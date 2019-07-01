„Мы не знаем страны, которой управляем” – многовековая проблема российской власти

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В своё время бывший председатель КГБ, будучи в ранге главы СССР, посетовал, что власть не знает страны, которой управляет.Историк А.В. Пыжиков рассказывает о той же ситуации, о той же проблеме: незнании властью, в данном случае – царской, а что же за народ жил тогда в Российской империи?!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4533375.html