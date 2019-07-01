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Майдан в Китае — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12:58. 1 июля 2019 Просмотров - 185 3 коммент. Опубликовал:
 

Прямая трансляция из Гонконга, где происходят массовые протесты по случаю очередной годовщины воссоединения с Китаем.

Демонстранты пытаются штурмом взять здание Законодательного Собрания Гонконга.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1561969154

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 10273 6055
    Maleos 1 июля 2019 в 14:23

    Ну ясно же: пока на планете Земля находятся жыдосаксы, мира не будет!

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  • 1305 1205
    Хан_Уман 1 июля 2019 в 14:40

    Их просто казнят.
    И китайцы никого не будут слушать и извиняться.

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    1
  • 839 559
    чужой 1 июля 2019 в 14:55

    Свой свифт будет не только между Россией и Китаем.
    И единая валюта будет не только между Белоруссией и Россией.
    А война будет постоянно, потому что всегда и любой стране есть “шестерки”,
    которые готовы продать свой народ и свою веру.

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