Трамп побывал в КНДР

Трамп стал первым президентом США ступившим на территорию Северной Кореи. Вчера он через Твиттер пригласил Ким Чен Ына приехать на границу КНДР и Южной Кореи пообщаться и пожать друг другу руки.Ким подъехал и рукопожатие действительно произошло, причем на северо-корейской территории – Трамп перешел разделительную линию в демилитаризованной зоне.Событие это скорее символическое, так как текущие переговоры по поводу заключения мира на Корейском полуострове и судьбы ядерного оружия КНДР фактически находятся в тупике. Трамп пытается оживить переговорный процесс такими спонтанными встречами, но это классическая попытка решить стратегические проблемы с помощью мелкой тактики, в данном случае дипломатической.Ким Чен Ын же делом показывает, что когда у тебя есть ядерное оружие, с тобой хотят разговаривать, встречаться и пожимать руку. Как разговаривают с теми, у кого ядерного оружия нет, можно посмотреть на примере Мадуро или Хаменеи.В США предсказуемо началась истерика – агент Дональд снова ластится к диктаторам – сначала шутил с Путиным про вмешательство в выборы, затем выражал понимание позиции Турции по С-400, потом снял часть санкций с шпионской корпорации Huawei, а теперь и вовсе поехал в "тоталитарную Корею", чтобы пожать руку "безумному диктатору с ядерной бомбой". Все это под соусом – Трамп разваливает США и предает все то, чего добились другие американские президенты. Самое страшное – предает идеалы свободы и демократии. По большей части, эта критика исходит из лагеря демократов, у которых уже вовсю идет отбор кандидатов на президентские выборы-2020. И чем ближе к ним будет, тем острее будет звучать эта "критика".PS. По итогам переговоров, Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян, а Трамп пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5100451.html