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«Детство, отрочество, юность». Юрий Назаров, Евгений Спицын

17:45. 1 июля 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

«Я родился в святое и праведное время…»

В гостях у Евгения Спицына в студии МПГУ советский и российский актёр, народный артист России Юрий Владимирович Назаров, снявшийся в более чем 300 фильмах, с разговором о детстве, родителях и учителях.

За что Юрий Назаров говорит «спасибо» Сталину? Какие воспоминания остались у него о советских годах? В чём, по мнению артиста, состоит идеология коммунизма? Кем ведётся работа по очернению советского прошлого?

Когда к Юрию Назарову пришло решение стать актёром? Каким был его творческий путь вначале? Какие учителя оставили след в его судьбе? Когда актёра утвердили на первую главную роль? Как воспитывались, творили и жили советские актёры?

Составить полную картину подлинной истории СССР помогут:

Книги Евгения Спицына

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МПГУ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/detstvo-otrochestvo-yunost-yuriy-nazarov-evgeniy-spitsyn

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