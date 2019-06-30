Сводки от ополчения Новороссии 30 июня 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 26 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 14 населённых пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 30-й и 53-й бригад под командованием военных преступников Гараза и Полякова осуществили обстрелы населённых пунктов Доломитное, Зайцево (южное) и поселков шахт им. Изотова и 6/7 из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатомётов различных систем и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики 93-й, 57-й и 24-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука и Гудзя вели огонь из 120 и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатомётов различных систем и стрелкового оружия по н. п.: Васильевка, Александровка, Старомихайловка, Жабичево, Веселое, Спартак и району Донецкого аэропорта.

На мариупольском направлении бандиты из 35-й бригады по команде военного преступника Паласа из 122-мм артиллерии обстреляли н. п. Красный Октябрь, а их подельники из 36-й бригады Гнатова вели огонь из гранатомётов различных систем и стрелкового оружия по н. п. Дзержинское и Саханка.

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Всего по территории нашей Республики противник выпустил 26 снарядов калибром 122 мм, 105 мин, из них 46 калибром 120 мм.

В результате обстрела противником наших позиций погиб один защитник Республики.

Выражаем искренние соболезнования его семье.

Также сегодня утром в результате миномётного обстрела со стороны 24-й бригады Гудзя по н. п. Александровка получили повреждения два жилых дома по адресам ул. Челюскинцев, 5а и 8а.

Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников.

По нашим данным, в подразделениях карателей на горловском направлении отмечено резкое увеличение кишечных заболеваний военнослужащих, связанных с низким качеством продуктов питания, поставляемых в подразделения.

Так, по информации от нашего источника в штабе «ООС», четверо военнослужащих 18-го полка «Азов» госпитализированы с тяжёлой формой кишечных заболеваний в связи с отравлением продуктами, поступившими от волонтеров с истекшими сроками годности.

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Командующим «ООС» Сырским отданы указания командирам соединения и воинских частей о запрете приема волонтерской помощи. По данному факту в зоне «ООС» работает комиссия под руководством заместителя командующего «ООС» по тылу полковника Тимошенко.

Участившиеся случаи использования украинскими карателями зажигательных боеприпасов по жилым районам и объектам инфраструктуры также были отмечены наблюдателями ОБСЕ.

Факты пожаров в районах н. п. Саханка, Коминтерново и Ленинское, вызванные обстрелами со стороны бандитов Гнатова из 35-й бригады, зафиксированы в отчёте Миссии за 29 июня. Уверены, что подобный яркий пример целенаправленного геноцида мирного населения Донбасса не останется без внимания мировой общественности в преддверии очередного заседания Минской контактной группы 2 июля.

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