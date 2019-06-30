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Одинокое материнство. Как воспитывать ребёнка. Екатерина Кукса. Часть 1

09:13. 30 июня 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Как матери одиночке воспитать ребёнка.

Автор-сказительница – Екатерина Кукса
Часть 2 – https://youtu.be/CMPQ42zBQyk

В эфире Екатерина раскрыла следующие темы:

Роль отца в жизни ребёнка с точки зрения психологии.
Как влияет отсутствие отца на становление девочек и мальчиков.
Как грамотно себя вести после развода.
Как прожить кризисную ситуацию.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qVTEmGTsAnc

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