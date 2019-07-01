Борис Джонсон докажет Путину, что тот не прав

Будущий премьер-министр Британии (помешать этому может лишь сам Джонсон, а он может) собирается кое-что доказать России.Так вот оно что – из ЕС выходят назло Путину, чтобы что-то ему доказать. А раньше говорили, что это Путин Brexit устроил. Все страньше и страньше, подумала Алиса.В общем, с Борисом Джонсоном скучно точно не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5103058.html