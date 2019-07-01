Майдан в Китае — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямая трансляция из Гонконга, где происходят массовые протесты по случаю очередной годовщины воссоединения с Китаем.

Демонстранты пытаются штурмом взять здание Законодательного Собрания Гонконга.

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