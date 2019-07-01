«Геном для НАТО»: тайны Североатлантического альянса

Операция «Немыслимое» и Уинстон Черчилль как отец НАТО; Михаил Горбачев и судьба Организации Варшавского договора; бомбардировки Югославии, Ирака, Афганистана и ливийский хаос – об этом и многом другом вы узнаете из выпуска передачи «Секретные материалы».

Еще во время Второй мировой войны, когда Красная армия вела ожесточенные бои на окраинах Берлина, в тиши английских штабных кабинетов шла разработка плана боевых действий союзников против СССР. Операция называлась «Немыслимое» и была разработана по личному указанию Уинстона Черчилля. Война должна была начаться 1 июля 1945 года.

«Они хотели повторить по сути сценарий 22 июня 1941 года, начать наступление союзнических войск от Архангельска до Астрахани. Это должны были быть американцы, англичане и французы. Против выступил начальник штаба американских сухопутных войск», – рассказывает писатель Александр Мясников.

После победы в Великой Отечественной войне авторитет Советского Союза на мировой арене был чрезвычайно высок. Американцы и лидеры европейских стран опасались, что почти вся Европа может попасть под влияние СССР. Тем более что в Италии и Франции, например, к власти могли прийти коммунисты. В 1949 году в США был утвержден план «Дропшот» для противодействия предполагаемому вторжению СССР в Западную Европу. Он предполагал сброс 300 атомных бомб на 100 советских городов, из них 25 – на Москву, 22 – на Ленинград. Было подсчитано, что в результате массированной бомбардировки погибнет около 60 млн человек.

В апреле 1949-го 12 стран Северной Америки и Западной Европы подписали в Вашингтоне Североатлантический договор, который дал начало блоку НАТО. С самого своего основания блок был нацелен на защиту от СССР. К этому моменту в СССР ещё не проводились испытания атомной бомбы, что Москва восприняла создание блока, как прямую агрессию.

«Это организация удивительная, лучший, я считаю, американский проект, – отмечает доктор исторических наук Наталья Цветкова. – Америка никогда не любила Европу, считала, что это недоразвитая часть Земли, так же относилась и Европа к Америке. И вдруг в какой-то момент Америка создала такой крючок для Европы и не собирается оттуда уходить. Это, конечно, чисто американский проект».

Заявка СССР на вступление в НАТО и принятие ФРГ

В марте 1954 года Советский Союз неожиданно подал запрос о вступлении в Североатлантический альянс…

«Через несколько лет после смерти Сталина хрущевское руководство подало заявку на вступление в НАТО, – говорит писатель Николай Стариков. – Идея выглядела прекрасно. А НАТО не радовалось. Собрались руководящие органы этой организации, обсудили и заявили, что с их точки зрения заявление СССР носит исключительно пропагандистский характер. То есть Советский Союз подает эту заявку, чтобы, войдя в НАТО, тормозить все его инициативы, чтобы изнутри разваливать эту организацию».

В 1955 году альянс провел свое первое расширение. Для укрепления южного плацдарма в блок были приняты Греция и Турция. Теперь натовские базы оказались вплотную придвинуты к южной границе СССР. Мало того, НАТО, вопреки всем договоренностям о создании нейтральной Германии, принимает в свои члены ФРГ.

«Это было полное переписывание итогов Второй мировой войны. Ведь ситуация до этого выглядела как: есть блок НАТО, есть Советский Союз, который пытается призвать к отсутствию противостояния в Европе, и есть две Германии (ФРГ и ГДР), которые не входят ни в какие военные формирования, у них по сути нет армии. И вдруг ФРГ принимается в НАТО. И знаете, какая дата ратификации вот этого вступления Германии в НАТО? 9 мая. Как вы думаете, это случайно так выбрали, или западные партнеры послали некий сигнал в Москву? И только после этого СССР создает Варшавский договор», – рассказывает Николай Стариков.

В 1990 году Горбачев распускает Варшавский договор. Когда шло объединение Германии, американские лидеры обещали ему, что дальнейшего расширения НАТО на Восток не будет. Но Штаты всячески старались сохранить альянс, который не только противостоял СССР, но и позволял держать на крючке всю Европу.

«Но что было сначала сделано? Сначала Горбачев позволил и помог произвести государственные перевороты во всех странах Варшавского договора, и когда там к власти им же были приведены американцы, он распустил организацию, – утверждает Стариков. – А на вопрос, что будет с НАТО, он сказал: конечно, они распустятся, зачем же они нужны. Он просто глупый человек, или за такими странными действиями стоит что-то более глубокое? Я думаю, мы когда-нибудь узнаем».

От скандала с Моникой Левински до убийства Каддафи

Громкий секс-скандал с президентом Биллом Клинтоном и Моникой Левински, приковавший к себе внимание СМИ всего мира, совпал с началом бомбежек Югославии. Распад страны и начавшиеся на ее территории войны стали удобным поводом впервые выдвинуться за пределы своей территории. Дальше последовали «гуманитарные» бомбардировки Сербии, в которых погибли тысячи мирных жителей. Есть мнение, что в Югославии альянс отрабатывал сценарий войны с Россией.

С этого момента НАТО отбросило все разговоры о своем мирном и оборонительном характере и начало военные операции по всему миру. В 2001 году была начата военная операция «Несокрушимая свобода» на территории Афганистана, где было убито около 100 тысяч человек. В 2011-м блок провел военную операцию в Ливии. Некогда процветающая страна погрузилась в хаос и гражданскую войну. В результате был зверски растерзан лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи. В ходе операции были убиты десятки тысяч человек, ранены более 60 тысяч.

«Возникает вопрос: военный блок, в который вступили почти все государства Европы, который перешагнул географию Евразийского континента, который участвует в военных операциях в Ливии или Афганистане, – зачем он нужен? Против кого он борется? Поэтому главная задача НАТО сегодня – не потерять врага. А если врага нет, то создать его, по крайней мере информационно».

В год своего 70-летия НАТО переживает не лучший период. Малые страны, входящие в альянс, такие как Латвия, Эстония, Литва, Польша и другие, всячески пытаются преувеличить мнимую угрозу, исходящую от России. Цель – получить миллионные вливания.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105292