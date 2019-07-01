Майдан в Китае — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12:58. 1 июля 2019 Просмотров - 185 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Прямая трансляция из Гонконга, где происходят массовые протесты по случаю очередной годовщины воссоединения с Китаем.
Демонстранты пытаются штурмом взять здание Законодательного Собрания Гонконга.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1561969154
Ну ясно же: пока на планете Земля находятся жыдосаксы, мира не будет!
Их просто казнят.
И китайцы никого не будут слушать и извиняться.
Свой свифт будет не только между Россией и Китаем.
И единая валюта будет не только между Белоруссией и Россией.
А война будет постоянно, потому что всегда и любой стране есть “шестерки”,
которые готовы продать свой народ и свою веру.