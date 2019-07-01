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Галопом по Европам #53 (Последствия наводнения, С-400 в Турции)

19:54. 1 июля 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- 7 человек погибли, 150 в больницах, почти 7 тысяч домов разрушено или затоплено – таковы последствия наводнения в Иркутской

области;
- Внешэкономбанк банкротит Алтайский моторный завод;
- Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» в 2,5 раза, почти до 90 миллиардов рублей;
- В Котласе, Кирове и Санкт-Петербурге прошли акции протеста против строительства мусорного полигона на Шиесе;
- США не будут вводить дополнительные пошлины против Китая и разрешат американским компаниям торговать с Хуавей;
- Четыре крупнейших банка в мире – китайские, об этом пишет издание The Banker;
- Путин и Эрдоган на саммите двадцатки подтвердили поставку в Турцию российских С-400;
- Дойче Банк планирует сократить до 20 тысяч сотрудников;
- Программное обеспечение для Боинг-737 макс, которые разбились в Индонезии и Эфиопии, создавали индийские аутсорсеры за 9 долларов

в час;
- Перелеты в Крым недоступны в Skyscanner;
- С 1 июля в России новые правила выдачи микрокредитов;
- С сегодняшнего дня в строительство нельзя вкладывать деньги дольщиков.


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Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте

краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kf51gYf3RAs

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