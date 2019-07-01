Галопом по Европам #53 (Последствия наводнения, С-400 в Турции)

В этом выпуске:

- 7 человек погибли, 150 в больницах, почти 7 тысяч домов разрушено или затоплено – таковы последствия наводнения в Иркутской



области;

- Внешэкономбанк банкротит Алтайский моторный завод;

- Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» в 2,5 раза, почти до 90 миллиардов рублей;

- В Котласе, Кирове и Санкт-Петербурге прошли акции протеста против строительства мусорного полигона на Шиесе;

- США не будут вводить дополнительные пошлины против Китая и разрешат американским компаниям торговать с Хуавей;

- Четыре крупнейших банка в мире – китайские, об этом пишет издание The Banker;

- Путин и Эрдоган на саммите двадцатки подтвердили поставку в Турцию российских С-400;

- Дойче Банк планирует сократить до 20 тысяч сотрудников;

- Программное обеспечение для Боинг-737 макс, которые разбились в Индонезии и Эфиопии, создавали индийские аутсорсеры за 9 долларов



в час;

- Перелеты в Крым недоступны в Skyscanner;

- С 1 июля в России новые правила выдачи микрокредитов;

- С сегодняшнего дня в строительство нельзя вкладывать деньги дольщиков.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kf51gYf3RAs