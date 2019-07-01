Надо ли мериться с Польшей историей

Накануне встречи лидеров ведущих стран мира в Осаке, ресурс Политраша попросил дать комментарии по некоторым вопросам мировой политики.

Начали с высказываний руководства Польши, что поляки смелее русских. В смысле – на войне. По-моему, лучше русского солдата вообще нет никого. Что касается польских воинов, то когда они воевали на правильной стороне – то есть ВМЕСТЕ с русскими, тогда проявляли чудеса храбрости не впустую, а добивались победы. Речь о солдатах Войска польского, что вместе с Красной армией дошли до Берлина, по пути освободив и Варшаву.

В других случаях в действиях поляков было куда больше политики, чем доблести!

Какие вопросы были еще, вы увидите в описании ролика…

Хронометраж:

00:27 — Что стоит за резкими высказываниями польского руководителя в адрес России?

01:42 — Какому пункту украинской политики можно поставить знак «плюс»?

02:40 — Как реагирует Россия на внешние агрессивные действия?

05:09 — Какую поговорку готовит Путин к саммиту в Японии?

06:37 — Как будет меняться санкционная история между Россией и Западом в ближайшие полгода?

09:03 — В каком регионе Трампу выгоднее поддерживать напряжение?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105277