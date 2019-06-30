Сводки от ополчения Новороссии 30 июня 2019
- 16:10 Глисты против ВСУ: оккупантов косят болезни от использования просроченных продуктов — военная сводка о ситуации на Донбассе.
- 12:14 Спецпроект “Служу Республике”. 30.06.2019.
- 11:47 ВСУ бросают свои позиции на Донбассе (ВИДЕО).
- 08:48 Боевик “Азова” заявил о наличии “Элерона” у НМ ДНР.
- 04:00 ВСУ готовят оккупированному Донбассу страшную участь: сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО).
Глисты против ВСУ: оккупантов косят болезни от использования просроченных продуктов — военная сводка о ситуации на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки противник 26 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 14 населённых пунктов Республики.
На горловском направлении боевики 30-й и 53-й бригад под командованием военных преступников Гараза и Полякова осуществили обстрелы населённых пунктов Доломитное, Зайцево (южное) и поселков шахт им. Изотова и 6/7 из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов различных систем и стрелкового оружия.
На донецком направлении боевики 93-й, 57-й и 24-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука и Гудзя вели огонь из 120 и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатомётов различных систем и стрелкового оружия по н. п.: Васильевка, Александровка, Старомихайловка, Жабичево, Веселое, Спартак и району Донецкого аэропорта.
На мариупольском направлении бандиты из 35-й бригады по команде военного преступника Паласа из 122-мм артиллерии обстреляли н. п. Красный Октябрь, а их подельники из 36-й бригады Гнатова вели огонь из гранатомётов различных систем и стрелкового оружия по н. п. Дзержинское и Саханка.
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Всего по территории нашей Республики противник выпустил 26 снарядов калибром 122 мм, 105 мин, из них 46 калибром 120 мм.
В результате обстрела противником наших позиций погиб один защитник Республики.
Выражаем искренние соболезнования его семье.
Также сегодня утром в результате миномётного обстрела со стороны 24-й бригады Гудзя по н. п. Александровка получили повреждения два жилых дома по адресам ул. Челюскинцев, 5а и 8а.
Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников.
По нашим данным, в подразделениях карателей на горловском направлении отмечено резкое увеличение кишечных заболеваний военнослужащих, связанных с низким качеством продуктов питания, поставляемых в подразделения.
Так, по информации от нашего источника в штабе «ООС», четверо военнослужащих 18-го полка «Азов» госпитализированы с тяжёлой формой кишечных заболеваний в связи с отравлением продуктами, поступившими от волонтеров с истекшими сроками годности.
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Командующим «ООС» Сырским отданы указания командирам соединения и воинских частей о запрете приема волонтерской помощи. По данному факту в зоне «ООС» работает комиссия под руководством заместителя командующего «ООС» по тылу полковника Тимошенко.
Участившиеся случаи использования украинскими карателями зажигательных боеприпасов по жилым районам и объектам инфраструктуры также были отмечены наблюдателями ОБСЕ.
Факты пожаров в районах н. п. Саханка, Коминтерново и Ленинское, вызванные обстрелами со стороны бандитов Гнатова из 35-й бригады, зафиксированы в отчёте Миссии за 29 июня. Уверены, что подобный яркий пример целенаправленного геноцида мирного населения Донбасса не останется без внимания мировой общественности в преддверии очередного заседания Минской контактной группы 2 июля.
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Спецпроект “Служу Республике”. 30.06.2019
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ВСУ бросают свои позиции на Донбассе (ВИДЕО)
В распоряжение военкоров информационного агентства «Анна Ньюс» попало видео военнослужащих армии ДНР, снятое ими во время обследования брошенной позиции 54 бригады ВСУ в районе Новоалександровки.
За последнее время это уже не первая позиция, которую украинские боевики оставили без контроля. Основные причины оставления позиций: недоукомплектованность подразделений ВСУ личным составом, а также нежелание выполнять преступные приказы своего командования.
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Боевик “Азова” заявил о наличии “Элерона” у НМ ДНР
Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений. Причём все эти попытки представить «сенсацию» выглядят, по меньшей мере, странно, хотя бы исходя из того, что в самих же украинских подразделениях хватает оружия и техники как натовского, так и российского производства, по тем или иным причинам оказавшегося в их руках.
Так, боевики нацбата опубликовали минутный ролик, на котором человек, закрывающий лицо балаклавой, рассказывает о заснятом беспилотнике «Элерон» в районе Горловки. Выступающий перед камерой боевик называет себя «офицером секции G-2». Представитель «Азова» объявляет, что с помощью этого беспилотника «корректируется огонь противника».
Заявление боевика один из пользователей прокомментировал следующим образом:
Действительно, использование снайперских винтовок, ПТРК и прочего оружия американского производства в националистических вооружённых формированиях ничем предосудительным не считается, а мутное пятно-беспилотник, названный «беспилотником российского производства» (у НМ ДНР), видимо, все, по мнению «Азова»*, должны охарактеризовать как «российское вторжение».
Напомним, что нацформирование «Азов» является пристанищем различного рода западных наёмников. В своё время в нацбате отмечались шведские, американские, прибалтийские, канадские и прочие наёмники. Немецкие журналисты, несколько лет назад снимая репортаж об «Азове», всему миру показали направленность этого формирования, использующего нацистскую символику и карательные методы ведения борьбы со своими соотечественниками.
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ВСУ готовят оккупированному Донбассу страшную участь: сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряженной.
Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25 бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье.
С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг Зенченко отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде.
Нашими наблюдателями такой случай зафиксирован 26 июня. На северной окраине населенного пункта Счастье из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины.
Данная информация также подтверждается в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ.
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В рядах ВСУ продолжает падать уровень воинской дисциплины, но в свою очередь растет количество небоевых потерь в 54 механизированной бригаде.
Так, 25 июня в результате нарушения требований безопасности в автопарке во время проведения шиномонтажных работ на автомобиле «Урал» от удара стопорным кольцом погиб один военнослужащий 54 бригады и еще двое получили тяжелые травмы.
23 июня командир 5 механизированной роты 2 механизированного батальона 54 бригады ВСУ лейтенант Оцерклевич в состоянии алкогольного опьянения избил своего подчинённого. Рядовой Шилов доставлен в городскую больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.
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Справка РВ
Согласно данным ООН, начиная с 2014 по 2018 год на Донбассе было зарегистрировано больше 1600 случаев подрывов на минах и других самодельных взрывных устройствах (погибли 250 человек, остальные получили ранения разной степени тяжести).
Существуют разные мнения о том, сколько времени понадобится для ликвидации минной опасности на Донбассе. У саперов есть негласное правило «1 год войны = 5 лет разминирования». Наиболее пессимистические оценки укладываются в цифру 40 лет, оптимистические — 10. Но следует учитывать, что каждый день продолжения войны только увеличивает сроки.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su