Надо ли мериться с Польшей историей
Накануне встречи лидеров ведущих стран мира в Осаке, ресурс Политраша попросил дать комментарии по некоторым вопросам мировой политики.
Начали с высказываний руководства Польши, что поляки смелее русских. В смысле – на войне. По-моему, лучше русского солдата вообще нет никого. Что касается польских воинов, то когда они воевали на правильной стороне – то есть ВМЕСТЕ с русскими, тогда проявляли чудеса храбрости не впустую, а добивались победы. Речь о солдатах Войска польского, что вместе с Красной армией дошли до Берлина, по пути освободив и Варшаву.
В других случаях в действиях поляков было куда больше политики, чем доблести!
Какие вопросы были еще, вы увидите в описании ролика…
Хронометраж:
00:27 — Что стоит за резкими высказываниями польского руководителя в адрес России?
01:42 — Какому пункту украинской политики можно поставить знак «плюс»?
02:40 — Как реагирует Россия на внешние агрессивные действия?
05:09 — Какую поговорку готовит Путин к саммиту в Японии?
06:37 — Как будет меняться санкционная история между Россией и Западом в ближайшие полгода?
09:03 — В каком регионе Трампу выгоднее поддерживать напряжение?
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105277