«Детство, отрочество, юность». Юрий Назаров, Евгений Спицын
«Я родился в святое и праведное время…»
В гостях у Евгения Спицына в студии МПГУ советский и российский актёр, народный артист России Юрий Владимирович Назаров, снявшийся в более чем 300 фильмах, с разговором о детстве, родителях и учителях.
За что Юрий Назаров говорит «спасибо» Сталину? Какие воспоминания остались у него о советских годах? В чём, по мнению артиста, состоит идеология коммунизма? Кем ведётся работа по очернению советского прошлого?
Когда к Юрию Назарову пришло решение стать актёром? Каким был его творческий путь вначале? Какие учителя оставили след в его судьбе? Когда актёра утвердили на первую главную роль? Как воспитывались, творили и жили советские актёры?
Составить полную картину подлинной истории СССР помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/detstvo-otrochestvo-yunost-yuriy-nazarov-evgeniy-spitsyn