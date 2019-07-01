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„Мы не знаем страны, которой управляем” – многовековая проблема российской власти

22:10. 1 июля 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:
В своё время бывший председатель КГБ, будучи в ранге главы СССР, посетовал, что власть не знает страны, которой управляет.

Историк А.В. Пыжиков рассказывает о той же ситуации, о той же проблеме: незнании властью, в данном случае – царской, а что же за народ жил тогда в Российской империи?!



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4533375.html

Метки: власть, даль, Запад, империя, народ, опрос, Пыжиков, Россия, РПЦ, старообрядцы, управление, царизм, церковь

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