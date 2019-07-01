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Борис Джонсон докажет Путину, что тот не прав

10:26. 1 июля 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:


Будущий премьер-министр Британии (помешать этому может лишь сам Джонсон, а он может) собирается кое-что доказать России.

«Если мы снова потерпим неудачу, и особенно если мы тем самым увеличим риск того, что ЕС потребует еще один референдум, после проведения старого, мы тем самым будем издеваться над демократией. Если мы хотим поддержать либеральные ценности, мы должны уйти к 31 октября – и мы уйдем. Мы докажем Владимиру Путину что он не прав, выйдя из ЕС к 31 октября». (с) Борис Джонсон

Так вот оно что – из ЕС выходят назло Путину, чтобы что-то ему доказать. А раньше говорили, что это Путин Brexit устроил. Все страньше и страньше, подумала Алиса.
В общем, с Борисом Джонсоном скучно точно не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5103058.html

Метки: Британия, джонсон, идиоты, Путин, юмор

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