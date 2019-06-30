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“Русские идут с одной лодкой! Это конец”

08:11. 30 июня 2019 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:

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Флот США стал посмешищем в Сети после твита о российском фрегате

Северное командование ВС США опубликовало у себя на странице в Twitter пост, в котором предупреждает, что следит и с моря, и с воздуха за нахождением российского фрегата "Адмирал Горшков". Но лишь насмешил интернет-пользователей. "Русские идут с одной лодкой! Это конец", - иронизируют над собственным флотом под твитом американцы.

Ранее в пресс-службе Северного флота России рассказали о заходе на Кубу отечественного фрегата "Адмирал Горшков", оснащённого крылатыми ракетами "Калибр". Напомним, сам поход отряда кораблей и судов Северного флота начался ещё в конце февраля, когда русская флотилия вышла из Североморска.

В Соединённых Штатах тем временем разразились заявлением о том, что российский фрегат находится, мол, под пристальным вниманием и с моря, и с воздуха. В частности, об этом у себя в Twitter написало Северное командование ВС США.

"Мы знаем о развёртывании российского корабля "Горшков" и предпринимаем шаги для его активного отслеживания, - говорится в твите. - Мы не будем обсуждать все принимаемые меры, но NORAD проводит воздушные операции в защиту США и Канады, а USNORTHCOM развернул морские активы для отслеживания "Горшкова".

Это заявление не столько вселило в сердца американцев уверенность в собственной безопасности, сколько вызвало смех и волну шуток в адрес собственного флота. Фактически же после своего поста Северное командование ВС США превратилось в Сети в посмешище. Причём для своих же граждан.

"Не делись ничем и с Дональдом Трампом, - предупреждают, иронизируя, под постом одни интернет-пользователи. - Он позвонит Путину и разозлится".

"Боже мой, русские идут с одной лодкой! Это конец", - в шутку тревожатся другие.

 

"Они здесь, чтобы захватить маленького Донни на лодке?" - интересуются третьи.

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Источник: https://tsargrad.tv/news/russkie-idut-s-odnoj-lodkoj-jeto-konec-flot-ssha-stal-posmeshishhem-v-seti-posle-tvita-o-rossijskom-fregate_205714

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