музее есть еще один интересный экспонат, относящийся к той же эпохе, – это изумительная чаша в виде обезьяны, также изготовленная из обсидиана с применением достаточно высоких технологий: «Качество ее просто совершенно! И дело даже вовсе не в замечательно отполированных мельчайших деталях фигуры обезьяны снаружи сосуда, а в безукоризненном исполнении самого сосуда.

Обсидиановая обезьяна

Для того, чтобы выбрать материал изнутри, нужен очень твердый инструмент. При этом надо умудриться не расколоть весьма хрупкий обсидиан. И главное: нужно было как-то изготовить сосуд таким образом, чтобы на глаз не было заметно ни малейших отклонений от правильной круглой формы как венчика сосуда, так и любого видимого поперечного сечения внутренней полости!

Создатель же обсидиановой обезьяны, похоже, не испытывал никаких затруднений при создании своего шедевра (иначе его не назовешь). По крайней мере, именно на такое предположение наводят другие изделия из этого материала. Например, странные предметы, которые очень сильно напоминают… шпульки (катушки для ниток) в современных швейных машинках. Они даже по размерам практически одинаковые».

Шпульки из обсидиана

Характерно, что в современных технологиях шпульки для швейных машинок штампуют из пластмассы, а в прошлом веке – изготовляли из металла. По мнению А.Склярова, для изготовления таких шпулек из обсидиана, нужен как минимум токарный станок, ведь для того, чтобы обсидиан не скалывался, а срезался, нужна большая скорость вращения заготовки. Но ведь, как нам говорит официальная версия истории, у древних индейцев не могло быть токарных станков.

Так, что вот – опять «накладочка» вышла, впрочем, совершенно незаметная для тех, кто не привык думать своими собственными мозгами. Конечно, все можно свалить на некомпетентность профессиональных историков и археологов в технологической области и отсутствие у них технического образования. Но действительно ли дело только в банальной лени и в некомпетенции? Или может быть здесь дело в явном нежелании замечать любые артефакты, выходящие за рамки официальной версии истории?

Учитывая, что подобных артефактов на различных континентах скопилось немало, можно ли считать официальную версию истории человечества не сфальсифицированной?