Галопом по Европам #53 (Последствия наводнения, С-400 в Турции)
В этом выпуске:
- 7 человек погибли, 150 в больницах, почти 7 тысяч домов разрушено или затоплено – таковы последствия наводнения в Иркутской
области;
- Внешэкономбанк банкротит Алтайский моторный завод;
- Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» в 2,5 раза, почти до 90 миллиардов рублей;
- В Котласе, Кирове и Санкт-Петербурге прошли акции протеста против строительства мусорного полигона на Шиесе;
- США не будут вводить дополнительные пошлины против Китая и разрешат американским компаниям торговать с Хуавей;
- Четыре крупнейших банка в мире – китайские, об этом пишет издание The Banker;
- Путин и Эрдоган на саммите двадцатки подтвердили поставку в Турцию российских С-400;
- Дойче Банк планирует сократить до 20 тысяч сотрудников;
- Программное обеспечение для Боинг-737 макс, которые разбились в Индонезии и Эфиопии, создавали индийские аутсорсеры за 9 долларов
в час;
- Перелеты в Крым недоступны в Skyscanner;
- С 1 июля в России новые правила выдачи микрокредитов;
- С сегодняшнего дня в строительство нельзя вкладывать деньги дольщиков.
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