Чем Россия может ответить на методы Сороса

Грузия сегодня приходит в себя после недавних беспорядков. Россия сегодняделает выводы в отношении политики некоторых стран. Не получается закрывать глаза на откровенно враждебную риторику, потому как за риторикой всегда приходят действия.

Крайне наивно и глупо полагать, что акции, на подобие недавней в Грузии, происходят стихийно. Все в этом мире касается денег, больших и огромных денег. Владельцам миллиардных состояний абсолютно плевать на жизнь и смерть простых людей – это аксиома!

Тем более вследствие развития информационных технологий, НЛП и различных методов психологического давления, можно относительно недорого получить толпу, готовую громить, грабить и убивать. Причем абсолютно неважно, под какими лозунгами. Именно такой поворот событий мы видим в Грузии, которая и так добрососедскими отношениями с РФ не увлекалась.

Это явная попытка передела скудного имущества между местными олигархами. Так было на Украине, так произошло в Молдавии, так происходит сейчас в Грузии и так будет в остальных странах-лимитрофах. Не имея возможности строить собственную политику и экономику, они будут и дальше скатываться в перманентные гражданские войны, теряя территории, пока не будут уничтожены своими же олигархами.

Сам же повод для «народного восстания» в Грузии достаточно банален. Стоило только представителю российской делегации появиться в Парламенте Грузии – и вуаля!

Оппозиция даёт правящей партии срок в 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников – председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

По истечении срока «стихийно» собравшиеся люди врываются на территорию парламента. И не говорите нам о провокациях – такие акции «невозможно режиссировать заранее». Во всяком случае, не на деньги Сороса. Народ сам, за час нарисовал и напечатал плакаты и дружно вышел на улицы грузинской столицы. – В это кто-то поверит???

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов стал крайним в ситуации в Грузии.

Поводом к массовым протестам, и захвату оппозицией парламента стало заявление, что Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Межпарламентской ассамблеи православия, а не секретарям. Заседание должен был вести президент ассамблеи – Сергей Гаврилов, на таком же почетном месте он был в национальном парламенте Греции.

Это знала служба протокола парламента, это знали депутаты, это знала оппозиция. В таких мероприятиях все заранее расписано, это не междусобойчик на природе с шашлыком, где каждый, где хочет, там и усаживается.

Массовые протесты в Тбилиси готовились давно, и разведка это явно знала, это знали и в МИД России, однако прогнозы никто не принял во внимание, либо они были составлены неверно, что само по себе маловероятно.

Грузинский парламент был захвачен, протестующие, общее число участников массовых протестов – 10 тыс. человек, потребовали отставки спикера парламента, министра внутренних дел, главы Службы государственной безопасности Грузии. Гаврилова пытались захватить и отобрать дипломатический паспорт, для того чтобы он не смог покинуть страну. Сценарий с захватом Гаврилова не реализован – следствие слаженной работы спецслужб, иначе последствия были бы совсем другими.

Сейчас у депутата Сергея Гаврилова открывается широкое окно возможностей: проблема русского политического истеблишмента, как и украинской оппозиции, в том, что они не могут упаковать правильные экспертные вещи в образы для широких масс. А это следовало сделать уже давно.

Если и говорят о падении рейтинга власти, то именно благодаря такому непонятному, невнятному и нерешительному отношению ко всяческим грузиям, прибалтикам и остальным украинам и польшам. Вспомним: рейтинг власти взлетел до небес именно благодаря прекрасно проведенной акции в Крыму, в результате которой были спасены жизни более миллиона человек.

Возврат Крыма – решительное действие в ответ на вооруженный переворот на Украине. Решительное и, что для каждого человека воспитанного в русских традициях – СПРАВЕДЛИВОЕ.

Я не стану утверждать, что на каждый выпад соросовско-западных подхрюкивателей надо устраивать показательные военные акции. Но то, как сейчас начало работать правительство РФ в отношении украинского правительства – просто не может не радовать. Единственное ради чего все эти олигархи и подолигарховики идут во власть – ограбление государства. А чтобы было что грабить, нужна экономика.

Турки сбили российский самолет. В течение полугода стало понятно, что экономика Турции без экономических отношений с Россией быстро станет экономикой Украины. Результат не заставил себя ждать, все вернулось на круги своя.

Россия нуждается в откровенно не лучшем вине из жмыха? Или есть огромная нужда в минералке? А может грузинские курорты – единственное, что может помочь в отдыхе русскому гражданину?

Я прекрасно понимаю, что первые, кто получит последствия экономических действий со стороны России, будут мелкие предприниматели и просто обычные граждане Грузии. И само собой, любовь к России от этого не возрастет. Но это временное, потом придет понимание того, что правительство делает все, чтобы разрушать связи с Россией, которые так нужны рядовому гражданину.

На Украине люди это уже поняли. Теперь приходит время осмысления и действий. Для начала граждане с ТОЙ стороны ленточки начали кататься в Республики, чтобы иметь возможность получить российские паспорта. Ведь что ни говори, а быть защищенным – это всегда одно из важнейших следствий договора между гражданином и государством.

Вот и в Грузии это тоже поймут. Но только если действия РФ будут решительными, не ограничатся «нотами» и «выражением озабоченности». А пока в Грузии происходят такие дела:

Игроки «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави) появились на матче 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с надписью «Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией». Портал Грузия Online объясняет: спортсмены так выражают своё отношение к политике России.

Сразу видны руки «мастеров» – Три футбольных команды высшего дивизиона Грузии вышли в футболках с надписями, что часть территории Грузии оккупирована Россией. Конечно же все это «случайно» так «совпало», футболки им жены надписями изрисовали – что тут непонятного?

Помнится, так же выходили и на Украине в поддержку АТО. Всё это технологии и инструменты, которые входят в методички американских политтехнологов. Они на Украине тоже работали и учили многих наших политтехнологов. Но многие так и остались «необучаемо тупыми».

Если мне не изменяет память, принцип «футбол вне политики» зафиксирован в уставных документах УЕФА и ФИФА. Очень интересно, будет ли УЕФА реагировать на такое откровенное нарушение этого принципа? Особо хочется отметить, что надписи на футболках кутаисских игроков англоязычны, то бишь адресованы не грузинской публике, а на экспорт.

Самые визгливые в мире мизерабли, вопящие про то, как они добились своей независимости от России: Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Украина – а напомните, какие битвы за свою независимость они вели и выиграли? Они же ведь реально сохранили свой язык и идентичность и получили свою государственность исключительно благодаря России. Что с этим механизмом самоопределения оказалось не так?

Закончить хочется на таком сравнении:

«Я сказал Путину что Абхазия и Цхинвальский район – это Грузия», – Саакашвили, 2008 год.

«На первой встрече с Путиным я сказал бы ему, что Крым и Донбасс – часть Украины», – Зеленский, 2019 год.

Дураков учить – только портить, но магазин с новыми и вкусными галстуками, имеет смысл открыть возле Рады.

Сергей Лебедев (ПИКinform)

Источник: http://voicesevas.ru/news/45588-chem-rossiya-mozhet-otvetit-na-metody-sorosa.html