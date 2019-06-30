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Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим КНДР

13:56. 30 июня 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в южнокорейской части демилитаризованной зоны и разговаривали более получаса. Ожидалось, что беседа в Пханмунджоме займет не более 15 минут, но главы государств решили не обращать внимание на протокол, пишет “Интерфакс”

.

 

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе и пожали друг другу руки. Глава КНДР произнес “Рад снова Вас видеть” и  пригласил Трампа на территорию своей страны. Американский президент согласился.

“Спасибо, что попросили меня переступить через эту линию. Я не знал, попросите ли вы меня сделать это, но полагал, что такое может случиться. И я был готов принять ваше приглашение”, — заявил Трамп.

Трамп стал первым в истории президентом США, ступившим на северокорейскую территорию.

Ким Чен Ын назвал свои отношения с Трампом отличными. Глава КНДР надеется, что это позволит сообщить всем “неожиданные и хорошие” новости. В свою очередь, Трамп назвал свое посещение КНДР огромной честью и началом большой дружбы.

Ранее произошло еще одно историческое событие — Дональд Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин накоротке поговорили втроем.

Президента США во время его корейского визита сопровождают госсекретарь США Майкл Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, советники Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3163234&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Источник: http://pravosudija.net/article/tramp-stal-pervym-deystvuyushchim-prezidentom-ssha-posetivshim-kndr

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